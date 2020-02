DHA YURT BÜLTENİ- 18

Venezuela Devlet Başkanı Maduro\'nun yardımcısı Çorum\'a geldi

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum\'a geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Amasya\'daki Merzifon Havalimanı\'na geldi. Zaidan El Aissami Maddah\'ı burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla Çorum\'a gitti. Burada Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu. Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM

Zonguldak\'ta 8 madencinin öldüğü facianın davasında mütalaa verildi

ZONGULDAK\'ta 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na(TTK) ait kömür ocağında 8 madencinin öldüğü kazayla ilgili görülen davada mahkemeye mütalaasını sunan savcı, dönemin TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, şu anda TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel\'inde aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık hakkında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013\'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen kazada, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, şube müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü , firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davanın 16\'ncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada ODTÜ\'den gelen rapora karşılık daha önceden mahkemeye gönderdikleri raporda kaçınılmazlık faktörüne değinmeyen Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden bu konuda görüş alınmak üzere ek rapor talep etmişti. Gelen ek raporu okuyan mahkeme başkanı, sanıklara yöneltilen kusur oranlarında bir değişiklik olmadığını ancak yaşanan olayda kısmen de olsa kaçınılmazlık olgusunun olduğunun kanaatine varıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı, raporların tamamlanmasının ardından olayla ilgili mütalaasını mahkemeye sundu. Taşeron firmanın sözleşmede bulunmasına rağmen teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmediği belirtilen mütalaada, sondaj çalışmalarının da yetersiz olduğunu ifade edilerek, \"Gerekli güvenlik önlemlerini almayarak ateşleme sırasında olay mahallinde en fazla 3 personel bulundurması gerekirken olay mahallinde çok sayıda işçinin bulundurulması suretiyle neticenin meydana gelmesinde veyahut ta neticenin ağırlaşmasında kusurlu olduklarının sabit olduğu ve buna göre taşeron firma genel müdürü Şafak Sırrı Demirel ve genel müdür yardımcı İlal Köksal, proje sorumlusu Ersin Koparan\'ın asli olarak kusurlu oldukları, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu\'nun, müesses müdür yardımcısı Nurettin Yılmaz\'ın denetim görevlerini yeterli şekilde yapmadıklarından tali kusurlu oldukları anlaşılmıştır\' denildi.

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, tüm sanıkların kusurlu olduğunu düşündüklerini belirterek, \"Davayı açan savcı iddianamesinde bütün sanıklar için bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan dava açmıştı. Yani tüm sanıkların bu sonucun doğacağını bile bile hareket ettiklerini düşünerek bu cezayı istemişti. Toplanan deliller iddianameyi pekiştirmesine rağmen duruşma savcısı sadece 5 sanığa bilinçli taksir olmadan sadece taksirle ceza talep etmesi, 5 sanığa beraat istemesi bizce usule uygun değildir. Biz buna karşı savunmamızı gelecek duruşma yapacağız.\" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ve Nurettin Yılmaz\'ın \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı erteledi.

-Ailelerin adliyeden çıkması

-Avukat Murat Kemal Gündüz ile röp.

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP\'te, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başpınar yönüne ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOP 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şerit değiştirerek Behlül Çakmak yönetimindeki 27 RR 122 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Behlül Çakmak ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Olay yeri ve polisler

- Kaza yapan araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

Yağmura dayanamayan evin tavanı çöktü

ADIYAMAN\'da, yağışlara dayanamayan tek katlı ev çöktü.

Olay, öğle saatlerde Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin Sever\'e ait tek katlı ev 15 gündür aralıksız süren yağmurun ardından evde oturdukları esnada bir odası büyük gürültüyle çöktü. Çöken evi boşaltan Sever, diğer odaya taşındılar. Sever, yetkilerden yardım isterken polis evin çevresinde önlem aldı.

- Çöken ev ve çevresi

- Eşyaların toprağın altına kalması

- Hüseyin Sever ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

Aksaray\'da ulaşım güçlüğü

AKSARAY\'da yoğun kar yağış nedeniyle kenti Nevşehir\'e bağlayan karayolunda ulaşım güçlüğü yaşanıyor. Polis, zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kendi çevre illere bağlayan karayolunda ulaşım güçlüğü yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme işlemlerini sürdürüyor. Yağış ve tipinin yoğun olduğu Aksaray- Nevşehir karayolunda ise polis, zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.

Yol kapalı olduğu için bekleyen TIR şoförü Fahrettin Ertangın, \"Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Aksaray\'dan Nevşehir istikametinden Elazığ\'a gideceğim. Aksaray\'ın çıkışında bekliyoruz. Yolda fırtına ve tipi varmış herhalde. Polis ekipleri ağır araçları bırakmıyorlar. Hepsi bekliyor.’\' dedi.

- Kar yağışı ve araçlardan detay

- Polisin araçların geçişine izin vermemesi

- Röportaj

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

Paletli ambulansla 90 hastayı kurtardılar

KAHRAMANMARAŞ\'ta sağlık ekipleri, ağır kış şartları nedeniyle kapanan yolları paletli ambulanslarla aşıp hastalara ulaştı. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, bugüne kadar 90 hastaya paletli ambulanslarla ulaştıklarını belirterek, \"Hava koşulları her ne olursa olsun hastalarımıza bir telefon mesafesindeyiz\" dedi.

