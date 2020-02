DHA YURT BÜLTENİ 18

İZMİR\'DE TACİZE UĞRADIĞINI İLERİ SÜREN N.E.: \'ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN KORUMA KARARI İSTEDİM\'

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sinemaya gitmek için bilet alan ve gösterimin başlayacağı saatini bekleyen N.E. (34) isimli genç kadın, burada karşısında oturan bir erkeğin tacizine uğradığını iddia etti. Durumu AVM\'deki görevlilere anlatan N.E.\'nin şikayeti üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.E. ve şüpheliyi aynı polis aracına bindirdi. N.E., şüphelinin polis aracında kendisine \'Etek giyersen böyle olur\' dediğini ve karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Genç kadın avukatı aracılığı ile koruma kararı alınması için savcılığa başvuracağını da söyledi.

Karşıyaka\'nın Bostanlı semtinde bulunan bir AVM\'de sinemaya giden N.E., iddiaya göre burada filmin gösterim saatini beklerken, karşısına A.T. isimli bir erkek oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen genç kadın, iddiaya göre adamın kendisine bakarak, iki eli bacaklarının arasında olduğu halde bir takım garip hareketler yaptığını ileri sürdü. Bu durumu cep telefonu kamerası ile kayda alan N.E., daha sonra AVM görevlilerine durumu anlattı. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis merkezine götürülen A.T. suçlamaları kabul etmedi. Koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.\'nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile A.T. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. İkisi de ifadelerinin alınmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

A.T.\'nin koltukta oturduğu sırada çektiği ve kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaşan N.E., o anları şöyle anlattı:

\"AVM\'de sinemaya gidecektim, salonda bekliyordum ve bu sırada telefonumla uğraşıyordum. Sonra karşımda oturan adamın garip garip şeyler yaptığını fark ettim. Arkadaşıma durumu anlattım, bana video çekmemi söyledi. Ben de 15 saniyelik bir video çektim. Daha sonra AVM\'nin görevlisi olduğunu düşündüğüm kişilere durumu bildirdim ve gelip o kişiye \'Biletiniz var mı\' diye sordular, şüpheliyi göndermeye çalıştılar. Adamı dışarı çıkardılar, ben de duruma itiraz ettim. Bunu yapamayacaklarını, elimde kanıt olduğunu ve şikayet edeceğimi söyledim. Sonra bana \'AVM\'de görevli sivil polis olduğunu ve onu çağıracaklarını söylediler. Polis geldi, ben sivil memura şüpheliyi karakola götürmelerini, kendisinden şikayetçi olduğumu söyledim.\"

\'TACİZ EDEN İLE AYNI ARACA BİNDİRİLDİM\'

Daha sonra resmi polis aracının geldiğini ve bu araca bindiğini söyleyen N.E. bir süre sonra şikayet ettiği kişinin de aynı aracın kafesli kısmına bindirildiğini anlattı. N.E., \"Tacize uğrayan bir kadına bu yapılmaz. Şüpheli ile beni aynı araca bindirmelerinin yasal olup olmadığını sordum. A.T. araçta sürekli konuşuyordu, \'Sus\' dedim ama susmadı. Ben de telefonumu açarak kayda almaya başladım, kayıt devam ederken susuyordu, telefonu kapattığımda ise konuşmaya başlıyordu\" dedi.

\'ETEK GİYERSEN BÖYLE OLUR\'

Araçta bulundukları sırada A.T.\'nin kendisine \'Etek giyersen böyle olur\' dediğini öne süren N.E., \"Bu sözlerin ardından ben polis aracından inmek istedim ve taksiyle karakola geleceğimi söyledim. Sonra aracı durdurdular, yaşlı olan bir polis arabanın kapısını açtı. Bana \'Hadi in araçtan\' dedi. Ben de titrediğim için inemediğimi ve sinirimin bozulduğunu söyledim. O zaman memur da bana \'Siz de bizim sinirimizi bozdunuz\' dedi. Ben araçtan indim ve o halde karakola gittim. Karakolda ifadem alındıktan sonra, şüphelinin ağabeylerinin kapının önünde olduklarını öğrendim. Polis ekipleri beni vapur iskelesine bıraktılar, burada \'Gideceğiniz yere kadar bırakalım\' dediler. Ama ben istemedim\" diye konuştu.

İzmir Barosu\'na başvuran ve kendisine bir avukat tahsis edilmesini isteyen N.E., bu olayın kendisini tedirgin ettiğini ve korkuttuğunu, koruma kararı verilmesi için savcılığa başvuracağını belirtti.

TALİ YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı. Açılan kapıdan yola fırlayan otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da yaralandı.

Denizli\'den Antalya yönüne giden Yaşar Çakmak\'ın (57) kullandığı 09 D 4636 plakalı yolcu otobüsü, bugün saat 15.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı\'na geldiğinde tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Mehmet Öztürk\'ün (51) kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da kazada hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 3 yolcu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Öztürk\'ün cesedi, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya\'ya gönderilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

MALATYA\'da, sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Yasemin Akdağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Ç., yönetimindeki 44 S 0705 plakalı servis minibüsünü park ederken, geri manevra yaptı. Ardından çığlık duyunca aracını durdurdu. Minibüsten inen sürücü, aracın altında kalan Yasemin Akdağ\'yı fark etti. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altın kalan Akdağ\'ı çıkardı. Yaralı kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Sürücü Oğuzhan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

SİNOP’TA 2,5 TON HAMSİ 2 SAATTE TÜKETİLDİ

SİNOP’un Ayancık ilçesinde, düzenlenen Hamsi Festivali\'nde, ızgarada pişirilen 2,5 ton hamsi, kısa sürede tüketildi.

