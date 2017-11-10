DHA YURT BÜLTENİ-19

Kat kaloriferi kazanı patladı, ev ve ağır kullanılmaz hale geldi



ELAZIĞ merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi\'ndeki bir evde akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangında ev, ahır ve eklentileri kullanılamaz hale gelirken, biri itfaiye eri, 3 kişi dumandan etkilendi.

Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Belediye Caddesi\'ndeki Mehmet Akar\'a ait müstakil evin akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı, alevler ev, ahır ve eklentilerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen Mehmet Akar\'ın oğlu Muhmmed ile gelini Fethiye ve bir itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Evdeki yangından yükselen alevler

-İtfaiye erlerinin koşuşturması

-Söndürülen yangın sonrası evin hali

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera; Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Diyarbakır\'da 800 polisle asayiş uygulaması



DİYARBAKIR\'da 800 polisin katıldığı helikopter destekli huzur operasyonunda kafe ve eğlence yerleri denetlendi, trafikte araçlar kontrol edilip kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla, özel harekat, terör, narkotik ve asayiş şubesi ekiplerinin katılımıyla bugün akşam saatlerinde kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Meydana gelebilecek olaylara karşı önlemler kapsamında şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişi ve kişiler, taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla polis, merkez Bağlar İlçesi\'nin 20 ayrı noktasında uygulama yaptı. Helikopter destekli uygulamada özellikle kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlar denetlenirken, araçlar durdurularak arandı. Kimlik kontrollerinin yapıldığı uygulamada bir kafede arama yapan polis, bir kadının çantasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaklaşık 800 polisin katıldığı uygulamada 960 kişinin GBT sorgusu yapıldı, bin 223 kişi, 44 araç sorgulandı. 298 aracın arandığı uygulamalarda 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı. Aramalar sırasında toplamda 17.5 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 adet tombala makinesi, 5 adet kamera, 10 adet televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pul polis tarafından muhafaza altına alındı. Toplam 122 kişiye tombala oyunu oynamaktan idari işlem yapılırken, 27 bin 694 lira idari para cezası kesildi. Sigara içenlere ve işyerlerine de 40 bin lira para cezası verilerek, 5 işyeri de zabıta ekipleri çağırılarak mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin kahvahanelere girmesi

-Yapılan aramalar

-Kadının çantasından çıkan tabanca

-Kimlik kontrolü ve üst araması

-Araçlarda yapılan arama ve kontroller

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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İzmir\'de Ata\'ya saygı nöbeti

İZMİR\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Örgütü üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak tüm gece sürecek olan saygı nöbetine başladı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda bugün saat 21.00\'da toplanan CHP Konak İlçe Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik gurup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için meşalelerle saygı nöbetine başladı. Yarın saat 09.05\'e kadar sürecek saygı nöbetinde Konak Belediyesi\'ne ait araç ücretsiz çay servisi yaparken, kurulan ses sistemiyle de Atatürk\'ün konuşmaları yayınlandı. Nöbete katılan vatandaşlar Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu ve \'Cumhuriyet O\'na ağlıyor o Cumhuriyet\'e\' yazılı pankartın önüne geçerek meşalelerle fotoğraf çektirdi. Nöbete katılan ve Cumhuriyeti\'nin bekçileri olarak asla bundan ödün vermeyeceklerini söyleyen CHP Konak İlçe Örgütü Başkanı Şakir Başak, \"Bizler Mustafa Kemal Atatürk\'ün devrimlerinin bekçisi olacağız ve asla bundan ödün vermeyeceğiz. Bugün her ne kadar Türkiye\'nin üzerinde tabloda gördüğünüz gibi kara bulutlar varsa da, o kara bulutları dağıtma adına Cumhuriyetin bekçiliğini yapacağız. Yılmayacağız. Sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecek. Yarın sabah saat 9:05\'e kadar buradaki saygı nöbetimiz meşalelerimizle devam edecek. Bizler, bu anlamda yurttaş olarak, bu ülkenin birer ferdi olarak Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekçileriyiz. Asla bundan ödün vermeyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydandan görüntü

- Nöbete katılanlardan görüntü

- CHP Konak İlçe Örgütü Başkanı Şakir Başak ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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112 ekibinin müdahalesi hayat kurtardı/EK

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, şarampole yuvarlanan otomobilde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlendikten sonra, sağlık ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yaşama döndürülen 24 yaşındaki Ahmet Burak Yılmaz yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

