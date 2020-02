DHA YURT BÜLTENİ -18

Gaziantep\'te boya fabrikasında yangın (Geniş Haber)

Gaziantep\'te, boya fabrikasında çıkan yangında işyeri sahibi ile 1 işçi ağır yaralandı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülebildi.

Saat 16.30 sıralarında, Sanayi Mahallesi’nde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesindeki Durmuş Mestanoğlu\'na ait boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 400 metre karelik fabrikanın her yerini sardı. Yangın ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralanan fabrika sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriye uyruklu işçi Abdullah El Marto\'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisine başlanan ve vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluştuğu saptanan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada yangın sırasında fabrikada dumandan etkilenen 3 işçiye de hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangına 15 araç ile müdahale eden itfaiye erleri 2 saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

----------------

- Olay yer

- Fabrikanın yanması

- İşyerindeki söndürme çalışmaları

- İtfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:139 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

============

Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI

Düzce\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı’ndaki \"İsmail\'in Yeri\" isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

DÜZCE,(DHA)

===============

Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl’ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi’ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce gözlerine inanamadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen otomobilin üzerine bir koltuk takımı bağlanarak taşındığı görüldü. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, bir kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının nizami bir şekilde otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

Görüntü Dökümü

--------

-Aracın üzerinde koltuklarla ilerlemesi

-Trafikte seyri

-Detaylar

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

=================

Soba yakarken çıkan yangında öldü

Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle\'de oturan Sultan Uslu, yakmak istediği sobanın birden alev alması nedeniyle kıyafetleri ve saçı tutuştu. Sobadan uzaklaşmaya çalışan Uslu, yere düştü. Alevler kısa sürede evi sarınca dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Anacak alevlerin arasında kalan Sultan Uslu\'nun yanarak öldüğü belirlendi. Uslu\'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Olay yerinden görüntü

- Evin ve kalabalığın görüntüsü

- İtfaiye ve ambulansın görüntüsü

- Olay yerindeki polis otoları ve itfaiyenin görüntüleri

Süre: 53\" Boyut: 101 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

===============

Askerler 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdı

Çorum\'un Kargı ilçesinde jandarma ekibi, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri yaşlı bir kadına yardım etti.

Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü\'nde yaşayan 70 yaşındaki Şerife Bilmez\'in sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan bir jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez\'i gördü. Jandarma ekibi Bilmez\'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez\'i ve çuvallarını evine kadar götürdü.

Görüntü Dökümü:

-----------

- Askerlerin sırtlarında çuvalları taşıması

-Yaşlı kadının askeri araca binmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

==============

Filistin büyükelçisi Zonguldak\'ta

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş\'ı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenecek \"Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır\" konulu konferansa katılmak için Zonguldak’a gelen Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, ilk olarak Vali Erdoğan Bektaş\'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, büyükelçi Dr. Mustafa\'yi valilik binası girişinde karşıladı. Dr. Mustafa, ardından valilik özel defterini imzaladı.

Filistin ile Türkiye arasında özel bir ilişki olduğuna inandığını söyleyen Dr. Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Filistin\'in her zaman Türkiye\'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Mustafa, \"Filistin olarak bizim Türkiye ile ilişkimiz özel bir ilişki olduğuna inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ilişkileri ileriye götürebilmek için uğraşıyoruz. Tabi Filistin’deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkilerin gelişmesi için uğraşıyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz gelişti son zamanlarda. Ziyaretimizin ticari olaraktan bir faydası olur. Filistin devletinin kurulabilmesi için Türkiye\'nin desteği her zaman var ve biz teşekkür ediyoruz. Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ediyoruz. Çünkü her fırsatta Filistin\'e desteği dille getiren başkanlardan biri. Bütün Türk halkına ve size teşekkür ederiz.\" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’da, Filistin büyükelçisini Zonguldak’ta görmekten mutlu olduğunu söyledi. Filistin\'in her zaman Türkiye için önemli olduğunu anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:

\"Uluslararası her platformda Filistin davası, Türkiye’nin davası haline gelmiş oldu. Ortadoğu\'da, Suriye\'de ve Irak\'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye\'de 4 milyon oralardan gelmiş göçmen insan var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu olaylar nedeniyle Türkiye\'ye göçen insanları kabul ettiler. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye, devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla bu konuda komşularımızın ve kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Filistin\'de üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun daha da iyileştiğini düşünüyoruz. Umarız yakın gelecekte komşu ülke olarak Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder. Kudüs, bütün Müslümanların olduğu gibi bizim içinde önemli bir yer. Benim 3 sene önce bir süre kadar Kudüs ziyaretim oldu. Uzunca bir ziyaret yaptık. şartları yakın olarak gördük. Bizim izlerimiz var orada. Ortak tarihimiz kültürümüz, hatıralarımız var. Hatıralar yaşıyor.\" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa\'ya madenci heykeli hediye etti. Büyükelçi Dr. Mustafa da Filistin Büyükelçiliği’ni temsil eden plaket verdi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Büyükelçinin Valilik binasına gelişi

-Misafir defterini imzalaması

-Büyükelçi ve valinin açıklamaları

Süre: (5:40) Boyut: (634 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

===============

Kahramanmaraş\'ta metruk bina çöktü

Kahramanmaraş\'ta, kullanılmayan metruk bina bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında binada kimsenin olmadığını belirledi.

Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Osman Erşan Caddesi\'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tek katlı bina, bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin, binanın yıllardır kullanılmadığını ancak uçucu ve uyuşturucu bağımlılarının sıkça uğradığı belirtmesi üzerine ekipler detaylı arama için iş makinesi istedi.

Olay yerine gelen iş makinesinin yardımıyla binanın molozları kaldırılarak enkazda arama yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında çökme sırasında binanın boş olduğu belirlenince ekipler, çevrede önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

- Olay yerindeki ekipler

- Polisin şerit çekmesi

- Çöken bina

- Arama çalışmalarından detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==============

Diyarbakır Büyükşehir\'den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Diyarbakır\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 82 amatör spor kulübüne 43 bin parça malzeme desteği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, \"Amacımız değerli hemşehrilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmasıdır\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır\'daki 20 spor branşında faaliyet gösteren 85 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'nın katılımıyla yapılan malzeme dağıtım töreninde kulüplere, 43 bin parça spor malzemesi yardımı yapıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kentin hak ettiği hizmetleri sunmak adına birçok alanda önemli yatırımlar ve projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üst yapıya birçok çalışmayı Diyarbakır\'a sunduklarını anlatan Atilla, \"Temel hizmet görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler de sunuyoruz. Amacımız değerli hemşehrilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize spor alanında da önemli yatırımlar yaptık. Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden altyapıya ve spor tesislerine önem verdik\" dedi.

\'DİYARBAKIR\'A 50 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK\'

İçişleri Bakanlığı\'nca 1 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanmasından bu yana kente 50 spor tesisini kazandırdıklarını anlatan Başkan Vekili Cumali Atilla, şunları söyledi:

\"2 yıl içerisinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile halı sahaların yer aldığı 50 spor tesisini tamamladık. Bu spor tesislerimizde yaz ve kış aylarında 65 eğitmenimiz eşliğinde, 30 branşta 10 bin çocuk ve gencimize spor eğitimleri verdik ve vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde yer almayan Gençlik ve Spor Daire Başkanlığını kurarak bu alanda önemli çalışmaların sağlanması için çalışmalar gerçekleştirdik. Hedefimiz gelecek nesillerimizin daha zinde ve spor alanında daha donanımlı olmasına katkıda bulunmaktır. Sadece spor alanında değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal gelişimleri için de çalışmalar yapan Daire Başkanlığımız bünyesinde Diyarbakır\'ımızın ilk bilgi evini açtık. Bilgi evinde birçok alanda 13 eğitmen eşliğinde 2 bin 200 çocuğumuza ve gencimize eğitimler düzenliyoruz. Aynı mekanda millet kıraathanesini hizmete açarak günde 400 gencimize kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunduk. Bunun yanında parklarımızda ve kültür merkezimizde kitap okuma salonları ve kütüphaneleri gençlerimiz için hizmete açtık.\"

Başkan Vekili Atilla, Belediye bünyesinde çeşitli spor branşlarında faaliyet gösterecek bir kulübün kurulması için çalışmalar başlattıklarını da dile getirerek, \"Şehrimizde sporun gelişmesi ve ülke sporuna önemli sporcularımızın ve takımlarımızın kazandırılması için el birliği ve gönül birliği içerisinde birlikte daha çok çalışacağız. Eksikliklerimizi imkanlarımız çerçevesinde gidererek daha önemli başarılara hep birlikte imza atacağız. Spor alanında daha fazla söz sahibi olmak için birçok branşı bünyesinde barındıracak bir spor kulübünün Belediyemiz tarafından kurulması için de girişimlere başladık. Kuracağımız bu spor kulübüyle bir birinden farklı spor dallarında, ilimiz ve ülkemiz spor dünyasında başarılar elde etmek için çalışmalar yapacağız. Bunun müjdesini sizinle bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Bugün yapacağımız spor malzemesi desteğimizle 85 spor kulübümüze, 20 spor branşında kullanılmak üzere 43 bin adet malzeme desteği sunacağız. İnanıyoruz ki bu destekle birçok başarıya da imza atacak, şehrimizi ve ülkemizi önemli müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceksinizdir\" diye konuştu.

Başkan Vekili Cumali Atilla\'nın konuşmasının ardından amatör spor kulübü yöneticilerinin katılımıyla, spor malzemelerinin dağıtımı yapılarak tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Salondan görüntü

- Katılımcılar

- Başkan Vekili Atilla\'nın konuşması

- Malzemelerin dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 751 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)