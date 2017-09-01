DHA YURT BÜLTENİ-19

1)CANİKLİ: SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR GEREKTİĞİNDE TEREDDÜTSÜZ YAPILACAKTIR

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali veren konuşmasını hatırlattı “Tehdit sınır ötesinden geliyor. Irak’tan geliyor, Suriye’den geliyor, daha da ilerilerden geliyor. Dolayısıyla operasyonlar gerektiği takdirde hiç tereddütsüz yapılacaktır\" dedi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldıktan sonra partisinin il başkanlığındaki bayramlaşma programına katılarak partililere seslendi.

‘YPG DEMEK PKK DEMEK’

Son aylarda Suriye’de terör örgütü YPG’ye silah sevkiyatı yapıldığını sınır ötesinde olan bitenin farkında olduklarını belirten Bakan Canikli “YPG demek ‘PKK’ demek, ‘Bölücü terör örgütü’ demek. Tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği ‘PKK’ demek aslında, bunu herkes biliyor, bunu YPG’ye bu silah yardımını yapan ülkeler de biliyor. Bilmemeleri mümkün değil her şey o kadar açık ki. PYD ve YPG’ye yapılan silah sevkiyatı ve her türlü yardım esasında PKK’ya yapılmış yardım anlamına gelmekte. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Biz bunu biliyoruz farkındayız. Bir takım rasyonel olmayan ifadelerle bu milleti, bu milletin yöneticileri kandırılamaz. Müttefiklerimizin YPG’ye DEAŞ ile mücadele kapsamı çerçevesinde ve sadece onunla sınırlı olmak üzere verdiklerini iddia ettikleri o silah ve mühimmat listesi en fazla 80-90 TIR’la taşınabilir ama biz binden fazla TIR’ın orada o terör örgütüne silah ve mühimmat taşıdığını biliyoruz, tespit etmiş durumdayız. 900’den fazla TIR bu anlamda kayıt dışı. Çok fazla detaya inmeye gerek yok ama olan bitenin farkındayızö dedi

‘TEHDİT SINIR ÖTESİNDEN GELİYOR’

Sadece Türkiye’nin sınırlarını koruyarak, güvenlik probleminin ortadan kaldırılamayacağını kaydeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali veren konuşmasını hatırlatan Canikli, “Tehdidi ortadan kaldıramazsınız, çoğu zaman sınırlarımızın ötesinde başlıyor, Türkiye’nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinin savunulmasıyla başlıyor, ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yanı başında bir yangın söz konusu. Bin 400 kilometre 2 ülkeyle yaklaşık sınırımız var. Elbette Türkiye’ye yönelik tehdidin ortadan kaldırılması için sadece sınırlarımız ve içerisindeki güvenliğin sağlanması yetmez. Çünkü tehdit sınır ötesinden geliyor. Irak’tan geliyor, Suriye’den geliyor, daha da ilerilerden geliyor. Dolayısıyla Fırat Kalkanı Operasyonu da bu çerçevede yapılmıştır. Benzeri operasyonlar gerektiği takdirde hiç tereddütsüz yapılacaktır, bundan en ufak kimse kuşku duymasınö diye konuştu. Bakan Canikli, Suriye’den gelebilecek hava saldırıları tehditine karşı 5 ülkenin Türkiye’ye Patriot füzelerini gönderdiğini de söyledi.

\'ÜRETİCİMİZİ HİÇ EZDİRMEDİK\'

Fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan ve üreticiyi ezdirmediklerinin altını çizen Bakan Canikli, “Fındıkta müdahale alımlarıyla fiyatların düşmesinin önüne geçtik. Bu müdahale alımları yapılmasaydı fiyatlar 5 liranın altına düşebilirdi. Fiyat düşmedi ve şu anda piyasada 9-10 lira arasında, TMO da 10,5 liradan alımlarına devam edecektir. Üreticimizi hiç ezdirmedik ve ezdirmeyeceğizö diyerek konuşmasını tamamladı.

Canikli, daha sonra Ankara’ya gitti

Görüntü Dökümü

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Bakan Canikli bayramlaşmalar

Bakan Canikli konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/DHA

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2)AK PARTİLİ ŞAHİN: KURBAN KANININ AKTIĞI, İNSAN KANININ AKMADIĞI GÜNLER İSTİYORUZ



AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, insan kanının aktığı bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, \"Şu mübarek günler, kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyor. Bunu başarmak, sağlamak müslümanların görevidir\" dedi.

