DHA YURT BÜLTENİ-19

Edremit CHP\'de seçim gerginliği

CUMHURİYET Halk Partisi \'nin (CHP) Edremit\'teki delege seçimleri gergin anlara sahne oldu. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmene küfrettiği ileri sürülürken, CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, \"Bu tür şeyler olacaktır. Bazı arkadaşlarımız zaman zaman heyecanlarını dizginleyemeyebilirler\" dedi.

CHP\'nin Edremit İlçe Teşkilatı Binası\'nda gerçekleştirilen delege seçimlerinde gergin anlar yaşandı. Beyaz ve mavi liste olarak girilen seçimler hararetli bir ortamda yapılırken, zaman zaman arbedeler yaşandı. Edremit Belediye Başakın CHP\'li Kamil Saka\'nın seçmenlere küfrettiği ileri sürülürken, Hasan Arslan\'ın da Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş\'a omuz attığı ve listeleri taşıyan bir partilinin eline vurduğu öne sürüldü. Edremit CHP İlçe Teşkilatı üyesi Ali Mezgil, Kamil Saka\'nın oyları yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü. Mezgil, \"Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka delege seçimleri sırasında ilçe başkanlığı odasına geçerek oy kullanılacakları odasına çağırdı. Onların mavi listeye oy vermesi için baskıda bulundu. Bu baskıya rağmen oy vermeyecek insanları duyunca, parti binası dışına çıkarak hakarette bulundu. \'Niye hakarette bulunuyorsun?\' diye soran partililere, koruması saldırdı. Oy kullanma görevi bulunmayan bazı kişiler parti binası önüne gelerek partililere saldırdı\" dedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de teşkilat binası önünde önlem aldı.

\"BU TÜR ŞEYLER OLACAKTIR\"

4 tane mahallemiz kaldı. Sonuçların partimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür şeyler olacaktır\" diyen CHP İlçe Başkanı Yusuf Sel konuyla ilgili olarak şunları söyledi: \"Bazı arkadaşlarımız zaman zaman heyecanlarını dizginleyemeyebilirler. Bu akşam yaşananlar da ondan ibarettir. Büyütülecek herhangi bir şey yok. Tarafların kim olduğunu önemli değil. Biz bir sonraki aşamada bu iktidarı devirmek için uğraşacağız. Kol kola, yan yana, can cana, omuz omuza savaşacağız, uğraşacağız, başaracağız. 2019\'da karabasan gibi Türkiye\'ye sinen, başımıza çöken talihi ve Cumhuriyet Halik Partisi\'nin bayrağını iktidara dikeceğiz. Bizim şimdilik düşündüğümüz bu, onun dışında bir şey düşünmüyoruz\" dedi. Olayların ardından 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Amatör kamera görüntüsü

- Polis ekiplerinin önlem almasından görüntü

- Yusuf Sel ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Zonguldak\'ta düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde düğünde çıkan kavgada Yaşar Kanyılmaz ile oğlu Göksal Kanyılmaz yaralandı. Otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığınan baba oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Madenciler Sitesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada 50 yaşındaki Yaşar Kanyılmaz karnından, oğlu 20 yaşındaki Göksal ise göğsünden bıçaklandı. Yaralanan baba ve oğlu, otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığındı. Polisin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düğün ise kavga nedeniyle erken sonlandırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğü önü

-Yaralı baba ve oğlunun ambulansa getirilmesi

-Yaralıların kendilerine ait araçları

-Kavganın yaşandığı düğün

-Polisin çevrede bıçak araması

Süre: (3.50) Boyut: (173 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Yozgat’ta muhtar ve yeğeni su kanalındaki göçükte öldü



YOZGAT\'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyü muhtarı 53 yaşındaki Ahmet Alıcı ve yeğeni 29 yaşındaki Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kanal açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte tonlarca toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay bugün akşam saatlerinde, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı Köyü’nde meydana geldi. Köye içme suyu getirmek için iş makinesi yardımıyla açılan kanalda göçük oluştu. Kanal içerisine çalışan köy muhtarı Ahmet Alıcı ve kendisine yardım eden yeğeni Ali Bektaş, toprak yığını altında kaldı. Köylülerin çabalarına rağmen derin çukurda tonlarca toprak altında kalan Alıcı ile Bektaş kurtarılamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi. Yozgat il merkezinden olay yerine gelen AFAD ekipleri göçük altında kalan Ahmet Alıcı ve Ali Bektaş’ı, toprak altından çıkarttı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Alıcı ile Bektaş\'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Göçük oluşan çukurdan görüntü

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)