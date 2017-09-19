DHA YURT BÜLTENİ-19

FETÖ sanığı eski Tuğamiral Harmancık: Bütün subayların yerine beni yargılayın

KOCAELİ\'nde Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada, 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.Darbe girişimi sırasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı olarak görevi yapan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık savunmasında \"Ben yaşlı bir bahriyeliyim. Burdaki bütün denizci subayların yerine beni yargılayın, suçlu bulunursa hepsinin yerine ceza almaya razıyım\" dedi

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna darbe girişimi sırasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı olarak görevi yapan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık getirildi. Duruşma sırasında izleyici olarak gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) mensuplarından bir kişi \"Hepiniz Amerikan ajansınız, Hepiniz hesap vereceksiniz\" diye bağırarak tepki gösterdi. Duruşmada savunmak yapması için söz alan eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, bir yılı aşkın süredir tek kişilik hücrede kaldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Harmacık, Hayrettin İmren, Tezcan Kızılelma, Ayhan Bay ve Nazmi Ekici\'yi meslekten tanıdığını söyleyerek\" Benim FETÖ\'den tanıdığım hiçbir kimse yok. 15 Temmuz darbe girişiminde o güne kadar hiç haberim olmadı. Hakkımdaki suçlamaların hiçbiri doğu değil. Hiçbir terör örgütü veya cemaat üyesi, taraftar ve sempatizanı olmadı. Bu maksatla hiçbir toplantıya katılmadım. Hiçbir kimseden darbe ile ilgili emir almadım, talimat vermedim. Bu güne kadar TSK dışında başka hiçbir örgüte üye olmadım. TSK\'da çok kritik görevlerde yer aldım. Mesleki geçmişimde hiçbir soruşturma inceleme geçirmedim. Ben bu güne kadar Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığı kadrolarında çalışmadım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda ne kadar kıdemli amiral varsa incelenmesini istiyorum. 15 Temmuz\'dan itibaren ne kadar amiral varsa ilkokullardan itibaren incelenip dosyaya konulmasını istiyorum. Ben kimsenin adamı olmadım. Bana bugüne kadar kim takdir verdiyse, bu isimlerin dava dosyasına koyulmasını istiyorum. Bana bunları verenler FETÖ\'den yargılanmadı. Bir örgüt veya cemaat üyesi olduğuma dair bir şüphe var ise neden benim komutanlarım bana soruşturma açmadı. Uğur Yiğit, Bülent Bostanoğlu, Veysel Kösele, Ercüment Tatlıoğlu ve Adnan Özbol\'un dinlenmesini talep ediyorum.\" dedi

KONSEYİN ADI VAR KENDİSİ YOK

Harmancık , Fetullahçı Terör Örgütü\'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı iddiaları hakkında; \"Yurtta Sulh Konseyi\'nin varlığı hakında somut bir delil bulunmamaktadır. 1960 yılındaki darbe döneminde Milli Birlik Komitesinin 38 kişinden oluşmasına istinaden 38 kişi olduğu kabul edilmiş. Eğer bu sayıya 2 itirafçı olan gizli taığı eklersek 40 kişi oluyor ve bu iddia da çürüyor. 38 kişiden 2-3 kişi haricinde hiç birini tanımıyorum. Konsey toplantılarının yapıldığı villaya hiç gitmedim.Tanımadığım insanlarla neyin toplantısını yapayım. darbe başarılı olsa ben bu insanlarla neyi yöneteyim. Konseyin adı var kendisi yok. Terör Örgütü Üyeliği suçlaması kapsamında bu konseyin delil olarak sayılmasını iddianameden çıkarmınızı diliyorum. \" dedi