Ayancık ilçe belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen festivalde, vatandaşlara hamsi ve helva ikramı yapıldı. Izgaralarda pişirilen 2.5 ton hamsi, yaklaşık 2 saatte alanı dolduran vatandaşlar tarafından tüketildi. İkramın ardından kalabalık, müzik eşliğinde de doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir, bir ilke imza attıklarını kaydederek, \"Karadeniz’de kıyısı ve zengin ormanı ile birçok güzelliği bir arada yaşadığımız güzel ilçemiz Ayancık’ın en büyük kıymeti, ahlaklı, çalışkan, dinine, vatanına bağlı, sevgi dolu insanımızdır, hemşerimizdir. Denizinden, ormanından bereket yağan, şükrettikçe ziyadeleşen bu nimetler içerisinde bizim sevgimiz çoğalmış, akrabalık bağlarımız kuvvetlenmiş ilçemizin ihyası ve dirliği için elbirliği ile gayretlerimiz artmıştır. Bugün şahit olduğumuz hamsi ikramı bu sevginin ifadesidir. Bu sene ilkini yaptığımız festivali gelecek yıllara yaymak istiyoruz. Amacımız hamsi yemeyen kimsenin kalmaması\" dedi.

\'HAMSİNİN OCAĞI SİNOP\'TUR\'

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de, Sinop\'un hamsinin ocağı olduğunu belirterek, \"Balıkçılarımız ekmeklerini, Karadeniz’in hırçın dalgalarından çıkartıyorlar. Hamsi’nin ocağı da Sinop arkadaşlar. Onun için bugün burada belediye başkanımızı bir öncülük yaparak böyle bir şölenle bu manayı buluşturduğu için tebrik ediyorum\" diye konuştu.



YALOVA\'NIN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 3\'Ü ÇÖPTEN KARŞILANACAK

Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) tarafından yapılan elektrik üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis, Yalova\'nın enerji ihtiyacının yüzde 3\'ünü karşılayacak.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki katı atık düzenli depolama sahasında düzenlenen törenle, metan gazından elektrik üretimi yapacak tesisisin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan elektrik üretim tesisinin yetkili firmasının yönetim kurulu başkanı Özer Gümüşboğa, 6 aylık izin ve 6 aylık da yapım sürecinden sonra işletmeyi Yalova\'ya kazandırdıklarını söyledi. Tesis hakkında bilgi veren Gümüşboğa, \"Tesisin kurulu gücü 1,4 megavattır. Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini yani Yalova\'mızın yüzde 3\'ünü karşılamaktayız. Sistemimizde yaklaşık 5 kilometrelik borularla metan gazını vakumlayarak 20 silindirli motorumuzla yakarak bertaraf etmekteyiz\" dedi.

Törende YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da bir konuşma yaparak, \"Burası Yalova\'nın çöpünün depolandığı bir yer. İkinci lotumuzu devreye almıştık. Bundan sonra inşallah arkadaşlarımız üçüncü lotumuzu devreye alacak. Zaman içerisinde burada daha da iyileştirmeler yapılabilir. Bu enerji üretiminin hem ülkemize hem Yalova\'mıza hem de bizlere hayırlı olmasını istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise partisinin Türkiye\'de çevrecilik anlamında gelişmeleri hızlı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Büyükgümüş, \"Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara artırarak devam edeceğiz. Bugün burada açtığımız tesisin sürdürülebilir kent formuna önemli bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Buradan hanelerin elektrikleri üretilecek. İnşallah bu sürdürülebilir kent formunda bu tesisleri geliştirdiğimiz zaman daha iyi bir enerji altyapısına sahip olacağız\" diye konuştu.

Yalova Valisi Muammer Erol ise \"Yalova\'mıza bu tesisin katkılarının, beklediğimiz ve arzu ettiğimiz şekilde, atık dediğimiz, uzaklaştırmak istediğimiz çöpümüzden hepimize ışık olacak enerjinin, ısı olacak enerjinin elde edilmesi, dönüştürülmesi hakikaten güzel. Bunda emeği geçenleri kutluyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Tesisin açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri de katıldı.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇIKIP SEVGİLİSİNE \"AFFET BENİ\" DİYE BAĞIRDI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, sevgilisi terk ettiği için 30 metrelik yüksek gerilim hattına çıkarak \"Beni affetmiyor\" diye bağıran 25 yaşındaki M.G., sevgilisi T.K.\'nin kendisini affetmesi üzerine aşağıya indi.

Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Çam Sokak\'ta meydana geldi. M.G. sevgilisi kendisini terk ettiği için intihar etmek için 30 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattına tırmandı. M.G\'nin direğe çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği şişme yatak ile önlem aldı. Polis, genci uzun süre ikna etmeye çalışarak, barıştırma sözü verdi.

M.G.\'nin sevgilisi T.K.\'ye ulaşan polis, genç kızı ekip otosuyla olay yerine getirdi. Sevgilisini gören M.G., yüksek gerilim hattında gözyaşları içerisinde \"Affet beni\" diye bağırmasına karşılık sevgilisinden \"Affettim\" cevabını aldı. Cevabı aldıktan sonra bir an şişme yatağa atlamak isteyen gence, itfaiye ekipleri engel oldu. Aşağıya inen M.G., sevgilisine sarılarak özür diledi. Gözyaşlarına boğulan M.G., 112 Acil ekiplerince kontrol amacıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

