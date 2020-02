DHA YURT BÜLTENİ 18

TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samsun-Kastamonu karayolu Vezirköprü ilçesi 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JA 9648 plakalı TIR ile 55 H 2743 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile bir çocuk hayatını kaybetti, Fatma ve Nuriye Yıldız ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenmeye çalışılan biri çocuk 2 kişinin cenazeleri ise Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)-

ERBAASPOR TAKIM OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TOKAT’ın Niksar ilçesinde TFF 3’üncü Lig 1’inci grup ekiplerinden Erbaaspor’un takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Pazar günü İzmir’de Tire 1922 ile oynanacak karşılaşma için takımı Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ile Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışan Merve Öner (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Hasan Şahin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden doktor Merve Öner’in cesedi yapılan incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/NİKSAR(Tokat), (DHA)

BABAYI YARALAYIP OĞLUNU ÖLDÜREN ZANLI, \"NEDEN ÖLDÜRDÜN\" SORUSUNA \"ZEVKTEN\" DEDİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde sabah Yusuf Candar\'ı silahla yaraladıktan sonra akşam oğlu Yavuz Candar\'ı silahla öldürdükten sonra yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri olan Kahraman A., basın mensuplarının \'Neden öldürdün?\' sorusuna \"Zevkten\" dedi.

Dün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar’ı silahla yaralayan akşamında ise oğlu Yavuz Candar’ı öldüren cinayet şüphelileri Kahraman A. Ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlıdan bir numaralı cinayet şüphelisi Kahraman A. basın mensuplarının ‘Neden öldürdün?’ sorusuna ‘zevkten’ cevabını verdi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa); (DHA)

ANTALYA\'DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA YANGIN



ANTALYA\'da, inşaat halindeki 13 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kepez ilçesi Santral Mahallesi\'nde, yapımı devam eden 13 katlı binanın en üst katında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün katı saran alevler, alt kata da sıçradı. İnşaat alanında kalan işçilerin haber vermesi üzerine yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de alanda hazır bekletildi.

Binanın yüksek olması nedeniyle yerden müdahale de yetersiz kalan ekipler, merdiven aracıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın nedeniyle inşaattan düşen tahta ve demirler nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-

KENAN SOFUOĞLU \'SPOR BAKANI OLACAĞI İDDİALARINI\' CEVAPLADI: ÖYLE BİR HAYALİM YOK

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu \'Spor Bakanı olacak\' iddialarına, \"Bugün bana Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, hatta daha net konuşayım yeminim var kabul etmeyeceğime dair. Benim öyle bir hayalim yok\" diye cevap verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Serdivan Belediyesi\'nin ilçedeki Fikir Sanat Akademisi\'nde düzenlenen \'Gençlerle Baş Başa\' isimli söyleşiye katıldı. Sofuoğlu hayat hikayesini anlatarak gençlerin sorularını cevapladı. Bir üniversite öğrencisinin \"Spor bakanı olacağınız söyleniyor, doğru mu?\" şeklindeki sorusuna Sofuoğlu, \"İnanın bana bunu canı gönülden söylüyorum, samimiyetime inandınız mı? Bugün bana Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, hatta daha net konuşayım yeminim var kabul etmeyeceğime dair. Efendim ben bir tane görev kabul ettim ve bu görevin hakkını verebilmek için mücadelemi veriyorum. Önümde 4.5 yıllık bir süre var, inşallah başarılı olup görevimi tamamlamak istiyorum. Benim öyle bir hayalim yok. Motorculuğa başladığımda dünya şampiyonu olmak hayalim vardı ve inanın ben siyasete bir görev verilmesi üzerine girdim. Yükselmek gibi bir hayalim yok, vekillikle inşallah görevimi tamamlamak istiyorum ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ben burada açık kapı bırakmakta istemiyorum netim ben. Öyle bir isteğim yok\" diyerek cevapladı.

Sofuoğlu, milletvekili maaşıyla ilgili sorulan soruyu ise hakkında \"İnsanların verdiği parayla Lamborghini aracına benzin koyuyor\" söylentisi çıkmaması için ihtiyaç sahiplerine bağışladığını belirterek şöyle dedi:

\"Milletvekili maaşını alıyoruz, o maaşın şu ana kadar 1 kuruşuna bile ben dokunmadım. O maaşın 2-3 katını her ay dağıtıyorum daha fazlasını hatta. Çünkü talepler istekler geliyor, burada şehit aileleri diye bir ayrım yapmadım inanın bana. İhtiyaç sahipleri her zaman bizi buluyor. Daha önceki hayatımda da böyle çok irtibatta olduğum yerler vardı. O dönemde sosyal medyada da biraz çıktı böyle şeyler. Dağıtacak mı, gerçek mi? Ben hiç konuşmuyorum ama bir gün birileri yapmadığımı iddia ederse her şey hazır. Ben bunu şov olsun diye açıklamadım. Benim meclise gittiğim arabayı duymuşsunuzdur. Milletvekili olmadan önce bunu açıkladım. Çünkü bu görevi ben kabul ederken hiçbir çıkar gözetmeden kabul ettim. Cumhurbaşkanına olan vefa borcu için, maddi bir ihtiyacım olmadıktan sonra böyle bir maaşı almanın yaşadığım hayatın içinde böyle bir bu parayı almam. Yarın öbür gün şu lafı duymak istemiyorum. Lamborghini\'sine bizim verdiğimiz paralarla benzin alıyor dedirtmemek için. Meraklı değildim ben vekil olmaya ama madem ben vekil oldum, bu maaşla kimseyi konuşturmamak için bu parayı almayacağım kardeşim dedim.\"

