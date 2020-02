DHA YURT BÜLTENİ -18

Hamile kadını karlı yolları açarak hastaneye ulaştırdılar

Adıyaman\'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı tutan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla açılan yoldan hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karın yolu kapattığı Sutepe mezrasında da doğum sancısı tutan bir kadın sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri ambulansın kara saplanmasından dolayı İl Özel İdaresi\'nden yardım istedi. Ekipler 25 kilometre uzunluğundaki yolu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla açtı. Sağlık ekipleri açılan yoldan hamile kadına ulaşarak ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hamile kadının sağlıklı bir şekilde doğumunun gerçekleştiği öğrenildi.

Bolu Dağı\'nda kar ulaşımı etkiliyor (3)

BOLU TARAFI DA TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bolu Dağı\'nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

DÜZCE\'DE OKULLAR YARIN TATİL

Öte yandan Düzce\'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün kent genelinde okullar tatil edilirken, kar yağışı yüzünden yarın için de il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

Domates yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde domates yüklü kamyon devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi yolunda meydana geldi. Fethiye\'den İstanbul\'a domates taşıyan Abdi Taka\'nın kullandığı 34 BK 4028 plakalı kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, tarladaki karların üzerine saçılan domatesler olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Taşınma sırasında domateslerin soğuktan donmaması için kamyonun yanına ateş yakıldı.

Kazayı gören Mehmet Altınsoy, \"Kamyonun önünde araç çıkamamış kalmış. Tabii kamyoncu arkadaş durmak zorunda kalmış. Arkadaki bir başka araba da tam bu adamın arkasına yanaşmış, \'vurmayayım\' derken arabayı buzdan kaydırıp bu tarafa yatırmış\" dedi.

Gizli buzlanma kazalara neden oldu

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu. Kayan araçlar yoldan çıkarken, yaralanan olmadı.

Gebze Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi\'nde gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçların sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle araçlarının hakimiyetini kaybetti. Gizli buzlanma nedeniyle 1 yolcu otobüsü yoldan çıktı. 1 otomobil ve 1 kamyonet de kayarak sürücüleri tarafından güçlükle manevra yapılarak yolda tutulmaya çalışıldı. Kazalarda yaralanan olmadı. Araçların yolda güçlükle ilerlemesi üzerine Gebze Belediyesi ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

Üniversiteliler yarım metre karda soyundu

Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşık yarım metre kar altında soyunarak şortlarla taklalar atıp karların içinde yuvarlandı.

Düzce Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören 6 erkek öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarına meydan okumak amacıyla karda soyundu. Öğrenciler, daha sonra \'BESYO öğrencilerinin ne kadar çılgın olduğunu bilemezler\' diyerek karda taklalar atıp yuvarlandı. Gençler, soğuk havada yaptıkları gösteriyi sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video izleyenleri şaşırttı.

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Bolu\'da, babasıyla tartıştıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (15), polisin çabası sonucu son anda kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla tartışan M.K., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çatıdaki genci gören mahalleli durumu polise haber verdi. Bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlayacağını söyleyen M.K.\'nin bulunduğu inşaatın altına şişme atlama yatağı açtı. Binanın çevresine polis tarafından şerit çekilerek kalabalığın toplanması önlendi. 3 polis de çatıya çıkarak M.K.\'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu polis, M.K.\'yi yakalayarak atlamasını önledi. Daha sonra aşağı indirilen M.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Manisa ve İzmir\'de uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

Manisa ve İzmir ile ilçelerinde polisin toplam 23 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, bir miktar bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ile yakalanan 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu kullandıkları ve bulundurdukları belirlenen 31\'i, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu sattıkları belirlenen diğer 18\'inin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Akhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü\'nün de desteği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik Manisa ile ilçeleri Yunusemre, Şehzadeler ve Akhisar ile İzmir\'in Kınık, Konak ve Buca ilçelerinde 3 ay önce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından bugün saat 05.00 sıralarında, özel harekat polislerinin de desteği ile her iki ilde, şüphelilere yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 36.75 gram bonzai, 438.56 gram esrar, 107 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu madde kullandıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 31\'i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen diğer 18 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Vali Güzeloğlu: Uyuşturucunun silahlı terörden farkı yok

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla yaptığı toplantıda uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, uyuşturucunun silahlı terörden bir farkının olmadığını söyledi.