Şahin, partisinin Safranbolu İl Başkanlığı\'nın bayramlaşma programında konuştu. Şahin, kurban kanından ziyade insan kanının aktığı bir İslam coğrafyasında bulunduklarını söyledi. Bunun sorumlusunun halkı müslüman olan yöneticiler olduğunu ifade eden Şahin şöyle konuştu:

\"Şu mübarek günler, kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyor. Bunu başarmak, sağlamak müslümanların görevidir. En azından bunun görevimiz olduğunu idrak edebilmek bile bir adımdır. Bunu sağlayabilmek için adımlar atmak bile önemli bir başarıdır. Hemen gerçekleşmeyebilir. Ama umutsuz olmayalım. İnşallah bir gün gelecek. Görürmüyüz görmezmiyiz mesele değil. Başta Türkiye olmak üzere bir takım ülkelerde bütün bu zulümler karşısında sessiz kalmama şuurunun gittikçe gelişmekte olduğunu görüyorum. Tüm gözler de Türkiye\'de. Türkiye\'nin öncelik yapması isteniyor. Çünkü bizim tarihi bir sorumluluğumuz, misyonumuz var. Osmanlı bu görevi yıllardır yaptı. Dolayısıyla Osmanlının devamı olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti devletinden diğer ülkelerde yaşayan müslümanlar bu sorumluluğu, bu görevi şimdi bekliyorlar. İnşallah bütün bu yaşanan sıkıntılar, zulümler, acılar müslümanların uyanışına, silkilinişine, dirilişine vesile olur. Bunu temenni ediyoruz.\"

İstanbul\'da Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan, \'30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun\', ve \'Kurban Bayramınız kutlu olsun\' yazılı afişleri eleştiren Şahin, Zafer Bayramı\'nı kendisinden görüyor. Peki Kurban Bayramı\'nı niye kendinden görmüyorsun? Senin bayramın değil mi Kurban. Niye \'Zafer Bayramımız kutlu olsun\' diyorsun da, \'Kurban Bayramınız kutlu olsun\' diyorsun. \'Kurban Bayramı size aittir, bana ait değildir\' anlamı çıkar buradan. Ne kadar yanlış bir ifadedir. CHP maalesef bunu sık sık yapıyor. En çok da bu milletin değerlerine sahip CHP\'li hemşehrilerimiz üzülüyorlar bundan. Binlerce CHP\'li arkadaşımız bu afişten üzüntü duymuştur\" diye konuştu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



FOTOĞRAFLI

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3)ZONGULDAK\'TA KAÇAN KURBANLIK BOĞA İĞNE İLE YAKALANDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı. Boğa, belediye ekipleri tarafından iğne ile uyuşturularak yakalandı.

Abalı Mahallesi\'nde Özgür Demiray\'a ait kurbanlık boğa kesileceği sırada kaçtı. Boğa, ara sokaklardan kentin en yoğun bölgesi sahil bandına indi. Burada sahipleri ve belediye ekipleri tarafından yakalanan boğa demir korkuluğa bağlandı. Ancak zinciri kopararak tekrar kaçan boğa ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, koşarak üzerlerine gelen boğadan kaçtı. Devrim Bulvarı\'nda araçların arasından geçerek trafiği birbirine katan boğa, Terminal Kavşağı\'ndan Devrek Yolu Caddesi\'ne geçti. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. 15 iğne atılan boğa, yaklaşık 1.5 saat sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları otoparkında yere yığıldı. İple bağlanan boğa burada kesildi. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, kaçan boğayı iğne ile zarar vermeden etkisiz hale getirdiklerini, ilçede sahiplerini yanlarına yaklaştırmayan 2 kurbanlık boğayı da iğne ile uyuşturarak kesilmesini sağladıklarını söyledi.

Görüntü dökümü

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-Bağlanan boğanın ip ve zinciri koparması

-Boğanın şehir merkezinde dolaşması

-Çevredekilerin kaçması

-Sahibi Özgür Demiray\'ın çevredekileri uyarması

-Belediye ekiplerinin uyuşturucu iğne atması

-Boğanın ana yola çıkması

-Boğanın yere yığılması

-Boğanın kesilmesi

-Erdal Terzi İle röportaj

Süre: 7.00 Boyut: 215 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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4)ÜRDÜN KRALI\'NIN ULTRA LÜKS YATI MARMARİS\'TE

ÜRDÜN Kralı Abdullah\'ın ultra lüks yatı \'Sarafsa\', Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki gümrüklü limanına demirledi. Yatta, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania\'nın akrabalarının bulunduğu öğrenildi. Ürdün Kralı Abdullah\'ın 2010 yılında dünyanın en büyük ve en lüks 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğunda ve 4 katlı apartman büyüklüğünde, 13 kişinin aynı anda misafir edilebildiği yatı Sarafsa, bugün öğle saatlerinde Marmaris Körfezi\'ne girdi. Zeminlerin mermer, banyo aparatları altın olan, jakuzi, spor ve yemek odası, kütüphane ve çalışma ofisi bulunan son teknoloji ile donatılmış, 21 persorelin görev yaptığı lüks yat, Marmaris Gümrük Limanı\'na demir attı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütülen yatta Kral Abdullah ve Kraliçe Rania\'nın akrabalarının bulunduğu öğrenildi.

