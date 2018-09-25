DHA YURT BÜLTENİ-18

\'Marley\' davası yine ertelendi

ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru\'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki \'Marley\' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında açıklama yapan Baçaru, \"Marley\'i özledim. Dava sonucunda kimin haklı kimin haksız olacağı net bir şekilde ortaya çıkacak. Bekleyip göreceğiz\" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. Davanın ikinci duruşması, bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı.

Osman Orhan Baçaru\'nun avukatlarından Oytun Süllü, yaptığı savunmada, \"Davalı tarafından mahkemenize sunulan ve Marley\'e ait olduğu iddia edilen kimlik belgesi, aslında dava konusu köpek olan Marley\'e ait değildir. Bu kimlik belgesinde köpeğin isminin yazıldığı kısım üzerinde tahrifat yapılmış olup, bu kimlik belgesi Marley için değil, \'Şiva\' isimli farklı bir köpek için çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunacağız\" dedi.

Ezgi Bölükbaşı\'nın avukatlarından Mustafa Çakı ise \"Şu ana kadar köpeğe sahip olduklarına dair bir belge henüz sunamadılar. Çünkü veterinerler de köpeğin hak sahibinin müvekkilimiz olduğunu bildiklerinden ve kendilerini hukuki bir sorumluluk altına sokmak istemediklerin böyle bir belge vermemişlerdir\" dedi.

Hakim, delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 04 Aralık 2018 tarihine erteledi.

\'EN KISA ZAMANDA OSMAN, MARLEY\'E KAVUŞACAK\'

Duruşma sonrasında Osman Orhan Baçaru ile avukatı Oytun Süllü adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Oytun Süllü şunları söyledi:

\"En azından bu sefer yarıda kalmadı, ilk duruşmamız gibi. Gayet verimli bir duruşma geçti. Zaten en başından beri iddia ettiğimiz şey şuydu: Marley müvekkilim Osman\'a sahiplendirildi. Artık ne yazık ki hayvanlar eşya olarak değerlendirildiği için bu konuda bence mecliste acil olarak çalışma yapılması ve bunların da canlı statüsünün kazandırılması gerekiyor. Sonuçta mülkiyet hakkı geçmiştir, bütün masrafları müvekkilim tarafından karşılanmıştır bu süreçte. Sonrasında aralarında sadece romantik ilişki olması sebebiyle ayrılmalarına müteakip, yeni eve geçene kadar köpeğin sende kalsın demesi olayıdır. Çünkü tanıdığı, bildiği, güvendiği birisidir. Geri verilmemiştir köpeği. Tüm hakları müvekkilimdedir. İvedilikle iade edilmesi lazım. Bir sonraki celse tanıklarımız dinlenecek ve en kısa zamanda Osman\'ın Marley\'e kavuşacağını ümit ediyorum.\"

\'MARLEY\'İ ÖZLEDİM\'

Osman Orhan Baçaru ise \"Marley\'i tabi ki özledim. Dava bugün beklediğimizden iyi geçti. Mahkemenin sonucunda da Marley\'in ait olduğu yere yani yanıma geleceğine inancımız tam. Dünyanın en iyi, en dost ve en hayvan sever ekibiyle birlikte bu davada birlikte olmak benim için gurur verici. Bütün avukatlarıma teşekkür ediyorum. Marley\'i alacağız. İnşallah bizim olacak. Şu an maalesef Marley benden uzak tutuluyor. Dava sonucunda kimin haklı kimin haksız olacağı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz\" diye konuştu.

\'KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM\'

Bugünkü duruşmaya da katılmayan ve köpeği Marley ile birlikte Aydın\'a ailesinin yanında kaldığını belirten Ezgi Bölükbaşı, daha önce kendisini telefonla arayan DHA muhabirine şöyle konuşmuştu:

\"Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam ettim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avukat Oytun Süllü ve Osman Orhan Baçaru adliye önünde gazetecilere açıklama yaparken,

-Ezgi Bölükbaşı\'nın Marley ile çekilmiş fotoğrafları bulunuyor

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Boyut: 296,96 MB - Süre: 2 Dakika 38 saniye

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcıları ve Bank Asya\'da artan hesap kayıtları bulunan 4 şüpheli Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne\'nin Meriç ilçesinin Yunanistan sınırındaki Yenicegörece köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri şüphelendikleri biri Malatya diğeri İstanbul plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Durmayarak kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan araştırmada, M.K.\'nin FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu, Bank Asya\'da artan hesap kaydının mevcut olduğu ve örgütün kapatılan şirketinin çalışanı ve Konya Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrencisi olduğu, T.K.\'nin \'ByLock\' kullanıcısı,