Diyarbakır Valiliği\'nce düzenlenen muhtarlar buluşmasına Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile ilçe kaymakamları ve kentte görev yapan 800 muhtar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaptığı konuşmasında göreve başladığı ilk günden itibaren kente hizmet etmek için var gücüyle çalışmalar yaptığını söyledi. Milletin parasını millet için harcadıklarını söyleyen Atilla, \"Bu şehrin kaynaklarını birilerine değil, Diyarbakır\'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda kullanmaya devam edeceğiz. Biz talimatı bir yerlerden değil, Diyarbakırlı hemşerilerimizden alırız. Ve hizmetlerimizi bu şehrin kadirşinas insanlarına sunarız. İki yılda bu mübarek şehre hizmet için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda kısa zamanda geçekleştirdiğimiz projelerle toplam 1 milyar 250 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken, siz değerli hemşerilerimizin parasıyla yaptık. Yani milletimizin parasını milletimiz için harcadık ve bu hizmetleri belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan gerçekleştirdik. Birileri gibi işleri yarım yamalak yapmadık\" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da muhtarlara seslenerek, uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

\"Silahlı terörden hiçbir farkı olmayan nesilleri tüketen, insanların canına kasteden ve bu hain ve sinsi tehdit karşısında hepimizin ve hepinizin yapması gerekenleri uyaran sunumlar izledik. Burada bütün muhtarlara bir kez daha hem insani hem imani hem de hukuki mesuliyetimiz doğrultusunda bu meseleye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu meselenin hiçbir şekilde ihmal, eksiklik ve boşluk götürür bir tarafı yok. Bedelini çocuklarınız ve çocuklarımız ödüyor. Milletimiz ödüyor. Zehirledikleri ve tuzaklarına düşürdükleri her bir gencimizin ve bireyimizin üzerinden kazandıkları ile bu milletin geleceğini tehdit eden ve yok etmek isteyen terör örgütlerine finans sağlanıyor. Bu noktada yakın çevrenizden ve mahallenizden başlayarak, bağımlılık yaratan bütün maddelere karşı tütünden başlayarak yapacağımız mücadelede uyuşturucu gündemimizin en önemli maddesi olmak zorunda. Güvenlik kuvvetlerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortaya koyduğu mücadele ancak ve ancak muhtarlarımızın meseleye sahip çıkması ile başarıya ulaşacaktır. Sizler mahallenizin her bir hanesini, yaşayan her bir kişisini, her bir hanenin içerisinde yaşanan en genç kesimini bilen kişilersiniz. Bu meseleye el birliğiyle ve güç birliği ile sahip çıkarsak bu tehdidi bu büyük felaketi bertaraf etmiş olacağız.\"

Diyarbakır\'da uyuşturucuyla mücadelede çok büyük bir kararlılık sergilendiğini belirten Vali Güzeloğlu, \"Okul önlerinden başlayarak, bu bağımlılık ve uyuşturucu tehdit ve belasını yok etmek noktasında büyük bir çaba sergilemekteyiz. Siz değerli muhtarlarımızla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak ve sonuç alacağız\" dedi.

Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası

Adana\'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.\'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer B. son savunmasından \"Alkollüydüm, hatırlamıyorum\" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay\'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan\'da Köprübaşı Polis Merkezi\'ne gelerek, gece yarısı evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.\'den şikayetçi oldu. D.B. polise, çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.\'nin kendisini saçından sürükleyerek, yatak odasına götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Gözaltına alınan Sezer B. ise suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., tutuklandı. Sezer B. hakkında, \'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme\' suçlarından toplam 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilerek, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak, cinsel istismarda bulunduğu vurgulandı.

\'ALKOLLÜYDÜM\'

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sezer B., Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise katılmadı. Mahkeme savcısının, \'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme\' suçlarından cezalandırılmasını istediği Sezer B., son savunmasında da suçlamaları kabul etmedi. Yengesiyle aynı avluda oturduklarını belirterek, \"Yengem bana seslenerek, yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum\" dedi.

