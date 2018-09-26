DHA YURT BÜLTENİ 18

ÇANKIRI\'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 20 YARALI

ÇANKIRI\'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci götüren servis kaza yaptı, 19’u öğrenci olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. idaresindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntüler

Detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

=============

Bursa\'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı

YARALI SAYISI 6 YA YÜKSELDİ

Bursa\'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi\'nde 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6\'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, \"Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır\" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, \"Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA (DHA)

===============

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI

** Bursa\'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı (5)

Bursa\'da Maskem Mahallesi\'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu bunlardan hayati tehlikesi olmayın bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, \"Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA (DHA)

======================

METEROLOJİ\'DEN İZMİR\'DE FIRTINA UYARISI

İZMİR Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km\'ye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceği bildirildi.

İzmir Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar hem karada hem de denizde kuvvetli poyrazın fırtına boyutuna varacağını açıkladı. Açıklamaya göre, İzmir\'de hızı karada 50-60 km, denizlerde ise 80-90 km\'ye varan kuvvetli rüzgar, yarın akşamdan itibaren hızını kaybedecek. Rüzgarın kuvvetli esmesinden dolayı balıkçıları ve denizcilikle uğraşan vatandaşları denize çıkmamaları konusunda uyaran Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Ege Bölgesi hava sıcaklıklarında bir düşüş vardı. Rüzgarın fırtına boyutunda esmesi, hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor. Çanakkale ve Balıkesir\'de yağış beklentisi var. Cuma günü için Aydın\'ın kıyı kesimleri hariç, yağış beklenmiyor. Cuma günü Aydın\'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Cuma akşamı geç saatlerde yağış, İzmir\'e de uzanabilir. Rüzgarın perşembe akşamından itibaren hızını kaybetmesini bekliyoruz. İzmir için sıcaklıklar 24-25 derecelerde ve hafta boyunca da böyle devam edecek. Balıkesir ve Çanakkale\'de sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Vatandaşlar gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olmalı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kordon\'da kıyıya vuran dalgalar

- Yürümekte zorluk çeken insanlar

- Devrilen ağaç dalları

Hande NAYMAN- Tekin GÜRBULAK

===========================

MARMARİS\'TE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, çocuklar tarafından atıldığı öne sürülen ve kız kaçıran olarak bilinen patlayıcılar nedeniyle çıktığı belirtilen sanılan orman yangınında, yaklaşık 500 metrekare alan kül oldu.

Eski Nato yolu üzerindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 16.30 sıralarında, yangın başladı. Olay yerine gelen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 15 yangın müdahale personeli söndürme çalışması başlattı. 45 dakika süren müdahale sonunda yangın, yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan yaklaşık 500 metrekare alanda soğutma çalışması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan inceleme ve görgü tanıkların ifadelerine göre, ormanın kenarında oyun oynayan çocukların kız kaçıran olarak bilinen patlayıcı maddeyi bölgeye attığı, kuru otları tutuşturması sonucu ise yangın çıktığı ifade edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marmaris Orman İşletme Arazözlerden genel-ayrıntılı görüntü

Orman İşletme yangın müdahale ekiplerinin söndürme çalışmaları genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 1 dakika 25 saniye-125 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

============================

KONYA\'DA \'MİLLET KIRAATHANESİ\' AÇILDI

KONYA\'da Meram Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı projelerinden olan \'Millet Kıraathanesi\' açıldı. Kıraathanenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Meram Belediyesi, Rabia Spor Merkezinin zemin katını Millet Kıraathanesi için tahsis etti. Toplam 400 metrekarelik alanda aynı anda 150 kişinin faydalanacağı Millet Kıraathanesinde ;okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları, internet kafe, zeka oyunları bölümü, etnospor oyunları alanı yer alıyor.

Millet Kıraathanesi\'nin açılış bugün düzenlenen törenle yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan, Millet Kıraathanesi’nin kültürel ve sosyal açıdan önemli bir yatırım olduğuna değindi. Erdoğan, şunları söyledi:

\'\'Okumak insan için en önemli eylem. Okumak sadece kitap okumak değildir. Bütün yaratılışı okumak, izlemek ve kulak vermektir. Aynı zamanda yazmak ve ifade etmek gerek. Kendi inanç kodlarımıza anlam vermeye çalışırken, anladıklarımızı ifade etmemiz şart. Yazarak, konuşarak ve sanatla ifade edilmesi olmazsa olmazımızdır.\'\' dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Açılıştan detay

- Bilal Erdoğan\'ın konuşması

- Erdoğan\'ın kıraathaneyi gezmesi

- Çay ve kek dağıtılması

- Genel ve detay

Haber: KONYA DHA))

===========================