2011 yılından itibaren her yıl bu aylarda Marmaris\'e gelen lüks yat, akaryakıt ve gıda ikmali yaptıktan sonra Akdeniz\'e açılıyor. Yatın limanda kaç gün demirli kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Ürdün Kralı Abdullah\'ın ultra lüks yatı Sarafsa\'nın görüntüsü

(Toplam: 1 dakika 28 saniye-106 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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5)MARMARİS\'TE TATİLCİLER PLAJLARI DOLDURDU

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar öğleden sonra plajlara akın etti. Mavi bayraklı halk ve otel plajları tatilcilerin renkli görüntülerine sahne oldu.İlçe merkezinde bayram tatilini geçiren vatandaşlar, öğleden sonra otel odalarından çıkarak havuz başları, su parkı ve sahilleri doldurdu. Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda tatilciler renkli görüntüler sergiledi. Kimi tatilciler, şezlonglarını denize gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Heyecan yaşamak isteyenler, sahillerde kurulu su sporları istasyonlarından kiraladıkları jet-ski, banana, deniz paraşütü ile denizde tur atarak keyifli anlar yaşadı. Denizin tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Aileleri ile birlikte gün boyu denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 21 ve hava sıcaklığının 37 derece olduğu kent merkezinde, otele havuzları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

İstanbul\'dan tatile gelen Merve Öz, \"Eşimle her yıl burada tatil yapıyoruz. Bu bayram tatilinde de Marmaris\'i seçtik. Çok güzel bir şehir, herkese tavsiye ederim\" dedi. İzmir\'den ailesiyle iki günlüğüne gelen Mehmet Sağlıcak da \"Marmaris güzel ve rahatlatıcı. Her şeyden memnunuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris plajlarından görüntü

-Su sporları yapan tatilcilerden görüntü

-Tatilcilerden Merve Öz ve Mehmet Sağlıcak ile röp.

(Toplam: 4 dakika-289 MB görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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6)KUŞADASI\'NDA BAYRAM BEREKETİ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın ilk günü, öğlenden itibaren sahiller doldu.

Çevre il ve ilçelerde oturan ve Kuşadası\'nda yazlıkları bulunanlar, kurbanlarını kestikten sonra soluğu Kuşadası\'nda aldı. Otellerde doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu Kuşadası\'nda, plajları dolduran tatilciler sezonun son tatilinde güneş, deniz ve kumun tadını çıkardı. Kuşadası\'nın ünlü Kadınlar Denizi Plajı ile halk plajları, sahil siteleri tamamen dolarken, beach clup\'lar ve su parklarında da yoğun bir gün yaşandı. Bayramın ilk günündeki bu hareketliliğe karşın, ikinci gün kurbanlarını kesen tatilcilerinde gelmesiyle daha fazla bir yoğunluğun yaşanması beklenirken, Kaymakamlık, Belediye ve çeşitli turizm kuruluşları, ilçeye gelenlerin huzur içinde ve hiçbir sorunla karşılaşmadan tatil yapabilmeleri için çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Sahillerden görüntü

-Denize giren ve güneşlenenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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7)SİNOP\'TA KURBAN BAYRAMI

SİNOP\'ta vatandaşlar Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurbanlarını keserken acemi kasaplar da hastanelere koştu.

Sinop\'ta bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı vatandaşlar Sinop Belediyesi\'nin belirlediği alanlarda kurbanlarını keserken bazıları ise boş arazi ve ormanlık alanlarda kurbanlık hayvanlarını kesti. Kurban keserken kendini yaralayan 6 acemi kasap ise hastanelere başvurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurban kesen ve et parçalayan vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera:İbrahim ASLAN-SİNOP, (DHA)

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8)GENÇ KIZ EŞARBIYLA KENDİSİNİ ASTI

KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabah saatlerinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 19 yaşındaki Sümeyya Nur Onat boynuna bağladığı eşarpla kendisini asarak intihar etti.

Merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Eras Siteleri\'nde bulunan 13 katlı binanın 10\'uncu katında yaşanan olayda, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Maliye bölümü öğrencisi Sümeyya Nur Onat sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Onat, ailesinin evden çıkması üzerine, iddiaya göre evin banyosunda tavana bağladığı eşarbıyla kendisini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen ailesi kızlarını asılı halde buldu. Sinir krizi geçiren aile durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

İntiharın yaşandığı bina önünde kurban etlerini paylaşan vatandaşların olaya aldırış etmeden hareket etmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kurban etleriyle uğraşan vatandaşlar

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

1 dakika 41 saniye/56 MB