Sporculara sponsor desteği sağlamak için hazırladığı projeyle Türkiye\'de destek almayan sporcunun kalmayacağını belirten Sofuoğlu, \"Pazartesi günü geliştirdiğimiz bir projeyi açıklıyorum. Meclisten bazı başarıların çıkması gerekiyor. \'Sporda seferberlik\' ve \'Spora gönül ver\' projesini başlatıyoruz. Bu nedir? Bu spora ve sporculara destek bulmak için atılmış bir adımdır. Bu yeterli mi? Size şunu söyleyeyim, RedBull markasıyla anlaştım. Bu marka 10 sporcunun yükünü devletten alıp bu yükü yükledik. Aşağı yukarı 20 milyon lira civarında devletin spora ödemesi gereken bütçeyi biz aldık markadan verdireceğiz. Bunun gibi birkaç büyük şirketin bu projeye destek olmasını sağlayacağım. Ülkede sporun değişmesini sağlayacak bir hazırlık yapıyorum. İtalya, Almanya\'da araştırmalarımın hepsini yaptım. Oralarda spor nasıl başarılı olmuşsa sadece futbol değil, başka sporlar da vardır bunun bütün araştırmalarını hatta kanundaki yasalarını aldım, Türkçeye çevirdim ve son noktaya getirdim inşallah. Bu Maliye Bakanlığıyla birlikte olacak ortak proje ama bu proje gerçek olursa inanıyorum ki Türkiye\'de destek görmeyen sporcu kalmayacak\" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

MANİSA\'DA 21 ASKER GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



MANİSA\'da, 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor.

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası\'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21\'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, \'Hafif besin zehirlenmesi\' teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tükettiği belirtildi.

MANİSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok.\"

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)-

KAHRAMANMARAŞ\'TA SOKAK SATICILARINA OPERASYON: 2 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda 83 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri cezavi firarisi 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Mağralı ve Piri Reis mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler Süleyman M. ve Tuğçe G.\'yi gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Süleyman M.\'nin evinde yapılan aramada 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tuğçe G.\'nin evinde yapılan aramada ise 67 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

TARİHÇİ TALHA UĞURLUEL, PANORAMA 1326 MÜZESİNDEKİ SÖYLEŞİYE KATILDI



BURSA\'daki Panorama 1326 Müzesi\'nde düzenlenen söyleşiye katılan tarihçi Talha Uğurluel, \"Panorama Müzesi\'ni gezerken 1326 yılına ışınlanmış oluyorsunuz\" dedi.

Tarihçi Talha Uğurluel, Osmangazi ilçesindeki Bursa’nın fethini anlatan Panorama 1326 müzesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Uğurluel, burada ‘Dinlerin Başkenti Kudüs’ konulu söyleşide konuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da bulunduğu etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Katılımcılar söyleşiyi panoramik bir düzende dairesel olarak oturarak izledi. Panorama 1326 müzesine hayran kaldığını belirten Uğurluel, “Kudüs ve Bursa kardeş şehirlerdir. İki şehrin birbirlerine nasıl baktıklarını konuşacağız. Kudüs sokaklarında gezerken tarihi yaşarsınız. Bursa’daki bu panorama müzesini gezerken de 1326 yılına ışınlanmış olursunuz. Dünyada birçok panorama müzesini gördüm. ‘Panorama müzesi nedir?’ diye sorduklarında; 1326’da Bursa’nın fethedildiği gün Orhangazi ve askerlerini, şehirden ayrılan Romalıları görmenizi sağlayan yerdir diyorum. Bu yüzden herkese panorama müzelerine gidin diye tavsiye ediyorumö dedi.

Panorama 1326 müzesinin aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Bunu da bu akşam burada görüyoruz. Burada farklı etkinliklerin de olduğu, her yaşta insanın buraya gelip gününü geçirebileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da burası farklı etkinliklere ev sahipliği yapmış oldu. Bursa dışına taşan bir eserle Bursa’mızı yeniden tarihte olduğu gibi gündeme getiriyoruzö diye konuştu.

Ardından tarihçi Talha Uğurluel, dinleyenlere Kudüs ve Bursa tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Haber-Kamera:Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