KARGO UÇAĞINDAN İSTİFADE ETMEK İÇİN GİTTİM

Akıncı üsütüne bazı bilgileri teyit etmek için gittiğini söyleyen Harmancık konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Planlı bir kargo uçuşunundan istifade etmek için gittim\" Televizyondan darbe haberini aldım. Akıncı üstünde bazı bilgileri teyitlemek için, amiral ve subaylara telefon ettim, onların aramalarına cevap verdim. Ne olduğuna dair bilgiler alamaya çalıştım. Kimseye darbeyle ilgili bir emir vermedim emir almadım.\" dedi. Mahkeme heyetinin Gölcük Donanmasına ait \'Yavuz Gemisi\'nin kimin emrinde olduğunu sorması üzerine Harmancık\" O akşam seyre çıkan bütün gemiler darbecilerin emrindeydi. Yavuz Gemiside seyre çıktığına göre onların emrindedir. İddianamede öyle yazıyor\" cevabını verdi. İddianame de yer alan sıkı yönetim darbe planında \"Deniz Kuvveteleri Komutanlığı Kurmay Başkanı\" olarak görevlendirmesinin bulunduğu suçlamasını kabul etemeyn Harmancık, \"Kasıtlı hazırlanmış bir liste. Ben iddia makamına göre Yurtta Sulh Konseyi olarak kabul ediliyorum. Kimin ne maksatla yayınlattığı şahibeli olan bir liste. Bu listede adımın olmasını ben talep etmedim. Benim talep ettiğime dair bir delil vardımıdır? O atama listesinde adı geçen herkes böyle bir iddia ile yargılanıyormudur? Ben TSK mensubu değilmiyim, dışarıda olanlardan farklı neyle suçlanıyorum. O listeye adımın konulmasını ben isteseydim kendimi Donanma Komutanı yapardım\" ifadelerini kullandı. Asıl faillerin yakalanacağından hiç şüphesi olmadığını söyleyen Ömer Faruk Harmancık, \" Yüce Türk Adaletinin asıl faiilerini yakalacağından şüphem yok. O gece subaylar ve asubaylar verilen emirleri sadece yerine getirmiştir. Burda bulunan denizci subaylar değerli askerlerdir. Madem o gece sevk ve idare emrini benim verdiğim söyleniyor, burdaki denizci subaylar ve astsubaylar yerine beni yargılaya bilirsiniz. Eğer suçlu bulursak onları yerinede ceza almayı kabul ediyorum.\"Ben ihtiyar bi denizciyim. TSK\'nın genç subaylara ihtiyacı var.\" ifadelerini kullandı

Ömer Faruk Harmancık hakkında iddianame Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı olup darbe girişimini organize eden ve yönlendiren konumunda olduğu, Sıkıyönetim Darbe Planında görevlendirilmesinin bulunduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü\'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, 11 Temmuz 2016 tarihinde Derbeci Amiral Hayrettin İMREN ve sivil mahrem abi Yakup Dalkılıç ile birlikte İstanbul Ümraniye\'de yapılan darbe toplantısını organize ettiği, yine Darbeci Amirallerden olan Nazmi Ekici ile 13 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Çayyolu Mevkii\'ndeki bir villada üst düzey FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin katılımıyla düzenlenen darbe toplantısını organize ettiği, her iki toplantı sırasında darbe girişimiyle ilgili olarak gerekli talimat ve bilgilendirmeleri yaptığı, darbe girişimi sırasında ilimizdeki darbeci amiraller ile sürekli olarak telefon trafiğinde bulunmak suretiyle darbe ile ilgili olarak talimatları ilettiği, bunun bir parçası olarak Donanma Komutanı Veysel Kösele\'nin Yavuz Gemisinde hürriyetinin kısıtlanması, Gölcük Donanma Komutanlığında Harp Filo Komutanı olarak görev yapan Tümamiral İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal\'in cebir ve şiddet kullanılarak yasadışı olarak gözaltına alınması olaylarını organize ettiği,darbe öncesi Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanı Tezcan Kızılelma\'dan 15 Temmuz günü bir adet VIP uçağı hazırlatmasını istediği, 667 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracına karar verildiği, Örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevi verilerek terfi ettirilen şüphelinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent\'te bulanan villada, Ankara C.Başsavcılığının 2016/103583 numaralı soruşturb ma dosyasının şüphelisi Adil Öksüz liderliğinde yapılan ve darbe planı ile ilgili organizasyonun gerçekleştirildiği toplantılara aktif olarak katıldığı, Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu , tespit edilmiştir.

Görüntü Dökümü:

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-Eskı tugamıral harmancık ve yargılanan askerlerın durusma salonuna getirilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)

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Köpeğe işkence yapıp, 20 metre yükseklikten attılar

GAZİANTEP\'te, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından boğazına bağlanan kemerle yolda sürüklendikten sonra 20 merte yükseklikten mağara girişine atılan köpek, itfaiye ve hayvanat bahçesi personelinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Kıbrıs Mahallesi\'nde öğle saatlerinde 2 kişi, bir köpeği, boğazına baladıkları kemerle sürükleyip götürerek yaklaşık 20 metre yükseklikten mağara girişine atarak kaçtı. Mahallede oyun oynayan çocuklar, olayı görüp, ailelerine söyledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de kurtarma çalışması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi görevlilerinden yardım istedi. Vinç yardımı ile aşağı indirilen itfaiye eri ve Hayvanat Bahçesi görevlileri, yaklaşık bir saat sonra köpeği, sığındığı mağaranın ücra bir köşesinde bitkin halde buldu. İtfaiye erinin kucağına aldığı ayakları kırılan köpek, vinç yardımıyla düştüğü mağaradan çıkarıldı. Hayvanat bahçesi görevlisi Ümit Aydos, köpeği mağaranın karanlık bir köşesinde bulduklarını söyleyerek, \"Köpeği bulmak için mağaranın en ucuna kadar gittik. Gerçekten çok büyük bir mağaraydı. Köpeğin karanlık bir köşede sessizce beklediğini gördük. Kucağımıza alıp çıkardık. İlk belirlememize göre, köpeğin ön ve arka ayakları kırılmış durumda. Hayvanat bahçesinde gerekli tedaviyi yapacağız\" dedi. Hayvanat bahçesine götürülen köpeğin tedavisine başlanıldığı belirtilirken, polis görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda köpeğe işkence yaparak mağaraya atan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- İtfaiye erinin mağara inmesi

