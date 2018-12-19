DHA YURT BÜLTENİ -18

ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı (3)

BRANDALARIN ALTINDA YAKIT DOLU TANKERLER

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesindeki PKK/YPG\'li teröristler, kentin dört bir yanını brandalarla kaplamaya başladı. Daha önce tünel kazan teröristler, Türkiye\'den görünmemek için sokak başlarını brandayla kapatıp, toprakla da destekledi. Teröristler brandaların altına yakıt dolu tankerler koyarak, bomba tuzaklıyor.

KENDİLERİNE KATILMAYANLARA İŞKENCE YAPIYORLAR

Öte yandan ilçe merkezindeki sivil halka, kendilerine katılmaları için baskı yapan teröristler, olumsuz yanıt alınca da ilçe sakinlerini döverek, işkence yapıyor. Teröristlerin bugün ise ilçede yaşayan sivil halkın eline dövizler vererek, Türkiye\'nin olası operasyonunu protesto etmeleri için zorladıkları belirtildi. Bazı kişiler, ilçe meydanında toplanarak, Türkiye aleyhine sloganlar atıp, olası operasyonu protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Sınırda devriye atan askeri araç

-PYD\'li teröristlerin kontrol noktası

-Teröristlerin brandalarla kapattıkları sokaklar

-Teröristlerin sınıra topladığı insanlar ve kalabalık

-Terörist mevzileri

-Brandalar detay görüntüler

-Evin üstüne yapılan mevzi

-Rasulaynden yükselen duman

-Önlem amaçlı geçen askeri araç

-Sınırdan detay görüntüler

-Teröristler tarafından toplanan kalabalık

-Rasulayn\'de cadde de yürüyen kalabalık

-Rasulayn\'de brandaların arkasındaki sokaklar

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

=======================

Sahte rakıdan ölüm iddiası

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, içtiği sahte rakının ardından rahatsızlandığı iddia edilen Yüksel Turan (54) kaldırıldığı hastanede öldü.

Ereğli\'de dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turan, önceki gün sabah saatlerinde evde rahatsızlandı. Özel hastaneye kaldırılan Yüksel Turan, ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi el yapımı alkol tükettiği öğrenilen Yüksel Turhan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Turhan\'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmasını sürdürüyor.

POLİS DENETİM YAPTI

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve maliye ekipleri, alkol satışı bulunan mekânlarda sahte alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Emniyet müdürlüğü

-Alkollü mekânlarda denetim

-Maliye ekipleri

-Hastane acil servisi

-Yüksel Turhan\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

====================

Trabzon\'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

TRABZON’da, 2 katlı binanın çatısında güneş enerji sistemi montajı yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Çimenli Mahallesi’nde, Talha Erkan’a ait 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çatıda güneş enerji sistemi montajı yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katında, 3 işçi mahsur kaldı. Bina sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği çatı katındaki yangını kısa sürede söndürdü. İşçiler de çatı katından indirildi. 3 işçi tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Yangında çatı katında maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan çatı katından alevli görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Kurtulan işçilerdin uzaktan evi izlemesi

Bina sakinlerinin çevrede beklemeleri

Yangından kurtulan işçilerin binaya bakmaları

Genel detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: EMRE KOLTUK/TRABZON(DHA)

========================

Otomobil suyla kaplanan yolda kaldı

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal suyla kaplı yoldan otomobili ile geçmeye çalışırken araç suyun içerisinde kaldı. İtfaiye ekibi aracı suyun içerisinde çıkarırken, ıslanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal polis ekiplerince evine götürüldü.

Olay öğleden sonra, Gölcük Şirinköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yola giren Kemal Bal idaresindeki 41 H 4477 plakalı otomobil suyun içerisinde kaldı. Kemal Bal aracın hareket etmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Kemal Bal aracından inerken, olay yerine gelen itfaiye ekibi geldi. Kemal Bal itfaiyenin vincine bağlı çelik halatı alarak otomobile bağladı. Otomobil suyun içerisinden çekilerek çıkarıldı. Otomobilin içerisi suyla dolarken, emekli öğretmen Kemal Bal üzüntü yaşadı. Islanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal, polis ekipleri tarafından mahallede bulunan evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Suyun içerisindeki otomobilden görüntü

Kemal Bal\'ın halatı araca bağlaması

Aracın sudan çıkarılması

Kemal Bal\'ın aracın içerisinde görüntüsü

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

======================================

Karacabey\'de 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında

BURSA\'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Tophisar Mahallesi’nde yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, bir bölümü ekili 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Tophisar’dan geçen ve Karadere’ye akan Hacı Sinan, Uludere ve Bahçıvan dereleri şiddetli yağışlar nedeniyle taştı. Karadere’deki su yoğunluğunun da fazla olması nedeniyle bu derelerden taşan sular, Tophisar’daki Sazlık Çayır mevkisinde set yolunu patlattı, bazıları ekili yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tophisarlı çiftçiler, hemen hemen her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ancak dün meydana gelen felaketin kendilerine daha büyük zarar verdiğini savundu. Başta DSİ olmak üzere bilmelerine rağmen hiçbir yetkilinin bu soruna karşı bir önlem almadığını belirten mahaleliler, “Biz şimdi ne yapacağız? Büyük zarar içerisindeyiz. Bizim bu mağduriyetimiz, ‘geçmiş olsun’ diyerek geçiştirilemez. Gerçekten perişan oldukö dedi.

