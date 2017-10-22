DHA YURT BÜLTENİ-19

Siirt\'te panzerin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi



SİİRT\'in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü\'ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti.

Siirt\'te 3 gün önce Tillo İlçesi\'ne gittiği görevden dönen Emniyet Müdürlüğü\'ne ait zırhlı araç, Aydınlar Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpma sonucu Batur\'un olay yerinde hayatını yitirdiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haber: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

ANTALYA\'DA 4 SİNEMA YILDIZI ONURLANDIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların kırmızı halıda yürümesinin ardından Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde Onur Ödülleri töreniyle devam etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yenilenmiş yüzüyle daha büyük ideallere yelken açtığını söyledi. Bu yıl festival kapsamında 6 bin çocuğun sinemanın ışığı ile tanışacağını belirten Türel, \"Festivalin ufkunu ve çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2006 yılında uluslararası kategori için ilk adımı atmıştık. Bugünkü kortejde de Antalyalılar uluslararası hedeflerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Korteji tarihinde görülmemiş insan sayısı kadar vatandaşımız izledi. Antalyalıları gönülden kutluyorum\" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Türk sinemasını uluslararası yarışmayla desteklemeye devam ettiğini anlatan Türel, Antalya\'yı sinema endüstrisinin en iyi merkezlerinden biri yapmak istediklerini aktardı. Türel, şöyle konuştu: \"Festivalimizi Şampiyonlar Ligi\'ne taşımak istiyoruz. Bu konuda Film Forum çok önemli hale gelmiştir. Foruma 205 başvuru oldu ve 48 film finale kaldı. Türkiye\'de 30\'a yakın film festivali yapılmaktadır. Ancak biz festivalimizi uluslararası alanda daha güçlü yapmaya karar verdik. Türkiye\'nin saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Antalya Film Festivali olarak uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız.\"

ONUR ÖDÜLLERİ

Menderes Türel\'in konuşmasının ardından \'Onur Ödülleri\' sahiplerine verildi. İlk ödül beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş\'a verildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz\'ın elinden alan Aktaş, \"Emek verdim, gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'BİZDEN KORKUYORLAR\'

İkinci Onur Ödülü ise Türk sinemasının \'vamp\' kadını olarak bilinen Suzan Avcı\'ya verildi. Ödülünü yönetmen İsmail Güneş\'ten alan Avcı, \"Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım. E artık emekli olduk. Bizi, Yeşilçamlıları artık sinemaya çağırmıyorlar. Korkuyorlar sanırım bizden\" diye konuştu.

\'FESTİVALE DESTEK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU\'

Bir diğer Onur Ödülü\'nü de yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, meslektaşı Birol Güven\'den aldı. Sınav, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Beni onurlandırdığınız için çok teşekkürler. 54 yıldır festivalin sloganından hareketle Türk sinemasının başrolünde olan festivali gururla omuzlarında taşıyan Antalyalıları kutluyorum. Türk sinemasının başrolünden Antalya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Festival daha iyi, daha büyük organizasyonlarda dünyada yerini alacak. Ona doğru destek vermek de bizim boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

ÖDÜLÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ADADI

90\'ın üzerinde sinema filminde oynayan Necla Nazır da gecede Onur Ödülü alan sanatçılardan oldu. Ödülünü, festivalin jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy\'dan alan Nazır, \"Ödülü, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum\" dedi.

ABD\'Lİ YILDIZA ALTIN ANAHTAR

Gecede ABD\'li yıldız oyuncu Juliette Lewis\'e festival tarihinde ilk kez \'sinema şehrinin altın anahtarı\' verildi. Menderes Türel\'in elinden anahtarı alan Lewis, Türkçe \'merhaba\' diyerek konukları selamladı. Lewis, ödül için teşekkür etti.

ABD\'Lİ YILDIZ TÜRK YEMEKLERİNİ BEĞENDİ

Festivale katılan bir diğer ABD\'li ödüllü oyuncu olan Cristopher Walken\'e de \'Onur Ödülü\' verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yıldız oyuncuya ödülünü birlikte verdi. Walken, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, \"Çok güzel insanlarınız ve çok güzel yemekleriniz var. Bu ödülü bana layık görenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

SURİYELİ 8 ÇOCUK SAHNEDE

Festivalin ilk açılış filmi ve dünya prömiyerini Antalya\'da yapacak \'Beni Bırakma\' filminin Bosna Hersekli yönetmeni Aida Begiç de sahneye çağırıldı. Filmde rol alan Suriyeli 8 mülteci çocuk ile sahneye çıkan Begiç, sinemaseverleri selamladı, filmleri izlemeye çağırdı.

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Başkan Altepe\'nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir /EK

BAŞKAN ALTEPE: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım’ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun’un kızları Jessika Altun’un nikahına katıldı. Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi. Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrılırken, istifası ile ilgili bilgi almak isteyen DHA muhabirine, \"Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar\" diyerek makam aracına binip ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Recep Altepe’nin nikah kıyması

-Salondan çıkması

-DHA muhabirine açıklama yapması

-Aracına binip gitmesi

SÜRE: 2 dakika 14 saniye BOYUT: 136 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/Mehmet İNAN /BURSA, (DHA)

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Tokat’ta Kerbela Şehitleri anıldı

TOKAT’ta Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi.

Kent merkezinde Hüseyin Akbaş Spor Salonunda Tokat Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pir Sultan Abdal Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; Muharrem ayının bugün son günü olduğunu ifade ederek, “Bizim için İslam ümmeti için çok önemli bir aydır. Ben muharrem ayımızda tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin diyorum. Yine aşure günümüzü kutladık birlikte iftarlar açtık, birlikte lokmalar yedik ve Tokat’ımızda da güzel bir şekilde muharrem ayımızı da hep beraberce idrak ettik. Başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere şehit olan tüm Ehl-i Beyt’i andık. Rahmetle minnetle onları yad ettik, dualar ettik ve böylece Muharrem ayımızı Tokat’ımızda beraberce birlikte tamamladık. Bu güzel coğrafyada birlikte beraberce çok güzel mücadeleler verdik. Bugün yine göz bebeğimiz Türkiye’miz de Türkiye Cumhuriyetimiz de hoşgörüyle saygıyla birbirimize omuz ve el ele yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz\" dedi. Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Şube Başkanı Muharrem Erkan ise, \"Kerbela yüreğimizde bir acıdır. Birazdan konuşmacılar konuşacaklar. Bizim derdimiz sıkıntımız sorunumuz şu; herkes bilerek de konuşuyor bilmeyerek de konuşuyor. Sorun şu bu işi bilenler, bu işin üzerinde çalışma yürütenler, bu iş üzerinde araştırma yapanlar kardeşlerimizi davet ettik buraya. Burada bizlerle bilgilerini paylaşacak. Bizlerle bu sofrada bilgimizi, bilincimizi, kardeşliğimizi, barışımızı daha da güçlü hale getirecek. Ben aramızda sorun, sıkıntı, problem var demiyorum. Bu anlamıyla daha da iyi olmak için onun ötesinde buradan yurt geneline ve uluslararası boyuta mesajları en iyi şekilde hep beraber vereceğiz\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından düzenlen program Hubyar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Hıdır Temel, Araştırmacı Yazar Rıza Aydın ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatçı Doç. Dr. Hasan Coşkun’un Kerbala olayını anlatmasıyla son buldu

Görüntü Dökümü:

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-Program görüntüleri

-Konuşmalar

-Detaylar

(256 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