Bank Asya\'da artan hesap kaydı bulunduğu, örgütün kapatılan şirket çalışanı ve daha önceden örgütün dershanesinde çalıştığı, M.K.\'nin Gaziantep Nizip\'te örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, Gaziantep 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 6 yıl 3 ay cezaya çarptırıldığı, 14 ay Malatya Cezaevi\'nde tutuklu olarak kaldığı ve mahkemesinin sürdüğü ve \'ByLock\' kullanıcısı ve Bank Asya\'da artan hesap kaydının mevcut olduğu, N.K.\'nın ise örgütün Gaziantep\'teki kapatılan dershanesinde biyoloji öğretmenlik yaptığı, Bank Asya\'da artan hesap kaydı bulunduğu belirlendi.

Yunanistan\'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin bulunduğu araçları kullanan ve kaçan 2 sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda gözaltında bulunan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Validen belediyelere kaçak yapı uyarısı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, İmar Barışı Yasası\'nın 1 Ocak 2018 tarihi öncesini kapsadığına işaret ederek, bu konudaki sorumluluğun belediyelerde olduğunu belirtti. Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü üzerinden kaçak yapıların yıkımına devam edileceğini de açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) eylül ayı meclis toplantısına, Vali Münir Karaloğlu konuk olarak katıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, kent gündemine ve ekonomik sorunlara ilişkin açıklamada bulundu. Karaloğlu, toplantıda imar barışının suistimal edilmesiyle alakalı olarak, belediye başkanlarını sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyardı.

ATEŞ ORTAMINDA 10 MİLYON

Antalya Valiliği görevine 2016\'daki Rusya krizi, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olayların olduğu dönemde geldiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, “Biz tam ateşin ortasında aslında Antalya\'da göreve başlamıştık. Ama Antalya\'ya gelip, anlayıp, bildikten sonra aslında Antalya\'nın 2016\'daki krizi çok çabuk aşabileceğini, hem Antalya hem Türkiye\'de bu potansiyelin olduğunu her platformda dile getirdik. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık. Çünkü ben Antalya\'nın iş insanlarına, potansiyeline güveniyordum. Çünkü krizin kaynağı da Antalya değildi, dışındaki etkenler nedeniyle bir kriz yaşıyorduk. Bunu çok hızlı aşarız diyorduk ve 2016\'da ateş ortamında 2017 yılı için 10 milyon turist demiştik ve gerçekleşti\" dedi.

TURİZMDE EKİM VERİLERİ DE ÇOK İYİ

2018 için de 14 milyon hedefinin ortaya konulduğunu kaydeden Karaloğlu, “Bugün itibariyle 10 milyon 695 bin yabancı bu şehre sadece iki havalimanıyla gelmiş durumda. Eylülde neredeyse ağustos doluluklarını yaşıyoruz. Bu, sezonu uzattığımız anlamına da geliyor. Zaten sezonu uzatmadan 14-15 milyonları bu şehirde görme şansımız yok. Sadece 3-4 aya sıkıştırarak görme şansımız yok. Bu sene onu yaşıyoruz. Eylül ayı çok iyi, ekim verileri çok iyi. Bir turizmcimiz kasım ayında bile yüzde 75 doluluğa şimdiden ulaştıklarını ifade etti. Kasım 15\'e kadar da veriler fena değil. Bu şunu gösteriyor, 2018\'de hedeflediğimiz yere, 14 milyona ulaşacağız veya yakın bir yerde tamamlamış olacağız\" diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Antalya\'nın çok önemli bir tarım, üretim şehri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Türkiye\'nin özellikle örtüaltı üretiminde lider, 6 milyon ton yaş sebze ve meyve üretilen, çoğunluğu ihraç edilen bir şehir olduğunu söyledi. Sanayi şehri planında ise ileri teknoloji ürünler, Antalya\'yı bir yazılım üssüne dönüştürecek, siber güvenlik, yapay zeka çalışmalarının yapıldığı bir şehre dönüştürmek gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, “Antalya\'nın ekosistemi bunlar için çok uygun ortam oluşturuyor. Yazılımın yerli değil, siber güvenlik ve yapay zeka çalışmalarınız yoksa ülkenizin tam bağımsız ve güvenli olması da mümkün değil. Antalya\'nın ekosistemiyle bu konuda Türkiye\'de öncülük edebilecek şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum\" dedi.