GÖZ GÖRE GÖRE FELAKET

Tophisar Mahalle Muhtarı Hıfzı Çet, başta DSİ Karacabey 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü olmak üzere yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. “Bu kadar da olmazö diyen Muhtar Çet, göz göre göre bu felaketin Tophisarlılara yaşatıldığını iddia etti. Yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirten Hıfzı Çet, “2 yıldan bu yana başta DSİ olmak üzere, BİMER ve CİMER’e dilekçe yoluyla şikayetlerimi bildirdim. Bazen de DSİ yetkililerini telefonla arayarak sorunu anlattım. Nedense DSİ Şube Müdürü hiç Karacabey’de olmuyor. Hatta bazen arıyorum telefonlarımı açmıyor. Beni sürekli ‘araç-gereç yok, alet yok.’ vs diyerek oyalıyorlar. Hatta bana, ‘Bıktık senden’ bile dediler. Bu felaket bile bile lades oldu, göz göre göre geldi\" dedi. Muhtar Çet, şöyle devam etti:

\"Peki şimdi ne olacak? Çiftçimizin zararı nasıl karşılanacak? Çünkü daha büyük bir sıkıntı da var; sular arazilerden Mart ayı sonuna kadar çekilmez. Sular çekildikten sonra bir de toprağın dinlenmesi, yani tava gelmesi gerekiyor, ki bu süre için de en az 2 ay lazım. Yani işin gerçeği bu arazilerde önümüzdeki sezon için ekim-dikim yapılması olanaksız. Peki bu insanlarımız ekmeden, üretmeden ne kazanacak, geçimini nasıl sağlayacak? Çifçimizin bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Zamanında belki de bir grayderle çözülebilecek olan bu sorun, şimdi ne hale geldi. Köyümüzden 3 dere geçiyor ve sular Karadere’ye akıyor. Karadere’de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşkın yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise, Tophisar’a DSİ tarafından tahliye pompası kurulmasıdır.ö

Görüntü dökümü:

---------------

Tarım arazileri

Araziler sular altında

Yağmur

Genel görüntü

Boyut: 77,1 mb

Süre:1 dk 31 sn

Haber/Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

===========================

Ruslar, Demre\'de \'Noel Baba\'yı andı

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde \'Noel Baba\' olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde Rusya\'dan gelen din adamları öncülüğünde Rus Ortodokslar tarafından ayin düzenlendi.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ndeki anma ayinini Rusya\'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Demre\'nin kardeş şehri olan Kranstad\'da bulunan Aziz Nikolaos Katedrali\'nin Başpiskoposu Oleg Juk yönetti. Ayine Kranstad şehrinden gelen 3 din adamı, 6 kişilik iş adamı heyeti, Rusya\'dan ve Antalya\'dan gelen Ruslar katıldı.

Başpiskopos Oleg Juk, ayin sonunda dünya barışı, insanlığın kardeşliği, dünyada yaşanan açlıkların ve savaşların sona ermesi, Aziz Nikolaos\'un insanlara mutluluk vermesi için, Türkiye- Rusya dostluğunun ebediyen devam etmesi için dua etti. Oleg Juk, \"Biz Aziz Nikolaos\'un şehrine çok uzaklardan geldik. Bizim için kutsal olan bu mekanda bulunmaktan çok mutluyuz. Bu güzel mekan bizim için kutsal ve çok önemli. Bu mabedi koruyan, günümüze taşıyan ve bize bugün burada ibadet izni veren Türk makamlarına teşekkür ediyorum. Bizi anlayan, anlamayan, bu dünyada yaşayan tüm insanlara mutluluk, sağlık diliyorum. Kardeş ülke Türkiye ve kardeş şehrimiz Demre\'ye barış, mutluluk diliyoruz. Buradaki atmosferi ülkemize götüreceğiz. Demrelilerin dostluğuna, konukseverliğine teşekkür ediyoruz. Bugün burada tüm insanlığın mutluluğu için dua ettik\" dedi.

Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Aziz Nikolaos Müzesi

- Duvar resimleri

- Aziz Nikolaos\'un mezarı

- Ayinden bölümler

- Katılımcılar

- Başpiskopos Oleg Juk\'un konuşması

130 MB /// 04.05\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

========================