- Mağarada köpeğin aranması

- Köpeğin mağaradan çıkartılması

- Köpeğe su içirilmesi

- Köpeğin sedyeyle taşınması

- Görgü tanığının konuşması

- Ümit Aydost\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

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Eskişehir\'de FETÖ şüphelisi 16 kişi adliyede /EK

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gözaltına alınan şüphelilerden 1\'inin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Tutuklanan 15 kişi Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

\'AÇ YÜZÜNÜ, DİK YÜRÜ\'

Bu arada polisler tarafından adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, adliye önünde duran yakınlarının \'Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız\' diye bağırmaları dikkat çekti.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

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İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde çalıştığı 2 katlı inşaatın iskelesinden sıva yaparken düşen işçi 24 yaşındaki Siracettin Avcı yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak üzerindeki 2 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2\'nci katında kurulu iskelede sıva yapan işçi Siracettin Avcı, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Yaralanan Avcı, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Siracettin Avcı\'nın çalıştığı sırada baret ve güvenlik halatı takmadığı iddia edildi. Polis, diğer işçileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın gelişi

-Yaralının indirilmesi

-Acil önü ve ambulans

-İnşaat genel gör.

-Polisin incelemesi

-İskele gör.

-Detaylar



(SÜRE: 02.19 - BOYUT: 74 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kişi, yaralandı

BOLU’da, D-100 karayolunda yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ayhan Koç, ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin yakıtı biten Ayhan Koç, bagajdan bidon alıp, benzin almak için yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna geçmek istedi. Bu sırada, yol çalışması nedeniyle Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak verilen yolda İstanbul yönüne giden Turabi Çelik yönetimindeki kamyon, Koç\'a çarptı. Ağır yaralanan Ayhan Koç, çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon şoförü Turabi Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan kamyon

-Görgü tanığı ile röportaj

-Kamyon sürücüsü ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.48 Boyut: 57.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Engelliler 25\'inci kez Ayvalık\'ta buluştu

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, bu yıl 25\'incisi düzenlenen Engelliler Şenliği, Türkiye\'nin dört bir yanından engellilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Şenlikte konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi\'nin \"Artık vali, bakan olmak istiyoruz\' sözleri uzun süre alkış aldı. Şenlik, halk oyunları gösterileri ile sürdü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 25\'inci Uluslararası Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri dün (Pazartesi) Ayvalık\'ta başladı. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden aileleriyle gelerek bugün Ayvalık Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan engelliler ve aileleri, kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe katıldı. Kortej yürüyüşünde, engeliler ve ailelerin yanı sıra Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyon Başkanı Aynur Dankaz, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan, Türkiye Sağırlar Federasyon Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Görme Engelliler Federasyon Başkanı Haldun Kırkık, Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri Cerebral Plasy Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Temsilcisi Hüseyin Karatağ, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Toker, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Anıl Okyar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur ve vatandaşlar yer aldı. Tören saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Şenliğine yaklaşık 1600 engelli ve ailesinin katıldı.

\"ENGELLİLİK SORUNU TOPLUMLARIN SORUNU, TOPLUMLARIN SORUNU ENGELLİLERİN SORUNUDUR\"