EKONOMİK KRİZ DEĞİL EKONOMİK SALDIRI

Ekonomik sorunlarla ilgili de konuşan Vali Karaloğlu, “Ekonomide bir sorunumuz var ama bunun ekonomik bir kriz olmadığını söylüyoruz. Bu bir ekonomik saldırı, ciddi bir ekonomik saldırı altındayız. PKK\'sı, FETÖ\'sü, DEAŞ\'ın çeşitli saldırılarla diz çöktüremediği ülkemiz, aslında doların silah olarak çekildiği, ekonominin silah olarak kullanıldığı bir saldırı altında. Bu ülkenin, bu milletin bunu aşabilecek gücü ve potansiyeli var. Zaman ekonomik zafer kazanma zamanıdır. Bunu da ancak yine birlik, beraberlik, dayanışma kültürü içinde hep beraber çok kısa vadede aşabileceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

İMAR UYANIKLARI AFFEDİLMEYECEK

İmar Barışı Yasası\'yla ilgili 1 Ocak 2018 tarihi sonrasında birçok kişi tarafından yapılan kaçak yapılarla ilgili sorunun da gündeme geldiği toplantıda Vali Karaloğlu, bu yapıların yıkıldığı ve yıkılmaya devam edileceğini açıkladı. Yasanın çok açık ve net olduğunu belirten Karaloğlu, “01.01.2018\'den sonra yapılacak bütün yapılar yıkılacak. Bu yetki ve sorumluluk, imarla ilgili düzenlemeyi yapma görevi, aslında belediyelerimizindir. Eğer herhangi bir belediye sınırları içinde imara aykırı bir yapı yapılıyorsa buna derhal müdahale etmek görevi ve sorumluluğu var her belediyemizin, her belediye başkanımızın. Ama biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüğü üzerinden bunların takibine devam ediyoruz. Geçen hafta Döşemealtı\'nda 18 yapıyı yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz\" dedi.

BELEDİYELERE ÇAĞRI VE \'İHBAR EDİN\' UYARISI

Bu kaçak yapılara engel olmada asıl görevin belediyelerde olduğunu vurgulayan Karaloğlu, “Yapılanları yıkma görevi belediyelerimizin. Belediyelerimizi görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyorum. Kesinlikle vatandaşın birikmiş problemini çözmek için çıkarılmış imar barışını kötü niyetlilerin emellerine heba etmememiz lazım. Yoksa bu işin sonu yok. Türkiye\'de en çok imar problemi olan şehirlerden biri de Antalya. Ama vatandaşın birikmiş problemini çözmek için iyi niyetle çıkarılmış bir yasayı kötü niyetli insanların sulandırmasına izin vermememiz lazım. Öncelikle belediyelerimizin dikkatli olması lazım, bölgenizde gördüğünüz, duyduğunuz bu tip yapıları lütfen hem belediyelerimize hem de Çevre Şehircilik il müdürlüğümüze ihbar edin\" diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ANTALYA KAMPANYASI

Toplantıda ülke ve kent ekonomisindeki sorunlardan bahseden ATSO Başkanı Davut Çetin ise imar barışı nedeniyle özellikle SİT alanlarında yeni inşaatlara başlandığının görüldüğüne dikkat çekti. Çetin, sonradan imar barışı için yapılan inşaatlara af olmayacağını ve bu konuya herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Sektörel sorunları da anlatan Çetin, inşaat sektöründe faiz artışının konut satışlarını zorladığını söyledi. Çetin, “Kredi faizleri gerçekten çok artmıştır. İnşaat sektörümüzle birlikte Antalya\'da konut kredisi kampanyası başlatmak istiyoruz. İnşaat sektörümüz konut fiyatında indirim yaparak, kredi faizini düşürmek için teklif getirmiştir. İstanbul\'da bu kampanyalar yapılmıştır. Biz de Antalya\'da düşük faizli konut kampanyası için bankalarla görüşüyoruz. Bu dönemi sektörel kampanyalarla atlatmak için çalışmalıyız, sektör içinde dayanışmaya önem vermeliyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonundan detay görüntü

- Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

- Davut Çetin\'in konuşması

- Valiye hediye verilmesi

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HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Türkiye\'de ilk kez İnegöl\'de görülen tırtıl incelemeye alındı

BURSA\'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi\'nde kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alanda görülen tırtıl ağaçlara büyük zarar verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, buradaki tırtılların Türkiye\'de ilk kez görüldüğünü belirterek, alınan numunelerin üniversitede inceleneceğini açıkladı.

İnegöl -Domaniç Karayolu üzerinde bulunan kırsal Tahtaköprü Mahallesi\'nin Araporutağı Mevkiinde bulunan kayın ağaçları ile kaplı 5 hektar ormanlık alanı istila eden binlerce tırtıl ağaçlara zarar verdi. Haber verilmesi sonucu bölgeye giden İnegöl Orman İşletme Müdürülüğü görevlileri ağaçların gövdesi ve dallarına zarar veren tırtıllardan numune aldılar. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tırtıl istilasına özel bir ekibi bölgeye gönderdi. Buradaki tırtılların Türkiye\'de hiç görülmediğini, ilk kez rastlandığını belirten yetkililer, \"Biz de böyle bir tırtıl ile ilk kez karşılaştık. Alınan numuneleri inceletiyoruz. Buna göre mücadele başlatacağız\" dediler.