27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Sezer B. mahkeme tarafından \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 21 yıl, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 4 yıl 6 ay, \'konut dokunulmazlığını ihlal\' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla öğretmenini bacağından vurdu (2)

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar\'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü\'yü bacağından vurarak, yaralayan 11\'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ\'da AK Parti ile CHP\'li başkan adayları sosyal medyadan atıştı

Tekirdağ\'da Büyükşehir Belediyesi için AK Parti\'den aday gösterilen Mestan Özcan ile CHP\'nin yeniden aday gösterilen mevcut başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya üzerinden birbirlerine \'çay içmeyi\' teklif ederek atıştı. İkilinin karşılıklı cevapları sosyal medyadaki sayfalarında yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP\'den yeniden aday gösterilen Kadir Albayrak, sosyal medyadaki sayfasından, AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan\'a, \'Tekirdağ\'ı kendisine tanıtmak istediğini\' ifade ederek, içerisinde sabah namazı, sabah sporu ve kahvaltı içeren programla birlikte gezmeyi teklif etti. Albayrak\'ın teklifini sosyal medyada görerek cevap veren AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise programı kabul edip, genişleterek öğle yemeği ve bazı köylerde vatandaşlarla birlikte sohbet etmeyi teklif etti. Özcan ayrıca Albayrak\'ın \'Tekirdağ\'a kendisine tanıtmak istiyorum\' sözlerine karşılık üstü kapalı eleştiri de bulunarak, \"Gece geç dönmemizde bir mahzur yoktur diye düşünüyorum. Üstelik size bu şehrin bunca imkanlarına, bunca potansiyeline rağmen, \'neden hala yapılamadığına inanamadığım\' bazı işlerle ilgili sormak istediklerim vardı. Böylelikle, uzun uzun konuşma fırsatımız olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ\'da sosyal medya üzerinden gündem olan karşılıklı teklifler yoğun ilgi görürken, partililerin eleştirili yorumlarına neden oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP\'nin adayı Kadir Albayrak, sosyal medya sayfasından yayınladığı teklifinde şu ifadelere yer verdi:

\"AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mestan Özcan\'a Tekirdağ’ımızı tanıtmak amacıyla, kendisini en uç 2 mahallemizde sabah namazına katılmaya ve sonrasında Tekirdağ’ımızın eşsiz güzelliğinde keyifli bir sabah sporu yapmaya davet ediyorum. Teklifimi kabul ederse 12 Ocak 2019 Cumartesi sabah namazımızı ilimizin güneybatısındaki en uç mahallesi olan Şarköy Kızılcaterzi Mahallemizde vatandaşlarımızla kılacağız. Daha sonra da yine Şarköy’ümüze ilçe belediyemiz ile birlikte kazandırdığımız Sevgi Yolu’nda keyifli bir sabah yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 13 Ocak 2019 Pazar günü ise yine güzel Tekirdağ’ımızın kuzeydoğusundaki en uç mahallesi olan Saray Safaalan Mahallemizde sabah namazımızı vatandaşlarımızla kıldıktan sonra Trakya’mızın nefes kaynağı Longoz Ormanları\'nda sabah yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Elbette sabah sporumuzu gerçekleştirdikten sonra Sayın Mestan Özcan ile kahvaltımızı da birlikte yapacağız. Davetime katılması halinde kendisine ilimizin güzelliklerini göstermekten büyük mutluluk duyacağım.\"

AK PARTİ\'Lİ ADAY HEMEN CEVAP VERDİ

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise teklife şöyle karşılık, \"CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Kadir Albayrak’a nazik teklifi için çok teşekkür ederim. Tekirdağ’ımızı karış karış bilen biri olarak, Kızılcaterzi’yi kısa bir aradan sonra yeniden görmek beni çok mutlu edecektir. Sabah sporu ve kahvaltı sonrası için benim de bir önerim var; öğle yemeğinde bütün katılımcılarımıza Özcanlar\'dan Tekirdağ Köftesi ikram etmek isterim. Teteköy’de ekmek arası köftelerimizi yedikten sonra, ikindi vakti Mestanköy Mahallemize geçelim. Burada AK Parti Malkara İlçe Başkanımız bizlere çay – kahve ikram etsin. Ardından da Kadriye ve Muzruplu’ya geçelim. Muzruplu’da Hayrabolu tatlılarımızı yedikten sonra dönüşte de Karabezirgan, Karacakılavuz, Banarlı, Osmanlı ve Yağcı’ya uğrayarak hemşehrilerimizle hasbihal edebiliriz. Gece geç dönmemizde bir mahzur yoktur diye düşünüyorum. Üstelik size bu şehrin bunca imkanlarına, bunca potansiyeline rağmen, \'neden hala yapılamadığına inanamadığım\' bazı işlerle ilgili sormak istediklerim vardı. Böylelikle, uzun uzun konuşma fırsatımız olacaktır. 12 Ocak programı için uygun mudur? Uygunsa, 13 Ocak Pazar günü Safaalan sonrası için de teklifimi sunmak isterim\" dedi.