Kış mevsimi, Kahramanmaraş\'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkili oluyor. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 7/24 saat esasına göre çalışan 112 sağlık ekiplerinin gelen her ihbara gittiklerini ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi. Böyle durumlarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastalara paletli ambulanslarla ulaşıp müdahalelerini yaptıklarını, gerekli durumlarda hastaların hastanelere götürüldüğünü ifade eden Öksüz, İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde 6 kar paletli ambulans ile 1 önünde kar küreme bıçağı olan snowtrack ambulansın bulunduğunu söyledi. Ali Nuri Öksüz şöyle devam etti:

\"Snowtrack diye tabir edilen bu ambulansımız önünde kar küreme aparatı sayesinde her türlü kar yağışında kendi yolunu açarak ilerleyebilen paletli ambulanstır. Kar paletli ambulanslarımızla 2018\'in Aralık ayında 33, 2019 Ocak ayında 57 olmak üzere bu ağır kış şartlarında 90 hastaya ulaştık. Bu vakalarda; Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun\'da yoğun kar yağışından etkilenen ve yolları kısa süreli kapanan yerleşim yerlerine ulaştık. Yerinde müdahalelerin yanında hastaneye sevk edilmesi gereken hastalar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum ve Yörük Selim Ek Hizmet Binalarına ve ilçe devlet hastanelerine sevk edilerek sağlık tesislerimizde tedavilerine devam edildi. Ülkemizde sağlık hizmetleri bu kadar gelişmeden önce kış aylarında hastalara ulaşmak mümkün değildi. Kendi imkânlarıyla hastanelere gitmeye çalışan hastalar kızak gibi ilkel yöntemlerle yolda ciddi sıkıntılar çekerek daha da ağırlaşabiliyor, hatta donma tehlikesi geçirebiliyorlardı. Ancak o günlerden bugünlere çok büyük mesafeler kat edildi. Hava koşulları her ne olursa olsun gece gündüz dinlemeden hastalara bir telefon mesafesindeyiz.\"



- Ambulansın gidişi

- Kadına ambulansta müdahale edilmesi

- Ambulansın dönüşü

- Kadının sedye ile hastaneye alınması

- Snowtrack ambulansın gelişi

- Ambulansın yolu açması

- Sağlık ekiplerinin araçtan inmesi

- Hasta yakınlarının karşılaması

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ

Erzurum\'da buz sarkıtları korkutuyor

Dondurucu soğuklarının etkisine giren Erzurum\'da çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20\'lere yaklaştığı Erzurum\'da insan hayatını tehdit eden sarkıtlar için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerinden oluşan bir ekip kurdu. İtfaiye buz kırma ekibi biriken buz sarkıtlarını temizledi. Çalışma öncesi kaldırımı şeritle kapatan ekipler, ardından çatıdaki buzları tek tek kırdı.

-Buz sarkıtları

-Buzların temizlenmesi

-Hümeyra Pardeli\'nin anonsu

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM

Müzede \'Selfie Günü\' renkli geçti

DENİZLİ\'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'nde bulanan beyaz cenneti Pamukkale\'de \'Müzede Selfie Günü\' kutlaması yapıldı. Beyaz Cennet Pamukkale\'yi ve Hierapolis Antik Kenti\'ndeki Arkeoloji Müzesi\'ni gezen yerli ve yabancı turistler, bol bol selfie çekti.

Müze ve örenyerlerine olan ilgiyi artırmak, kültürel mirası daha geniş kitlelere yaymak amacıyla dünyanın birçok yerinde düzenlenen \'Müzede Selfie Günü\' bu yıl beyaz cennet Pamukkale\'de de kutlandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden beyaz travertenleri görmek için kente gelen yabancı turistler, Pamukkale\'yi ve Hierapolis Antik Kenti\'ni gezdi. Türkiye\'nin en fazla turist çeken örenyerlerinden Pamukkale\'de çıplak ayakla travertenler üzerinde gezen, Hierapolis Antik Kenti\'nde bulunan Arkeoloji Müzesi\'ndeki tarihi eserler hakkında bilgiler alan turistler, bol bol fotoğraf ve selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

\'KEŞKE ÜCRETSİZ OLSAYDI\'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, \'Müzede Selfie Günü\'nü Pamukkale\'de renkli bir şekilde kutladıklarını söyledi. Pamukkale\'nin eski hareketli günlerine geri döndüğünü ifade eden Şen, \"Bugün misafirlerimizle birlikte selfie çektik. Bu çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, dünyada da bir etki yaratacaktır. Denizli\'ye ve Türkiye\'ye gelen turist sayısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu etkinlik keşke vatandaşlarımıza ücretsiz olabilseydi. Etki alanı daha da büyürdü. Özellikle Dünya Müzeler Günü\'nde bu etkinliğin ücretsiz yapılmasıyla örenyeri ve müzelerin daha etkin tanıtımının yapılması sağlanabilir. Çünkü sosyal medyanın oldukça güçlü bir etkisi var. Biz bundan bölge olarak da çok olumlu etkileniyoruz. Pamukkale özlenen günlere geri dönüyor. 2018\'de 2 milyon 100 bin ziyaretçi sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde ziyaretçi aldık. Biz bu sayının 2019\'da 3 milyona ulaşmasını hedefliyoruz\" dedi.

- Pamukkale\'den detaylar

- Pamukkale\'yi gezen turistlerden detaylar

- Hierapolis Antik Kenti\'ni gezen turistlerden görüntü

- Selfie çeken turistlerden detaylar

- Turistlerden röportajlar

- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ

