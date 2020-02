DHA YURT BÜLTENİ -18

TEM kenarında başında vurularak öldürülmüş bulundu

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde TEM kenarında Atanur Ayberk, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayberk\'in yüzünde, vücudunda kırıklar ile darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Olay, TEM\'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen bir TIR\'ın sürücüsünün yol kenarında bir kişinin kanlar içinde görüp, jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atanur Ayberk\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bölgede uzun sürenin incelemelerde bulundu. Başından silahla vurularak öldürülen Atanur Ayberk\'in yüzü, vücudunda kırıklar olduğu ve darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Olay yerinde oldukça kan izi bulan jandarma ekipleri, çok sayıda delil nitelikli malzeme topladı. Öldürülen Atanur Ayberk\'in üzerinden cep telefonu çıktığı, bir gün öncede bankadan yaptığı işlemlerin dekontları bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Olay yeri numaraları

-Jandarmanın olay yerindeki delileri alması

-Cesedin tabuta konması

-Cesedin taşınması

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

================

Suriye sınırına askeri sevkiyat (3)

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kırıkhan\'dan geçen askeri konvoy

SÜRE: 01\'02\" BOYUT:114 MB

Haber-Kamera: KIRIKHAN/Hatay,(DHA)

=================

GAZİANTEP\'TE, KUYUMCUYU SOYMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ YAKALANDI (2)

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Gaziantep\'te kar maskesi ve tüfek ile girdikleri kuyumcuda, dükkan sahibinin tabanca çekmesi üzerine korkuya kapılıp kaçan ve polis operasyonuyla yakalanan 2 şüphelinin, kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzlerinde maske ve ellerinde av tüfeğiyle kuyumcuya giren Y.B. (28) ve N.A. (23)\'nın işyeri sahibi Ali Koruer\'e tüfek doğrultarak altınları istemesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Koruer\'in yanındaki tabancayı çekerek şüphelilere karşı koyması ve yaşanan arbede de bulunuyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yüzü maskeli şüphelilerin kuyumcuya girmeleri

- Şüphelilerin kuyumcu Ali Koruer\'e tüfek doğrultamaları

- Şüphelilerin tezgâhtaki altınları alma çabası

- Koruer\'in şüphelilere karşı koyması

- Şüphelilerin kaçması

- Koruer\'in şüphelilerin arkasından ateş etmesi

- Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA

======================================================

Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)

ARAÇ KONYA\'DA SANAYİDEYMİŞ

Jandarma ve AFAD ekipleri Bolu Off-Road Kulübü\'nün de yardımlarıyla aracın \'imdat\' sinyali verdiği noktaya ulaştı. Off-Road araçlarıyla gidilebilen noktada herhangi bir otomobil bulunamadı. Bunun üzerinde jandarma komutanı firma yetkilisini uzun uğraşlar sonucu aracın şasi numarası bilgisinin vermesi konusunda ikna etti. \'İmdat\' alarmı veren aracın şasi numarası firma tarafından jandarma ile paylaşıldı. Ekipler, şasi numarasından araç sürücüsüne ulaştı. Arıza yaptığı öğrenilen otomobilin Konya\'da sanayide tamir edildiği ve hiç Bolu\'da bulunmadığı ortaya çıktı. Tamir işlemi sırasında sanayi dükkanında görevli ustanın yanlışlıkla otomobilde bulunan S.O.S. tuşuna bastığı öğrenildi. Konya\'da bulunan aracın \'İmdat\' çağrısının neden Bolu\'dan verilmiş gibi görüldüğü bilinmezken, Alman firması telefonla görüştüğü jandarma komutanından özür diledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla, firmanın koordinat hatası ve iletişimsizlik problemi nedeniyle gece gelen ihbar üzerine yaklaşık 20 saat boyunca otomobili arayan jandarma ve AFAD ekipleri ile çalışmalara sonradan destek veren Bolu Off-Road kulübü üyeleri bölgeden ayrıldı. Alman otomobil firmasının yanlış koordinat vererek ihbar etmesiyle onlarca jandarma, AFAD ekibi ile Bolu Off-Road Kulübü üyeleri ve çok sayıda köylü vatandaş boşu boşuna bölgede arama çalışması yapmış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan ile röportaj

-Off-Road araçlarıyla orman yoluna girilmesi

-Karda kalınması ve yaşanan zorluklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

==================

JANDARMA \'FOYA\' İLE ARAMA YAPTI

BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı mevkiinde drone ile yol kontrolü denetimi yaparken, durdurulan araçlarda narkotik köpeği \'Foya\' ile arama çalışması yaptı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dağı geçişinde İstanbul istikametine giden otobüs, kamyon ve TIR\'ları durdurdu. Jandarma Asayiş, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan otobüslerin bagajları narkotik köpeği \'Foya\' ile didik didik arandı. Araçlarda kar lastiği kontrolü de yapan ekipler, drone ile havadan kontrol noktasını saniye saniye izleyerek takip etti. Ayrıca, uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlikleri kontrol edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Arama çalışmaları

-Sürücüler ile röportaj

-Uygulamadan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



=========================

Kılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bir kozmetik firmasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 213 gündür fabrika önünde eylem yapan işçileri ziyaret ederek, destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik firmasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 213 gündür fabrika önünde işlerine geri dönmek için eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. Çoğunluğu kadın olan işçilere destek veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'na, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan da eşlik etti. İşçilerin yanında oturan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Çalışanların Anayasal hakları var. Anayasada hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye yapılamayacağı ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağı yazıyor. Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor. Paris\'te, Fransa\'da, pek çok yerde \'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliği\'nin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz\' diyorlar. Türkiye\'ye gelince \'Efendim sendika kurulmasın?\' oluyor. Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup sözleşme yapıyorlar. Türkiye\'ye gelince \'Türkiye\'de olmayacak\' Niçin? Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye\'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar\" dedi.

\"BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDA OLACAĞIZ\"

Kendisinin her zaman işçilerin yanında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım. Hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır. Ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda. Buraya işçilere destek vermek için geldim. Biz parti olarak her zaman, her yerde, her ortamda sizin yanınızda olacağız. Sizin haklarınızı savunacağız. Biz patronlarla konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sendikacı arkadaşlarımız diyorlar, \'Fransa\'ya ulaştık\'. Biz de ulaşmaya çalışacağız. Size haklarınız teslim edilinceye kadar sizin mücadelenizin yanında olacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-İşçilerle vedalaşması

-İşçilerle birlikte halay çeken milletvekilleri

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR- Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

==============

Muradiye şelalesine yerli turist akını

Türkiye\'nin değişik illerinden gelen çoğu emekli vatandaşlar, kentteki ziyaretleri kapsamında Muradiye Şelalesi\'ni de ziyaret etti. Ziyaretçiler her mevsim farklı güzelliğe sahip şelaleye hayran kaldıklarını söyledi.

Türkiye\'nin değişik illerinden Van\'ın Muradiye ilçesine gelen yerli turistler, kar yağışı ile birlikte görsel bir şölen sunan şelaleye hayran kaldılar. Ankara\'dan geldiğini belirten Merih Işık, \"Hiç böyle güzel bir manzara ile karşılaşmamıştım. Muhteşem bir yer. Mutlaka gelin ve görün. Harika yerler. İnsanıyla, doğasıyla görülmeye değer yerler. İyiki gelmişim, iyi ki böyle güzel bir yeri gördüm\" dedi.

Balıkesir Burhaniye\'den gelen emekli öğretmenlerden Nizamettin Özcan Ören de, Van\'ı görmek ve insanlarıyla tanışmak amacıyla böyle bir gezi turuna çıktıklarını, gördükleri Muradiye Şelalesi\'ne hayran kaldıklarını söyledi.

Şelaleyi gezen yerli turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektikten sonra buradan ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Şelaleye gelen vatandaşlar

-Her mevsim ayrı bir görsel şölen sunan şelale önünde hatıra fotoğraf çektirmeleri

-Vatandaşlarla röportaj

-Şelale önünde poz vermeleri

-Detaylar

MURADİYE,(Van)-(DHA)-

=======================

Görme engelli ve cam kemik hastası öğrencisine evinde eğitim veriyor

KÜTAHYA\'nın Simav ilçesi Güzelyurt Köyü\'ndeki Dağardı İlkokulu\'nda görevli öğretmen Volkan Çavuş, doğuştan hem görme hem de cam kemik hastası öğrencisi 10 yaşındaki Hasan Balavan\'a, hafta sonları, okula 17 kilometre mesafedeki Esenbağ Köyü\'ne kadar giderek evinde eğitim veriyor.

Simav\'a 45 kilometre mesafedeki Güzelyurt köyündeki Dağardı İlkokulu\'nun doğuştan hem görme engelli hem de cam kemik hastası olan 3\'üncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan\'ın sağlık sorunları giderek arttı. Bunun üzerine 4 çocuğundan en küçüğü olan Hasan\'ın eğitimden geri kalmasını istemeyen Kudret Balavan, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başında evde eğitim için Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne dilekçe ile başvurdu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de Hasan Balavan\'ın evde eğitim görmesi için için onay verdi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Volkan Çavuş, hafta sonları kendi otomobili ile okula 17 kilometre mesafedeki Esenbağ Köyü\'ne giderek, hayata tutunmaya çalışan öğrencisi Hasan Balavan\'a eğitim vermeye başladı. Öğrencisi Hasan\'ın okuma azminin kendisini çok şaşırttığını belirten Volkan Çavuş, \"Öğrencim Hasan ile arkadaş olduk. Uygulamalı eğitim esnasında onunla oyunlar oynuyoruz, Azmi beni şaşırtıyor. Hasan\'ın ilk dönem karnesini de evinde teslim edeceğim\" dedi.

İLÇEDEKİ EVDE EĞİTİM ALAN TEK ÖĞRENCİ

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, \"İlçemizde bu yıl itibarıyla eğitim alan toplam öğrenci sayımız 9 bin 800 civarında. İçlerinde sadece Dağardı İlkokulu 3\'ncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan evinde eğitim alıyor. Öğretmenimiz Volkan Çavuş\'un fedakarlığı bizleri de mutlu ediyor\" diye konuştu.

Baba Kudret Balavan ile anne Ayşe Balavan da çocuklarına evde eğitim vererek hayata tutunmasını sağlayan ve kendilerine moral veren öğretmen Volkan Çavuş\'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Volkan Çavuş\'un doğuştan hem görme engelli hem de cam kemik hastası olan öğrencisi Hasan Balavan\'a evde eğitim vermesinden görüntü

-Öğretmen Volkan Çavuş ile röp

-Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal ile röp.

-Baba Kudret Balavan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)