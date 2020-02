DHA YURT BÜLTENİ -18

DİYARBAKIR\'DA OTOBÜSLE KAMYON ÇARPIŞTI; YARALILAR VAR (1)



Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR ile Çınar ilçesi arasındaki karayolunda, otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza akşam saatlerinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden otobüsle, karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova Belediyesi\'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (3-EK)

SALDIRI \'GELİYORUM\' DEMİŞ

Çukurova Belediyesi\'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ\'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ\'un sosyal medya hesabından \'Ben mevki ve makam için doğmadım ama namussuz olanlara da biat etmedim\', \'Herşeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar\', \'Aralık ayının on beşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz\' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

BAŞKAN ÇETİN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Belediye binasında yaşanan olayın ardından bir açıklama yapan Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi. Çetin, \"İnsanlar bir toplumsal cinnet mi yaşıyor, anlayabilmiş değilim. Olayı duyunca hemen geldik ama saldırganı ve yaralıları götürmüşlerdi. Biz de olayın şaşkınlığını yaşıyoruz. Saldırgan şu anda mevcut belediye memuru, kendisi de zabıta memuru. Yapı kontrol de görevli. Şu anda görevde olan bir personel, kendi aralarındaki şahsi meselenin ne olduğunu şu anda tespit etmeye çalışıyoruz. Herkes şokta şu anda nedenini de kimse bilmiyor\" dedi.

ZABITA AMİRLİĞİNDEN YOLSUZLUK İDDİASIYLA ALINMIŞ

Çukurova Belediyesi\'nde zabıta müdürü ile zabıta komiserini öldüren katil zanlısı Ahmet Altuğ\'un, yolsuzluk iddiasıyla Zabıta Amirliği görevinden alınıp, Yapı İşleri Müdürlüğü\'nde memur olarak görevlendirildiği bildirildi. Ahmet Altuğ\'un sorgusu sürüyor.

VALİ DEMİRTAŞ, HASTANEDE

Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi\'ne gelip saldırıda yaralanan Kenan Özdemir\'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Demirtaş, olayın oluş şeklinin araştırıldığını, daha sonra ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi.

1. FOTO - Saldırgan Ahmet Altuğ\'un (soldan ikinci) facebook paylaşımı. Saldırıda ölen zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (soldan üçüncü)

2. FOTO - Saldırıda öldürülen zabıta komiseri Habil Aykan

ADANA (DHA)

KAYALIKLARA DÜŞEN İRANLILARDAN BİRİ, YERLERİ BULUNSUN DİYE KIYAFETİNİ YAKMIŞ

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde dağlık alanda toprağın kayması sonucu kayalıklara düşerek ağır yaralanan ve 8 saat süren operasyonla kurtarılan İran vatandaşlarından birinin, yerlerinin tespit edilebilmesi için kıyafetlerini yaktığı ortaya çıktı.

İran vatandaşı kaynak ustası Mohsen Jamali (27) ile arkadaşı Ramin Cemal (30), geçen 1 Aralık\'ta yürüyüş yapmak amacıyla Pamukkale\'nin Zeytinköy Mahallesi\'ndeki dağlık alana çıktı. İki arkadaş dağlık alanda yürürken, toprak kayması sonucu yaklaşık 10 metreden kayıklara düşerek ağır yaralandı. Cep telefonuyla 112\'yi arayıp yardım isteyen İranlı 2 kişiyi kurtarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri bölgeye gitti. 8 saat süren operasyonla Mohsen Jamali ve Ramin Cemal\'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi gören ve vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Mohsen Jamali, hayati tehlikeyi atlattı, yaşadığı o anları anlattı. Jamali, ekiplerin kendilerini kurtarmasıyla ölümden döndüklerini belirterek, \"Yürüyüş yapmak için dağlık alana gittik. Toprak kayınca kayalıklara düştük. Başımdan kanlar akıyordu. Telefonla yardım istedik, ancak yerimizi bildiremedik. Arkadaşım, kıyafetlerini yakarak yerimizi arama kurtarma ekiplerine gösterdi. 8 saat sonra ekipler bizim hayatımızı kurtardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. İyileştikten sonra tekrar dağa çıkmayı düşünüyoruz ama daha güvenli yerlere gideceğiz\" dedi.

Sağlık durumu iyi olan diğer yaralı Ramin Cemal\'in ise Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor.

Akşener şehit binbaşının ailesini ziyaret etti (3)

\'ERDOĞAN\'I SEVENLER VE NEFRET EDENLER DİYE İKİYE AYRILMIŞ BİR TOPLUM\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit\'te düğün salonunda partisinin Kocaeli\'nin ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtımına katıldı. Akşener, toplumun \'Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı sevenler ve ondan nefret edenler\' olarak ikiye ayrıldığını savunarak, şunları söyledi:

\"Bir insan AK Parti\'yi beğenip içinde yer alıp ona oy verebilir hakkıdır, bir insan Cumhuriyet Halk Partisi\'nin içinde yer alabilir ona oy verebilir, taraf olabilir en önemli hakkıdır. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi\'nin içinde yer alabilir, ona oy verebilir, İYİ Parti\'nin içinde yer alır, ona oy verebilir diğer siyasi partilerimizin Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi siyasi partilerimizin içinde yer alıp onların adaylarına oy verebilir, o partiler için çalışabilir. Dün bu böyleydi, bugün siyasi bir kümelenme maalesef yok. Bugün sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan\'ı sevenler ve ondan nefret edenler diye ikiye ayrılmış bir toplumla karşı karşıyayız. Nefret edenlerin bakış açısı ne olursa olsun \'Bu adam gitsin\', sevenlerin bakış açısı da \'Türkiye nereye giderse gitsin yeter ki bu adam yerinde kalsın\' diye şekillendi. Böyle bir yönetme biçimi olamaz, bu şekilde bir bakış açısıyla bir ülke yönetilemez ve her hatadan münezzeh bir yere siyasi bir insan konulamaz. Hiçbir insan mükemmel değildir, hiçbir insan hatadan, günahtan münezzeh değildir ve her insan hata yapar, hata yapmalıdır. Hata yaparsanız ders alır ona göre yürürsünüz.\"

\'SANKİ SAVAŞA GİDİYORUZ\'

İYİ Parti olarak bir çok kez haksızlıklara uğradıklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

\"Şimdi mahalli seçimler var ama Cumhur İttifakı\'nın büyük ve küçük ortağının diline baktığınız zaman \'Allah Allah\' nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz. Mübarekler muhtar seçilecek, belediye meclis üyesi seçilecek, il genel meclis üyesi seçilecek, belde belediye başkanı seçilecek, il belediye başkanı seçilecek, büyükşehir belediye başkanı seçilecek. Her siyasi partiden aşağı yukarı 21 bin insanı seçilmek için gayret ettiği ve seçildikten sonra da o şehrin, o beldenin, o ilin, o mahallenin bütün insanlarına oy verenlerine, vermeyenlerine hizmet edecek başkanlar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri olacak. Böyle bir dille insanları birbirinin karşısına diken bir dille belediye seçimlerinin, mahalli idareler seçimlerin sükunetle olması çok mümkün görünmüyor. Onun için biz İYİ Parti olarak, her adımında haksızlığa uğramış, her bir davranışında iftiraya uğramış insanların bulunduğu ve sonuçta 7\'den 77\'ye gerçekten cesur insanların bir araya geldiği bir siyasi organizasyon, bir siyasi hareket olarak kimseden korkmadığımızı ne haydutlardan korktuğumuzu, ne kabadayılardan korktuğumuzu herkese ispatlamış, Allah\'tan başka, milletimizden başka korkmadığımızı ispatlamış insanlar olarak bu gidişatı doğru görmediğimizi ve pek çok haksızlığa uğramış olmamıza rağmen, pek çok iftiraya uğramış olmamıza rağmen bütün bunları bir kenara koyup bu seçimlerin suhuletle ve mümkünse bir düğün, bayram heyecanı içerisinde yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi buradan sizlerle paylaşmak isterim.\"

