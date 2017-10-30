DHA YURT BÜLTENİ-19

Kumluca’daki fener alayında efe kıyafetli kızlar ilgi çekti



ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde 29 Ekim kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşte efe kıyafeti giymiş kızlardan oluşan dans grubu ilgi çekti.

Kumluca’da kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayına Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, diğer protokol üyeleriyle öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Meşaleler ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar bando eşliğinde yürüdü. Çevredekiler de yürüyüşe katılanlara tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe bir dans grubu üyesi kızlar efe kıyafeti giyip, tüfek ve Türk Bayrağı taşıyarak katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya konuşma yaptı. Devlet ve millet el ele verirse Cumhuriyet Bayramı kutlamanın tadının başka olduğunu, bunun örneğinin Kumluca’da yaşandığını söyleyen Başkan Çetinkaya, “Bugün Kumluca’da dertte ve sevinçte nasıl bir araya geleceğimizi gösterdik. Bu birliktelik cumhuriyete güvenebileceğimizin göstergesidir. Ben cumhuriyetimizin geleceğine güveniyorum. Şu meydandaki herkesin güvendiğine inanıyorumö dedi.

Konuşmaların ardından yöresel türkü derleme sanatçısı Emre Dayıoğlu konser verdi. 84 yaşındaki Ümmühan Acar da ‘Kurtuluş’ adlı şiiri okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fener alayından görüntü

- Cumhuriyet Meydanındaki törenden görünüm

- Ümmühan Acar’ın şiir okuması

- Gençlerin hareketli türkülere eşlik edip oynaması

- Yaşlı bir teyzenin oynaması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Çanakkale\'de 29 Ekim kutlamaları



ÇANAKKALE\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı\'na yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yapılan havai fişek gösterisinin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda sahne alan Sıla Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından saat 19.30\'da fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 3 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden grup, \"Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\", \"Ne Mutlu Türküm Diyene\" sloganları atıp, İzmir Marşı\'nın söyleyerek kordon boyuna ulaştı. Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası\'nda sona eren yürüyüş, yat limanındaki havai fişek gösterisi ile son buldu.

SILA RÜZGARI ESTİ

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen Cumhuriyet Konseri\'nde Sıla rüzgarı esti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde Sıla sahneye \'Ziyan\' şarkısı ile çıktı. \'Engerek\' şarkısı ile konsere devam eden Sıla, \"En büyük bayram bence bu bayram. İçinde çok sorumluluklar barındırıyor. En çok da bize düşüyor, bu bayrağı iyi taşımak. Bence bilincindeyiz. Daha da bilincinde olabiliriz. Bu kadar kudretli ve bu kadar vefalı topraklarda bu bayramı kutluyor olmak ve şu anda sahnede olmak benim için daha da güzel. Şarkıları sizlerle paylaşmak çok güzel. Bu akşamı paylaşmak daha da güzel. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum\" dedi.

Konuşmasının ardından şarkılarına devam eden Sıla\'ya hayranları da eşlik etti. Sıla birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fener alayı yürüyüşünden görüntü

- Havai fişek gösterisinden görüntü

- Sıla konserinden görüntü

- Sıla konuşma görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bodrum\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan gruba, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Ünlü şarkıcı Teoman da, verdiği konserle kutlamalara renk kattı.

Bodrum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon ve binlerce kişi katıldı. Ellerinde meşaleler ve Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar, İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı\'nı söyleyerek yürüdü. Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Milta Bodrum Marina\'dan başlayarak Belediye Meydanı\'na kadar yürüyen gruba çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, katılımın yoğun olduğu belirterek, \"94 yıllık çınar, hepimizi dallarının altına almış durumda. Bu güzel bayramın böyle coşkulu bir şekilde kutlanmasndan son derece memnunum\" dedi.

Kalabalık, fener alayının ardından ünlü şarkıcı Teoman\'ın Belediye Meydanı\'nda verdiği konserle coştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Belediye Başkanı Kocadon\'un konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Yıldırım\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu rüzgar dinlemedi



BURSA’da Cumhuriyet Bayramı kapsamında Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde rock grubu Kolpa ve sanatçı Demet Akalın sevenleriyle buluştu. Soğuğun ve rüzgara rağmen konser alanını dolduran 15 bine yakın kişi, unutulmaz bir gece yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlaması nedeniyle Yıldırım İlçesi\'nde Gökdere Meydan’ında toplanan kalabalık Bayrak Alanı\'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"İlk günkü ruhla milli birlik içinde kardeşçe ve birlikte yaşayarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağızö dedi. Kutlamalar sırasında cumhuriyet ruhunun anlatıldığı video mapping gösterisi alanı dolduran binlerce Yıldırımlı tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlamalarda ayrıca bin metrekarelik Türk Bayrağı gökyüzüne yükseltildi.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü rock grubu Kolpa birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Soğuk havaya rağmen 15 bin kişinin izlediği Kolpa konseri, yaklaşık bir saat sürdü.

RÜZGAR SAHNEDEKİ DEMİR PANELİ UÇURDU

Kolpa grubu konserine devam ederken rüzgarın şiddetlenmesi ile birlikte sahnenin demir paneli koparak yere düştü. Şans eseri demir panelin boş alana düşmesi, olası faciayı önledi. Bir süre daha konserine devam eden Kolpa grubu rüzgar nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kaldı.

BELEDİYE EKİPLERİ RÜZGARA KARŞI ÖNLEM ALDI

Kolpa grubunun sahneden ayrılmasının ardından belediye ekipleri hummalı bir çalışmaya girdi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sahneye pop müziği sanatçısı Demet Akalın çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Akalın \"Kimin nazarı değdi. Sahne diye birşey kalmamış. Şarkıları hızlı hızlı okuyorum\" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın\'a izleyiciler de eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kolpa sahne alırken

-Kolpanın sahneden ayrlışı

-Sahnenin ekip tarafından tekrardan ayarlanması

-Demet akalın performansı

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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