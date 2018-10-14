DHA YURT BÜLTENİ 18

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAH TÖRENİNE KATILDI

** \"Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılışının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in oğlu Furkan Çelik ile Beyza Selçuki\'nin nikah törenine katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yanı sıra Adalet Bakanı Amdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Furkan Çelik ve Beyza Selçuki çiftinin nikahını İl Müftüsü Şahin Güven kıyarken, şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptı. Nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Allah iki cihan saadeti versin. Bir yastıkta kocatsın. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlere bir nasihatim var. Yine şahitlerin huzurunda tekrar ediyorum. Bir garip olur, iki rakip olur, üç denge olur, dört bereket olur, gerisi de Allah kerim. Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur\" diyerek nikah cüzdanını gelin Beyza\'ya verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Fotoğraflar)

- Erdoğan\'ın nikah defterini vermesi

- Toplu fotoğraf

KAYSERİ (DHA)

================================

AYTEMİZ\'İN \'MOTORCU DOSTU TRAFİK\' PROJESİ ÇANAKKALE\'DE



AYTEMİZ\'İN \'Motorcu Dostu Trafik\' projesi kapsamında, Çanakkale\'de sürücülerle bir araya gelen akademisyen Asil Özbay, \"İl il dolaşıp, motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz\" dedi.

Trafikte empati yaratma amacıyla Aytemiz tarafından başlatılan karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Motorcu Dostu Trafik’in, Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri Çanakkale ayağıyla devam etti. Sokak Kafe\'de Çanakkaleli motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelen Asil Özbay, sunum yaparak bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimlerini ve yol hikayelerini anlattı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, sürücülere bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaştı.

\'KENDİ YOL HİKAYELERİMİ ANLATIYORUM\'

Aytemiz\'in başlatmış olduğu \'Motorcu Dostu Trafik\' projesi kapsamında, Çanakkale\'de olduğunu belirten Asil Özbay, \"Türkiye turuyla başladık. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Balıkesir, İzmir ve şimdi sezon finalini yapıyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz \'Motorcu Dostu İstasyonlar\' projesi vardı. Onun ileri bir aşaması olan trafikte empati hareketini başlatmaya çalışıyoruz. Motosiklet satışlarını arttırmak değil, tam tersi var olan sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. İl il dolaşıp, motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Kendi yol hikayelerimi anlatıyorum. Tek başıma her yıl motosikletimi farklı bir kıtaya sürüyorum. Yolda karşılaştığım zorluklar, kriz anında nasıl çözümler buluyorum. Tamamen deneysel bilgilerimi motosiklet kullanıcılarıyla paylaşıyorum\" diye konuştu.

\'EKİPMAN KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ AMA DAHA DA ÖTESİNDE ŞU VAR\'

16 yıldır motosiklet kullandığını belirten Asil Özbay, \"Her gün ama her gün ayağımı eşikten attığımda şunu düşünüyorum. Bugün düşeceğim ve nasıl giyinmem gerekiyor. Ekipman kullanmak çok önemli ama daha da ötesinde şu var. Bazen ful ekipman bile bizi hayatta tutmaya yetmiyor. Önce güvenli sürüş eğitimi almak gerekiyor\" dedi.

\'BİZİ RİSK TAŞIYAN BİR SÜRÜCÜ OLARAK ALGILIYORLAR\'

Motosiklet kullanıcılarına karşı trafikte hala daha bir ön yargı olduğunu da kaydeden Asil Özbay, \"Çünkü otomobil sürücüsü şöyle düşünüyor. Bizi risk taşıyan bir sürücü olarak algılıyorlar. Aslına bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Daha saygı duyulan bir motorcu profili yaratmaya çalışıyoruz. Projeye başlayalı çok olmadı. Ama sürdürülebilir bir proje olacak. O yüzden çok umut vaat ediyor. Proje kapsamında her yaptığımız söyleşi sonrasında sunuma katılanlar tarafından e-mailler ve öneriler geliyor. Bu aslında hep birlikte motorcuların projesi. Birlikte büyütmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Motorcular ile Asil Özbay\'dan genel ve detay görüntü.

-Motorcu Dostu Trafik projesi sunumundan görüntü.

-Asil Özbay\'ın sunumundan görüntü.

-Asil Özbay ile röp.

Görüntü HD. Görüntü süresi 3 dakika 38 saniye. 402 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

===============================