DHA YURT BÜLTENİ-19

1)SİİRT\'TE OLAYLI MAÇ: 6 TARAFTAR YARALANDI

SİİRT İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Surahan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 taraftar ise gözaltına alındı.Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur eleme maçında Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor, Siirt\'te karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadyumu\'ndaki karşılaşmayı Batman Petrol Spor, Siirt İl Özel İdare YSEspor\'u 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı hak kazanırken, ev sahibi takım ise kupaya veda etti.

Maçın ilk yarısı Siirt İl Özel İdare YSEspor\'un 1-0 üstünlüğüyle bitmesinin ardından, futbolcuların soyunma odasına gittiği esnada konuk ekibin taraftarlarıya ev sahibi taraftarlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra taşlı kavgaya dönüştü. Statta görev yapan polis ekiplerinin kavgaya müdehale etmesiyle iki grubu sakinleştirdi. İkinci devrede Batman Petrolspor, ev sahibine 2 gol atarak, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu. Daha sonra her iki takımın taraftarları sahaya inmesi üzerine arbede yaşandı. Taraftarın sahaya inmesiyle birlikte konuk ekibin futbolcuları, çevik kuvvet ekipleri tarafından soyunma odasına götürdüldü. O esnada bir grup Siirtli taraftar, soyunma odasına girmek isterken, polis ekiplerinin müdehalesiyle karışlaştı. Çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Taraftarların birbirlerine taş ve sandalye fırlatması,

-Çevik Kuvvetin taraftarlara müdahalesi,

-Gelen taşlardan başından yaralanan Emniyet Müdürü Yardımcısı görüntüsü,

-Yaralı taraftarların görüntüsü,

-Saha içerisinde yaşanan arbede,

-Göz altına alınan taraftarların görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) -

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2)TOKİ İNŞAATINDA ÜCRET ALAMAYAN 8 İÇÇİ KULE VİNCİNE ÇIKTI (EK)

EYLEM BİTTİ

TOKİ konutları inşaatında 2 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla sabah kule vincine çıkan taşeron firma işçileri, yaklaşık 9.5 saat süren eylemi bitirdi. Yüklenici firmanın devreye girip taşeron firma ile görüştüğü ve taşerona yaptığı iş karşılığı ödeyeceği ücretten işçilerin alacaklarını vereceği belirtildi. İşçiler, taşeron firmadan aldıkları söz üzerine saat 18.30 sıralarında vinçten inerek eylemi bitirdi.

İşçilerden Faysal Bekmez, tüm işçiler olarak toplam 160 bin lira civarında alacakları olduğunu, yüklenici firmanın bu parayı ödeyeceği sözünü verdiğini söyledi. Bekmez, \"Yüklenici firmanın bu durumda bir suçu yok. Biz taşerondan paramızı alamadık. Şimdi yüklenici devreye girdi. Yaptığı iş karşılığında taşerona vereceği paradan bizim ücretimizi ödeyecek\" dedi.

Polis, 8 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Görüntü dökümü:

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-İnşaat alanı

-Vinçten inen işçiler

-İşçilerle röp.

ZONGULDAK/DHA

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3)TÜRK BAHRİYESİNİN EN GENÇ SUBAYLARINA DİPLOMALARI VERİLDİ

YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 45’i kadın 226 teğmen, törenle diplamalarını aldı.

Diploma töreni Yalova\'nın Altınova İlçesi\'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Programda ‘2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Subay Adayları Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni tamamlayan 189 subay adayı ile ‘2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimini’ başarı ile tamamlayan 37 muvazzaf astsubaya törenle diplomaları verildi.

Törende konuşan Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, diploma alan subaylara seslendi. Gedik, “Sizler, Türk bahriyesinin geleneklerini ve denizciliği iyi seviyede öğrenmiş, Atatürk ve Cumhuriyetimizin değerlerini içtenlikle benimsemiş bahriyemizin en genç subayları olacaksınız. Meslek yaşantınız süresince Atatürk ilke ve inkılâpları en büyük yol göstericiniz olacak. Doğruluk ve dürüstlük prensibinden sapmayın. Doğru bildiğinizi askeri terbiye içerisinde cesaretle söyleyiniz. Daima adil, gerçekçi, güvenilir ve çalışkan bir subay olunö dedi.

Mezunlar adına konuşma yapan Mühendis Teğmen Oğuzhan Ünlü ise “Yeni mezun 226 deniz teğmeni olarak içtiğimiz anda bağlı kalarak emrinizde görev yapacak personele sadece emir vermeyi değil aynı zamanda bilgi, insani ve ahlaki değerleri aktaran birer subay olacağımıza, Atatürk, ilke ve inkılâplarının ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olarak aziz vatanımız için canımızı seve seve vermekten asla kaçınmayacağımıza söz veriyoruzö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan teğmenlere diplomalarını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Deniz Albay Ali Çelik takdim etti.

Program diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından genel görüntü

-Komutanın konuşması

-Genç subayın konuşması

-And içme

-Diploma takdimi

-Tören geçişi

(boyut: 127 mb) (süre:4 dk)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA ,(DHA)-

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4)AK PARTİLİ BAŞKANIN DAMADININ FETÖ\'DEN TUTAKLANMASINA İTİRAZ



DÜZCE Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in damadı Emre Kurt\'un, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanmasına itiraz edildi.

Düzce Belediyesi Basın Birimi, Emre Kurt\'un tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in damadı Emre Kurt\'un firari olmadığı ve çalıştığı işyerinden aynı gün çıkan yakalama kararı ile gözaltına alındığı belirtildi. Emre Kurt’un avukatları İbrahim Kırıkcı ve Salih Demir\'in tutuklama kararına itiraz ettikleri belirtilen açıklamada, itiraz dilekçesine de yer verildi. Dilekçede Emre Kurt\'un FETÖ mağduru olduğu da ileri sürüldü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)