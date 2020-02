DHA YURT BÜLTENİ -18

SAMSUN\'DA FIRTINA: AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

Samsun\'da saatteki hızı 95 kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağacın üzerine devrildiği anne ile 2 çocuğu hafif yaralandı.

Samsun\'da bugün etkili olan ve saatteki hızı Asarcık ilçesinde 95 kilometreyi bulan kentte ortalama 60-80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde direk ve levhalar devrildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nin kafeteryasının asma tavanı çöktü. Ayrıca Canik ilçesinde, çam ağacı yolda yürüyen Eda D. ile 2 çocuğunun üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen anne ve çocuklarına yardım etti. Hafif yaralanan anne ve 2 çocuğu olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Lodosun etkisinin bu gece zayıflayacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Rüzgarda yürüyen vatandaşlar

-Rüzgardan etkilenen ağaçlardan ve Türk Bayrağı\'ndan detay

-Detaylar

Haber-Kamera:SAMSUN, (DHA)

================

DOMANİÇ\'TE KAR VE SİS, ULAŞIMI AKSATTI

Kütahya\'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu. Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi,

Görüntü dökümü:

----------

-Domaniç-İnegöl karayolundan görüntüler,

-Karlı ve sisli yolda araçların geçişlerinden çekilen görüntüler

Boyut: 114,67 MB

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

=================

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE SOBADAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

Gaziantep\'te, misafirliğe gittiği evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bedriye Bekler (77) yaşamını yitirdi, Fatma Bozan ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Battallı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bedriye Bekler akrabası olan Fatma Bozan’ın evine yatılı misafirliğe gitti. Akşam sobayı yakan ve uyuyan Bozan ve Bekler\'den gün içinde haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtığı evde, Bekler’i ve Bozan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Bedriye Bekler’in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Fatma Bozan ise ambulansla kentteki hastaneye götürüldü. Bedriye Bekler’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Fatma Bozan\'ın ise hayati tehlkesinin devam ettiği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle gün içerisinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaklaşık 40 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Ölen kadının evden çıkarılması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

BOYUTU: 97MB

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===============

MOTOSİKLETLİ GENCİN OTOMOBİLE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hareket halindeki motosikletli, otomobile çarptı. Yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tahsin Kaplan Caddesinde meydana gelen kazada elinde teneke kutu ile motosiklet kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, karşıdan gelen otomobile çarparak devrildi. Yere düşen ve yaralanmayan motosiklet sürücüsü çevredekilerin yardımı ile yerden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza anı

- Güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

==================

KAMYONUN ALTINDA KALAN TAMİRCİ ÇIRAĞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı tamirhanede bakımı yapılan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Efekan Aslan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işinde kullanılan hafriyat kamyonunun şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı araçla tamirhaneye geldi. 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan\'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan\'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan\'ın öldüğü belirlendi. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Aslan\'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardınan Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı.

Hayatının baharında yaşamını yitiren çırak Efekan Aslan için bugün ikindide ailesinin yaşadığı kırsal Esenköy Mahallesi Hacı Saniye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aslan\'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü\'nde (ASKİ) çalışan babası Engin Aslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sanayi esnafı ve Aslan\'ın yakınları katıldı. Cenaze töreninde, yakınlarının desteği ile ayakta durabilen baba Aslan, gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan namazın ardından, tabutu yaklaşık 500 metre omuzlarda taşınarak Esenköy Mahalle Mezarlığı\'na getirilen Aslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Efekan Aslan\'ın fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Baba Engin Aslan\'ın gözyaşı dökmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=================

EDİRNE\'DE 280 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 280 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna ve Yenikadın köyleri ile, Uzunköprü, Havsa, Enez ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Mısır, Fas, İran, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 280 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE TREN GARINDAN GÖÇMEN GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-