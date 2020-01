DHA YURT BÜLTENİ-19

Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

ANTALYA\'da bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali\'nin kapanış töreni öncesi sanatçılar, kırmızı halıda yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 54\'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali için 2016 Expo Kongre Merkezi\'nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, sanatçılar kırmızı halıda yürüyerek katıldı. Türk yıldızlar Fadik Sevin Atasoy, Suzan Avcı, Emrah, Burak Hakkı, ABD\'li oyuncu Matt Dillon, dünyaca ünlü sanatçı Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon, \'Şeytan Marka Giyer\' filmiyle ünlenen ABD\'li aktör Adrian Grenier, ABD\'li oyuncu Lindsay Lohan, \'Misafir\' filminin oyuncularından Ürdünlü Saba Mubarak, filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ve filmin diğer oyuncuları kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar, birbirinden şık kıyafetlerle gazetecilere poz verdi. Sanatçıların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de eşi Ebru Türel ile oğlu Akan\'la kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Kırmızı halı seremonisinin ardından katılımcılar kapanış töreninin yapılacağı salona geçti. Kapanış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

IMESET’17 Bitlis konferansı başladı



BİTLİS Eren Üniversitesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Mühendislik, Fen Bilimleri, Eğitim ve Teknoloji Konferansı (IMESET’17 Bitlis), çeşitli üniversitelerden 300 bilim insanının katılımıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Marka Şehir Bitlis\' temalı IMESET’17 Bitlis konferansı, 300 bilim insanının katılımıyla başladı. Konferansa, Vali İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları, Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Vali Ustaoğlu, kültür şehri Bitlis’in uluslararası bir konferansa evsahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Bilindiği üzere Bitlis, bir kültür abidesi olarak çeşitli uluslararası platformlarda ve ülkemizin tarih ve kültür merkezli bir çok alanında kendine yer bulmuştur. Bilimsel çalışmalara, temel oluşturacak gerçeklikleriyle konu olmuş ve tarihten günümüze kadar pek çok gezginin, seyyahın ve ziyaretçi’nin gıpta ederek, dillerden dillere aktardığı bir kent olarak kültürel arenadaki yerini almıştır. \'Yaşayan bir şehirö bilinciyle bizlere gülümseyen bu şehre dikkatle bakmalıyız. Nasıl ki; bir insanı ayakta tutan ve yaşatan şey ruh ise, bir şehri ayakta tutan şey de tarihi, kültürü ve değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak, onları korumak ve bu kenti hak ettiği muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu anlamda, bu şehrin hizmetkarı olarak, Bitlis’in marka bir şehir olması yolunda her türlü gayret ve çalışmaların, takipçisi ve destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.\" Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, üniversitelerin önemli fonksiyonlarından birinin de o yörenin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleperini karşılamak ve aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine öncülük etmek olduğunu dile getirerek, “Üniversitelerin öncelikli işi, eğitim öğretim olarak görülür. Bilimsel araştırmalar, üniversitelerin büyük zamanını alır. Bunun da böyle olması gerekiyor. Bilimsel araştırmaların sonuçları, ya makale olarak dergilerde yer alır, ya da böyle önemli etkinliklerde sunulur. Yerel olan bilgiler buraya geldiği zaman küreselleşir ve insanlığın hizmetine açılırö diye konuştu. Konuşmaların ardından konferansa katılan bilim insanlarına birer plaket verildi. 2 gün sürecek olan konferans, sonuç bildirgesinin okunmasıyla son bulacak.

\'Yol Arkadaşım\' filminin oyuncuları Bursa\'daki galada sevenleriyle buluştu

BURSA\'da \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galada sevenleriyle buluşan başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' projesinde grubun dağılmakta olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi.

Bugün vizyona giren \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, Bursa\'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın yanısıra, yönetmen Bedran Güzel de katıldı. İki oyuncu, gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin aynı zamanda senaristi olan İbrahim Büyükak, \"Hayallerinden vazgeçmiş bir adamın hikayesi bu aslında. Oğuzhan\'ın da benim de hayatlarımızdan bazı kesitler var, esinlendiğimiz şeyler aslında hep yaşadığımız şeyler\" dedi. Hikaye ortaya çıktıktan sonra Oğuzhan Koç\'un bu rolü oynamasını çok istediğini dile getiren İbrahim Büyükak, \"Gerçek hayattaki aramızdaki iletişim filme de yansıdı, filmi çok sıcaklaştırdı. Çok güzel oynadı\" diye konuştu.

\'KÜSLÜĞÜN YAKININDAN GEÇMİYORUZ, GEÇMEYİZ\'

Eser Yenenler ile birlikte \'3 Adam\' programını sunan iki oyuncu, grubun dağılmakta olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Her işe birlikte karar verdiklerini belirten Oğuzhan Koç, \"Her yerde bu soru geliyor, küs müsünüz diyorlar. Eser de aramızda olacaktı, tek kişilik oyunu başladı, o yüzden aramızda değil. Küslüğün yakınından geçmiyoruz, daha da geçmeyiz\" ifadelerini kullandı.

\'HEP BİRBİRİMİZİN DESTEKÇİSİ OLURUZ\'

İbrahim Büyükak ise konuya ilişkin şunları söyledi: \"Eser\'in ayrılması mümkün değil. Filmde de konuk oyuncu olarak var, çok güzel bir sürpriz yapacak seyirciye. Bu film 2 kişilik bir filmdi. Öyle birşey olsaydı, üçümüzün de seveceği bir şeyler yazmaya çalışırdım. Bizde şöyle bir durum var, insanlar başarılı olunca, başarısız olmasını bekliyoruz. Zaten bizim birlikteliğimiz programla alakalı bir şey değil. 3 adam bir proje değil, biziz. Oğuzhan\'ın da söylediği gibi, projelerimizi birbirimize danışıyoruz. Biz hep birbirimizin destekçisi oluruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj.\" Ayrıca İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' programının Ocak ayından itibaren yeniden yapılacağının müjdesini verdi. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak daha sonra hayranlarıyla buluştu. Her iki oyuncu da Bursa\'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Koç ve Büyükak, ardından filmin gösterildiği salona girerek, seyircilere iyi seyirler diledi.

