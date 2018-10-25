DHA YURT BÜLTENİ 18

MERSİN\'DE SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA DOMATES İLE BİBER SERALARINI VURDU

MERSİN\'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu domates ve biber seralarını kullanılamaz hale getirdi.

Ülke genelinde etkili olan yağış, tarımsal faaliyetleri ile ön plana çıkan Mersin\'de de yüzünü gösterdi. Özellikle sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur ve fırtına, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerindeki domates ve biber seralarında büyük hasara neden oldu. Fırtına nedeni ile sera çatıları çökerken, kaplamalar etrafa saçıldı. Devrilen çok sayıda ağaç ve bir elektrik direği de yetkililer tarafından kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından kara kara düşünmeye başlayan çiftçiler, devletten yardım bekliyor.

\'ZARAR ÇOK BÜYÜK\'

Bölgedeki çiftçinin büyük zarara uğradığını ve perişan durumda olduğunu belirten İsa Gürcüoğlu, \"Çok büyük hasarlar var. Fırtınanın şiddeti ile beraber elektrik direkleri bile yerinden sökülmüş, kırılmış vaziyette. Çiftçi buraya umutlarını ekiyor emeğinin karşılığını alması için ve hava şartları ile mücadele ediyor. Çiftçi perişan durumda. Devlet kuruluşlarının hiçbirinin daha kayıt altına aldığı birşey yok. Çiftçi yardım bekliyor. Çiftçi umutlarını ekti ama umutlarının karşılığını ne bu devletten ne de havadan alabiliyor. O yüzden birilerinin çiftçiye el uzatması lazım. Zarar çok büyük. Ortalama yaklaşık 1.5 milyon TL zarar var. hortumla beraber 100 dönüm üzerinde bir tahribat var seralarda\" dedi.

\'5 SANİYEDE OLDU\'

Her şeyin kısa sürede olup bittiğini anlatan Semir Bilmez ise \"Sabah büyük bir afet oldu. Hortum vurdu buraları. Çiftçinin hali ortada. Devletimizden bize yardım eli uzatmasını istiyoruz. Şu anda zararımız 100 milyarlarla anlatılamaz. Sadece bulunduğumuz bölgede 50-60 dönüm yıkılmış yer var. Muz serası yıkılmış karşıda. Biber var, domates var, salatalık var. Sabah 09.00 gibi oldu herşey. Ne olduysa 5 saniye içinde oldu. Seraların içinde işçiler çalışıyordu. Yaralanan olmadı\" diye konuştu.

\'İNSANLARIN EVİ YIKILMIŞ\'

Üreticilerden Cavit Karahasan ise, \"Herkes mağdur burada. Devletten yardım istiyoruz. Mağduriyet var. Borç burnumuza kadar gelmiş. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Zor, durum zor. Önceden de zordu, şimdi tam zora girdi. Kimse gelmedi buraya. Muhtar, vali gibi görevlilerin gelip görmesi gerekiyor. İnsanların evi yıkılmış\" dedi.

\'ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ\'

Seraların yıkılması sırasında içeride çalıştıklarını söyleyen Cabir Bilmez de şöyle konuştu:

\"Başımıza büyük bir felaket geldi. Hortum, fırtına vurdu. Birşey görmedik, nasıl olduysa aniden oldu. Seranın içinde çalışıyorduk, birden çöktü üzerimize. Mahvolduk, bittik. Borcumuz çok, harap olduk. Devletimizden destek istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöken seraların görüntüsü

Seraların dışından görüntü

Sera içinde çalışanlar

Çöken sera malzemesini kaldırama çalışanlardan genel ve detay

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Semir Bilmez ile röp

Cabir Bilmez ile röp

Cavit Karahasan ile röp

Çöken elektrik direğini kaldırmaya çalışan iş makinesi

İsa Gürcüoğlu ile röp

(BOYUT:610 MB) (SÜRE:5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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ALANYA\'DA GÜNEŞ AÇTI, TATİLCİLER PLAJA İNDİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahilleri akın etti. Bazıları yüksek dalgaların arasında denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlendi.

Alanya\'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Bölgedeki bazı tatilciler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında yer yer yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalara aldırmadan denize girdi. Bazıları ise dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyip, şezlongda ve kumda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilde güneşin tadını çıkardı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede yarın güneşli havanın etkili olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Plajdan genel ve detay görüntüler

- Denize girenler

- Güneşlenenler detay

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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BIÇAĞA BAKMASINA İZİN VERMEYEN ANTİKACI YÜZÜNDEN, KILIÇ USTASI OLDU

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Süleyman Civelek (62), bıçak merakı yüzünden kılıç üretimine başladı. Civelek, \"Bergama\'da antikacıda bıçak baktım, hoşuma gitti. Fakat antikacı bıçağa bakmam için izin vermedi. O günden sonra kılıç yapmaya başladım\" dedi.

Burhaniye\'de inşaatlarda usta olarak çalışan Süleyman Civelek, gençlik yıllarındaki bıçak merakıyla birlikte kılıç ustası oldu. O dönem İzmir\'in Bergama ilçesindeki bir antikacıda gördüğü bıçağı eline almasına dükkan sahibinin izin vermemesine kızan Civelek, bu olaydan sonra kılıç yapmaya karar verdi. 5 çocuk babası Süleyman Civelek, 20\'nin üzerinde kılıç ve hançer üretti.

Kılıç üretimi sırasında dinlendiğini anlatan Civelek, \"Ben inşaat ustasıyım. Fakat bende yıllar önceden başlayan eski bıçak merakı vardı. Günün birinde Bergama\'da bir antikacıda bir bıçak baktım, hoşuma gitti. Fakat antikacı bıçağa bakmam için izin vermedi. O günden sonra kafama taktım. Ben kılıç yapacağım, dedim. Ondan sonra kılıç yapmaya başladım. Aşağı yukarı 20\'nin üzerinde kılıcım var. Osmanlı padişahlarının kılıçlarını ve hançerlerini yaptım. Hepsine çok özendim. Bu işi çok sevdim. Kafamı dinlendiriyorum bunlarla. Çok güzel kılıçlar yaptım. Birkaç tane satabildim. Diğerlerini de satmaya çalışıyorum. Satabilirsem daha çok üretmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kılıç ve hançerlerden görüntüler

- Kılıç yapılırken görüntüler

- Süleyman Civelek ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 44 Saniye, 182 MB.

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