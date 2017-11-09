DHA YURT BÜLTENİ-19

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasında ikinci duruşma başladı/EK

\'ONLAR İÇİN BEN DÜŞMANIM\'

Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen, Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmada ilk olarak, meslekten ihraç edilen Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Önder Öngör\'ün yargılaması yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı\'nda bulunan savaş gemilerini seyre çıkarma emrini vererek, darbeci amirallerin emri ile top atışı yaptıran Önder Öngör, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Önder Öngör, \"Bu tahkikat raporunu hazırlayanların bana düşmanlığı var. Ben Balyoz davalarından yargılanmadım. Bu yüzden onlar için düşmanım. Benim Ergenekon davalarında yargılanan arkadaşlarım var, onların söylemlerinden \'içimiz soğumayacak\' dediklerini biliyorum\" dedi.

\'TOP ATIŞI KANUNA DEĞİL, YÖNERGEYE KARŞI SUÇ\'

Önder Öngör, top atışılarının, davanın firari sanığı eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay\'ın emriyle yaptığını söyledi. Önder Öngör, \"Donanma Komutanı\'nın TC Yavuz gemisine geleceğini, bu geminin arkasında bir bot olduğunu, bu botun kaçırılması için atış yapmam gerektiği söylendi\" diye savunmada bulundu. Emre aykırı olarak bu emrin nitelendirebileceğini söyleyen Önder Öngör, \"Marmara açıklarında ticari gemilerin ve diğer deniz araçlarının zarar görmemesi için orta kalibreli mermiyle atış yapılması, önergeye göre yasaktır. Ama aynı önerge de merminin topun ağzında kalması gibi acil durumlarda atış yapılabilir. Ben emniyetli bir şekilde 3 kilometre mesafeye eğitim mermisiyle top atışı yaptırdım. Kimse zarar görmedi. Bunu yapınca da kanuna karşı suç işlemezsiniz, yönergeye karşı suç işlersiniz. Ben bu atışı eğitim maksadı ile değil, bir bot olduğu için yaptım\" diye konuştu.

11 GEMİNİN 4\'ÜNE EMRİ BEN VERDİM

Gemileri kaldırdığı iddiaları üzerine savunma yapan Önder Öngör, \"11 geminin 4\'ünü, kaldırma emrini ben verdim. Bana emri Ayhan Bay verdi. Sabotaj olduğu, gemilerin kalkacağını söyledi. Acil durumlarda gemileri herkes kaldırabilir\" dedi. Mahkeme başkanının top atışı yapıldığında darbe girişiminden haberdar olup olmadığını sorması üzerine haberdar olduğunu söyleyen Önder Öngör, \"Ben darbeye destek vermek için atış yapmadım\" diye cevap verdi.

\'AMİRİMİN EMRİNİ TEYİTLEYEMEM\'

Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan\'ın, \"Siz o akşam Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nı ve diğer yerleri aradığınızı söylediniz. Neden Ahmet İskender Yıldırım\'ı arayıp sormadınız\" diye sorması üzerine Önder Öngör, \"Benim birinci amirim Ayhan Bay aradı. Ben onun üstünü arayarak verdiği emri teyit edemem. Ya İskender Yıldırım da darbeci olsaydı, arasam o zamanda suçlu olurdum\" şeklinde konuştu. Öngör, Halit Çokan\'ın, \"Ergenekon ve Balyoz sanıklarının etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Darbeye iştirak edip de yargılanmayan Ergenekon ya da Balyoz sanığı var mı?\" sorusunu ise yanıtlamadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Önder Öngör\'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber:KOCAELİ,(DHA)

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Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 5\'inci sınıf öğrencisi Bilal Bakırhan, teneffüste oyun oynamak için girdiği Atatürk Büstü\'nün kaidesindeki mermer blokların arasına sıkıştı. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu\'nda meydana geldi. Tenefüste oynamak için bahçeye çıkan 12 yaşındaki öğrenci Bilal Bakırhan, bahçedeki Atatürk Büstü\'nün kaidesinin mermer blokları arasındaki dar boşluğa girdi. Bloklar arasında sıkışan Bakırhan, arkadaşlarına seslenerek yardım istedi. Arkadaşları Bakırhan\'ı çıkaramayınca durum okul müdürüne bildirildi. Müdür ve öğretmenlerin de çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına UMKE ekipleri de destek verdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen öğrenci Bakırhan\'ın annesi annesi Emine Bakırhan, kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Olay hakkında bilgilendirilerek okul bahçesine gelip kurtarma çalışmalarını izleyen Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can, bir yandan da endişeli anne Emine Bakırhan\'ı sakinleştirdi. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla saat 19.30 sıralarında mermer blokların kırılması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenci Bakırhan, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi. Olay yerinden öğrenci Bakırhan kurtarılıncaya kadar ayrılmayan İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, \"Ekiplerin titiz çalışması sonucu öğrencimiz zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimiz Bilal Bakırhan ve ailesine de geçmiş oldun diyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çalışmalarından görüntü

- Ağlayarak çalışmaları izleyen anne Emine Bakırhan\'dan görüntü

- Kurtarılan öğrencinin sıkıştığı yerin kırılmış görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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Sakarya\'da 187 kaçak yakalandı

SAKARYA\'da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 187 kaçak, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan kaçakların TEM Otoyolu\'na girdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu\'nun Sakarya girişi olan Arifiye ve Sapanca gişelerinde önlem aldı. İki ayrı noktada durdurulan araçlarda 114 Afganistan, 73 de Pakistan uyruklu kaçak yakalandı. 14\'ü kadın, 20\'si çocuk, toplam 187 kaçakla birlikte organizatör olduğu değerlendirilen 5 kişi de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kaçaklarla ilgili işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerin getirildiği polis merkezinden görüntü

Haber: Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)



