DHA YURT BÜLTENİ-19

Ağın Kaymakamı Özadalı FETÖ\'den açığa alındı

ELAZIĞ\'ın Ağın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen Ağın Kaymakamı Abdullah Özadalı\'yı görevden uzaklaştırdı. Özadalı, 15 Ekim 2016 tarihinden beri Ağın Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

Haber: ELAZIĞ, (DHA)

Bodrum\'da otel çalışanına \'Hero\' gözaltısı (3)

HERO TİŞÖRTÜ\'NÜN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde HERO yazılı tişört giydiği için bir otelde göz altına alınan Ömer Can K., yaklaşık 4 saat süren sorgulamasının ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Gurup Amirliği\'ne getirilen Ömer Can K.\'nin emniyete gelen yakınlarının basın mensuplarına sert sözlerle saldırdığı görüldü. Bazı gazetecilerin makinaları alınmak istendi, araçları tekmelenip, tehdit edildi. Ömer Can K\'nin ifadesinde \"Bu tişörte bilerek giydim spor eğitmenliği ve vücut geliştirme çalışıyorum, eskiden beri odamda olan bir tişörttü, suç olduğunu bilmeden giydim, tişört ile dolaşıp otele girdikten sonra bazıları bunun suç olduğunu söyledi, değiştirmeye gidecekken polisler geldi beni gözaltına aldı. Benim FETÖ gibi veya başka bir terör örgütü ile hiç işim olmadı, o gibi örgütlerle bağlantımda olmadı, Suç olduğunu bilseydim giymezdim, üzgünüm\" dediği öğrenildi. Ömer Can K., İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek parmak izi alındı ardından evraklarının yarın adliyeye götürüleceği belirtilerek serbest bırakıldı. Ömer Can K. çıkışta yakınlarına sarıldı açıklama yapmak istemediğini belirterek ayrıldı.

Haber: Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)

AK Partili Çalık: İHA ve SİHA’lar sadece teröristleri vuruyor



AK Parti\'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İHA ve SİHA\'ların sadece teröre karşı kullanıldığını belirterek, \"Vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi\" dedi.

\'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları\' projesi\'nin startını Hakkari\'de veren Öznur Çalık, kentteki şehit korucular ve engelli ailelerini ziyaret etti. Daha sonra şehir stadında antrenman yapan Hakkari Gücü kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelip, spor malzemesi dağıtan Çalık, buradan da partisinin il başkanlığına geçti.

KAZDIKLARI ÇUKURLARA KENDİLERİ DÜŞTÜ

Burada açıkmalalarda bulunan Öznur Çalık, Ak Parti hükümetleri döneminde Hakkari’ye şu ana kadar 7 milyar TL’lik yatırımın yapıldığını belirterek şunları söyledi: \"Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Devletin sert yumruğunu teröre ve teröriste gösterirken, vatandaşımıza, Kürt kardeşimize, burada yaşayan bütün Türk kardeşlerimize devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz. HDP’\'nin burada geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yordam vermediniz. Çukur siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu, bu kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz.\" Bölgedeki operasyonların sadece terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çalık, \"İHA ve SİHA\'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA\'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA\'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin söylemleriyle, teröristlerin cenazelerine yapmış olduğu ziyaretlerle saflarının ne olduğunu bize çok net gösterdiler. Bizim safımız belli. Biz saflarımızı sık tutacağızö diye konuştu. Çalık, daha sonre Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Çalık\'ın şehit korucular ve engelli ailelerini ziyareti

-Hakkari Gücü kadın futbol takımı oyuncularına hediye vermesi

-Çalık\'ın açıklamaları

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)