Ülkemizde yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşın olduğunu söyleyen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, \"Ülkemizde yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımızın olduğu bilinmektedir. Ayvalık\'ta bu etkinlikler başladığından beri engelliler ciddi haklar elde etti. Konfederasyonumuz da kurulduğundan bu yana hızla artan bir ivme ile engelli hakları adına mücadele etmektedir. Bu mücadele, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama katılımı, her türlü ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürdürülebilmesi, ulaşım, erişim engellerinin kaldırılarak nitelikli eğitim olanağına kavuşması ve üretim içerisinde layıkıyla yer alması yönündedir. Engellilerle ilgili çıkan kanunlar yeterli mi? Değil. Artık savcı olmak istediğimizi, Kaymakam, Vali, Bakan olmak istediğimizi, vekil olmak istediğimizi, vekil sayısının artması gerektiğini burada ifade etmek isterim. Sadaka kültürü değil hak eksenli olması gerek. O zaman hakkımızı buradan haykırıyoruz. Ey bakanlar, ey yöneticiler devletin illeri elle ayakla değil, devletin yönetim biçimi elle ayakla değil, devlet akılla yönetilir. Bu işe aklı yetenlere yetki verilir. O zaman biz de ne iş verirseniz değil, biz de belediyede, meclislerde, başkanlıkta yönetimde yer almak istiyoruz. Bakanlıklarda genel müdür olmak, müsteşar, kaymakam, vali hatta bakan olmak istiyoruz\" dedi. Çelebi\'nin konuşmasına dinleyenler alkışlarla destek verdi.

SALSA VE FOLKLOR GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Ümraniye Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı öğrencilerinin salsa gösterisinin ardından Karadeniz Ereğli Özel Çocukları ve Velileri Koruma Derneği üyeleri halk oyunları gösterileri sundu. Soma Spastik Engelliler Derneği\'nin Kafkas gösterisi, Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi dans gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Engelli konuklar ve aileleri gösterilere zaman zaman alkışlarla eşlik etti. İlk gün töreni katılan tüm engelli derneklerin kortej yürüyüşü ile tamamlandı. Şenlik 22 Eylül Cuma gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli şenliğinden görüntü

- Halk oyunlarından görüntü

- Yusuf Çelebi\'nin konuşmasından görüntü

- Kortejden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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TOBB Başkanı Hisarciklıoğlu: Mersin potansiyeli nadir illerden biri

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mersin\'in çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söyledi.

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası\'nın konuğu olarak kente gelen Hisarcıklıoğlu, oda başkanları ile buluştu. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'nda düzenlenen toplantıda Mersin\'in turizm, sanayi ve lojistik potansiyelini değerlendiren Hisarcıklıoğlu, özellikle turizm açısından Mersin2in çok nadir bir potansiyele sahil olduğunu vurguladı. Mersin\'in turizm, sanayi, lojistik, ticaret, tarım ve eğitimi barındıran nadir illerden biri olduğunu ifade anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: \"Bu şehir hüviyetini kapsayan Türkiye\'de kaç il var derseniz, maalesef çok az. Bunların içinde Mersin çok önemli. Turizmde Allah öyle bir sahil vermiş ki, 321 kilometre sahiliniz var. Bunun 108 kilometresi doğal kumsal. Böyle bir coğrafya yok haberiniz olsun. 10 tane mavi bayraklı plajınız var. Mersin hudutları içinde, deniz turizmi yanında inanç ve kültür turizmi açısından da müthiş potansiyel var. Turizm pastasından Mersin potansiyelinden daha az pay alıyor. Buraya yerli ve yabancı turisti daha çok çekiyor olmalısınız. Projeler var. İnşallah bu projelerin realize olması bir başka ivme getirecek.\"

MERSİN\'E ÖVGÜ

Sanayide, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile Akdeniz\'in üretim üssü olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: \"10 sene önce Türkiye\'nin en büyük bin kuruluşu içinde Mersinli şirket sayısı 6’ydı, bu 10’a çıktı. İstanbul gibi şehirler sanayiyi kaybederken Mersin 10’a çıktı. Lojistikte İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu\'nun dünyaya açılan kapısı.Bu sayede Mersin Limanı Türkiye\'nin en büyük ikinci limanı, dünyanın da en büyük 91\'nci limanı. Konya Mersin Demiryolu Projesi lojistik açısından çok önemli. Özellikle İç Anadolu\'yu bir başka açıdan limanla, denizle buluşturacak bir proje bu. Çukurova Bölgesel Havaalanı lojistik gücü daha da artıracak. \'Ticarette tarım ürünlerinin ihraç edildiği, tarım ve ticaret merkezi Mersin. Tarımda öyle bir coğrafya vermiş ki, bitkisel üretiminde 3 il arasındayız. Yüzde 24’ü tarım arazisi ve müthiş verimli tarım arazileri var. Muzun yüzde 72\'si, limonun yüzde 70\'i, çileğin yüzde 40’ı burada üretiliyor ve bu üç üründe Türkiye birincisi. Eğitimde 3 üniversite var. rekabet gücü açısından yüksek bir şehir. Potansiyeli nadir illerden biri.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan görüntüler

-TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu selamlaşırken

-Katılımcılardan görüntüler

-Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:25 BOYUT: 140.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

