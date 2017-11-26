DHA YURT BÜLTENİ-18 (Yeniden)

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Mısır\'daki saldırıya tepki: Bunlara nasıl Müslüman denir (4)

ZİRVEYLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Balıkesir\'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım\'da Soçi\'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron\'a, Suriye\'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ\'tan temizlenenen bölgelerin başka terör örgütlerine terk bırakılmamasının yanı sıra, Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de durulduğu öğrenildi.\"

ADAŞINI SEVDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti. Belediye önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan 3 yaşındaki adaşı Recep Tayyip Erdoğan ile 12 yaşındaki ablası Emine Erdoğan\'ı sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın vatandaşlarla görüntüsü.

Haber : Taylan YILDIRIM - Hilmi DUYAR, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BALIKESİR (DHA)

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Motosiklet, otomobille çarpıştı, 2 yaralı



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Ada Caddesi\'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammet Enes T. yönetimindeki 54 HP 785 plakalı motosiklet ile Alaattin K. yönetimindeki 34 TL 447 plakalı otomobil çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Enes T. ve yanındaki 15 yaşındaki C.D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Araçlardan görüntü

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Yaralılardan görüntüler

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Annesini öldürdü, babasını yaraladı



ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, 32 yaşındaki Ersin Kılınç, tartıştığı annesi Hatice Kılınç\'ı bıçaklayarak öldürdü, babası A. Kılınç\'ı ise yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle TOKİ konutlarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen işsiz Ersin Kılınç ile annesi Hatice ve babası A. Kılınç arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin Kılınç, annesini dövdü. Öfkesine hakim olamayan Ersin Kılınç, mutfaktan kaptığı bıçakla annesi Hatice ile babası A. Kılınç\'ı yaraladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kılınç çift, ilk müdhalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hatice Kılınç, burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ersin Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cinayetin işlendiği binadan görüntüler

- Hastaneden görüntü

- Katil zanlısının görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Eskişehir Kadın Meclisi: 10 ayda 337 kadın öldürüldü (2)



KADINLAR YÜRÜDÜ

Eskişehir\'de yaklaşık 100 kadın, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle yürüyüş yaptı.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde akşam saatlerinde toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, \'Yasalarınızı tanımıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı birlikte güçlüyüz\' yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Çeşitli sloganlar atan kadınlar, İsmet İnönü Caddesi\'ne kadar yürüdü. Kadınlar, yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Emel Bilgin şunları söyledi:

\"25 Kasım Dominik Cumhuriyeti\'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı özgürlük mücadelesini yükselten Mirabel kız kardeşlerin diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri ve cesetlerini bir uçurumun dibinde bulunduğu alçak bir saldırının, utanç gününün ve insanlık ayıbının yıldönümüdür. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü\'nü, tüm dünyada faşizmin, adaletsizliğin, şiddetin, gericiliğin, yoksulluğun yükseldiği bir ortamda karşılıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar halay çekip oynadı ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Kadınların yürüyüşünden,

-Basın açıklamasının okunması,

-Halay çekenlerin görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Mısır\'daki saldırıya tepki: Bunlara nasıl Müslüman denir (5)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KENTTEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ne yaptığı ziyaretin ardından uçakla, İstanbul\'a gitmek için yola çıktı.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)