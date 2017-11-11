DHA YURT BÜLTENİ-19

Athena, Bursa\'da hayranlarını coşturdu



BURSA\'da sahneye çıkan rock müziği grubu Athena, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bir alışveriş merkezindeki özel bir mekanda sahneye çıkan Athena grubu, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Coşkunun doruğa ulaştığı gecede Athena\'yı yaklaşık bin kişi dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Athena\'nın şarkılarına eşlik eden hayranları, ellerindeki cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Athena\'nın şarkılarını seslendirmesi

- Konserden detaylar

Haber-Kamera: Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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Pompalı tüfekli saldırıda yaralandı



NİĞDE\'de sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Ali Doğrul, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürüyen Ali Doğrul\'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Doğrul, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne kaldırdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Adana\'da 1200 polisle hava destekli asayiş uygulaması



ADANA\'da 1200 polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 25 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 4 Operasyonu\' adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. 1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent genelinde, 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapıldı, 5 bin 43 araç kontrol edildi, aranan 12 araç yakalandı. 12\'si trafikten men edilirken, 39\'una ise çeşitli nederlerle 38 bin 325 lira para cezası kesildi. Umuma açık mekanlarda yapılan uygulamada ise kimlik ve ruhsat kontrolleri yapıldı. 6 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada 14 bin 220 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 25 kişi yakalandı.

16 BİN 529 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama genelinde 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici-delici alet, 3 poşet halinde paketlenmiş 16 bin 529 ectasy hap, 10.7 gram eroin, satışa hazır 42 gram esrar, polis frekansının yüklü olduğu bir telsiz ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gece yarısına kadar devam eden uygulamada kontrol noktalarını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulamanın ardından basın mensuplarına bilgi veren Yıldız, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Uygulama noktasından görüntü

- Polislerin durdurulanaraçları araması

- Polisin araçlardaki kişilein üzerini araması

- Havadaki polis helikopteri ve uygulama noktasından görüntü

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 05\'05\" Boyut: 315 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü



HATAY\'da bir apartmanın giriş katındaki dairede helyum gazından kaynaklı, patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, evin duvarları yıkıldı.

Merkez Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde bulunan Yaşar Dağlı Apartmanı\'nın giriş katındaki D.T.\'ye ait evde gece yarısı sıralarında patlama meydana geldi. Evinin duvarlarının yıkıldığı, çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, patalmanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.\'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü. Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.

Gece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, “Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördükö dedi.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Bölgede önlem alan itfaiye, AFAD ve polis ekipleri

- Patlamanın yaşandığı daireden genel görüntü

- Yıkılan duvarlardan görüntü

- Polislerin yaptığı incelemelerden görüntü

- Duvarları yıkık odadaki yatak ve masalardan görüntü

- Bina sakinlerinden Cüneyt Mansur ile röp.

- Bina sakinlerinin balkon ve pencerelerden yaşananları seyretmesi

- Bölgeye ambulansların gelişi

- Sağlık ekiplerinin binaya girişi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'42\" BOYUT:114 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Kayıp olarak aranıyordu, Seyhan Nehri\'nde cesedi bulundu



ADANA\'da ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 37 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel\'in, Seyhan Nehri\'nde cesedi bulundu.

Bugün saat 22.30 sıralarında Seyhan Nehri\'nde eski baraj kapaklarına yakın bir bölgede suda ceset gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinden Hacı Ahmet Gürel adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edilen Gürel\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Sualtı polisinin cesedi sudan çıkarması

- Olay yeri inceleme polislerinin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'11\" Boyut: 73 MB

Haber - Kamera: Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Eşiyle tartıştı, 3 çocuğunu rehin aldı

İZMİR\'in Çiğli İlçesinde, eşiyle tartışıp, 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Olay, Yakakent Mahallesi 8087 Sokak Sümbül Apartmanı\'ndaki bir dairede meydana geldi. 4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartıma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi. Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiperin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.\'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Çocuklardan görüntü

- R.Ç.\'nin sağlık kontrolünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)