Tahtaköprü\'de oturan Recep Küpçüoğlu ise, tırtıl istilasının geçtiğimiz hafta başladığını belirterek, \"Sayıları giderek artan tırtıllar bölgeye milyonlarca lavra bıraktı. Ormanlık alana zarar verdiler. Sürekli yayılan bu tırtıllarla ilgili araştırma başlatılacağı bilgisini aldık. Bu çalışmaların bir an önce hızlandırılarak sonuca erdirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ciddi problemler yaşanabilir. Sürekli yayıldıkları ve çoğaldıkları için önüne geçmesi zorlaşabilir\" şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntü

-Detaylar

-Açıklama

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal\'ın 2 gün içinde 2 kez saldırıya uğramasının kontrolsüz ve provokatif eylem olarak değerlendirdiğini söyledi. İl Başkanı Özdal ise \"Gönül, yaşanmamasını isterdi. Biz iyi insanlarız; asla ve asla şiddet yanlısı değiliz, şiddetten yana değiliz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve partililer, kentteki restoranda toplantı düzenledi. Burada konuşan ve 2 gün içinde 2 kez saldırıya uğrayan İl Başkanı Özdal\'a \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Dervişoğlu, olayla ilgili vali, emniyet müdürü ve başsavcı ile görüştüğünü kaydederek, şunları söyledi:

\"Olay hakkında ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler edindim. Olayın üstünde durmuyorum. Bu yaşanan hadise evveli emirde Malatya\'ya yakışmamış, Malatya halkını incitmiş ve Malatya halkını üzmüştür. Bu olayın müsebbipleri sadece kendilerine değil mensubu oldukları siyasi yapıya da zarar vermişler. Onların da Malatya halkı huzurunda utanmasına vesile olmuşlardır. Olayı büyütmüyoruz ve provokatif buluyoruz ama Türkiye\'nin neresinde partimize mensup bir dava arkadaşımız var ise kanımızın son damlasına kadar, son nefesimizi verinceye kadar onun yanında olacağımızı da buradan tüm Türkiye\'ye haykırıyoruz. Bunu lokal kontrolsüz ve provokatif bir eylem olarak değerlendiriyorum.\"

ÖZDAL: BASKI YAPARAK FİKİRLERİMİZİ KABUL ETTİRME YOLUNA GİTMEYECEĞİZ

Saldırıya uğrayan İl Başkanı Gökmen Özdal ise kötü olayın ardından bir araya geldiklerini belirterek, \"Gönül, yaşanmamasını isterdi. Birtakım şeyler muhakkak olacak ki arkasından birtakım şeyler olsun. O vesileyle değerli başkanımın dediği gibi hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır vardır. Biz iyi insanlarız. Biz asla ve asla şiddet yanlısı değiliz, şiddetten yana değiliz. Biz insanlara sadece fikirle mücadele etmeye doğru bulduğumuz, savunduğumuz, yanlış gördüğümüz şeyleri düzeltmemiz gerektiğini de sözle ifade edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katlanlardan detaylar

- Başkan Dervişoğlu\'nun konuşması

- Başkan Özdal\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

292 MB

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Bolu Dağı\'nda yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı

BOLU,(DHA)- BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde yağmur etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yağmur yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı\'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Güzergahlarda sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Hava koşulları nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Araçların sisli ve yağmurlu havada ilerlemesi

Süre: 00.46-Boyut: 88.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Eroin satıcılarından polis operasyonun karşı kameralı önlem

DİYARBAKIR\'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin satış yaptığı eve düzenlediği operasyonda 36,3 gram eroin ele geçirildi. Evde yapılan detaylı aramada, tacirlerin olası polis operasyonlarına karşı, ev ve çevresine kamera yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okulların başlamasıyla birlikte, okullar ve çevresinde güvenliği sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti yapan torbacı şahıslara ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Kayapınar ilçesinde şüphelileri takibe alan polis, 4 kişinin uyuşturucu madde temini için farklı saatlerde, uyuşturucu satışı yapan kişilerin evlerine girdiklerini belirledi. Evde buluşarak, uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştirildiğini belirleyen polis, uyuşturucu madde satın alan kişileri yakaladı. Yapılan takipler sonucu satışın yapıldığı eve operasyon düzenleyen polis, iki torbacıyı yakaladı. Evde yapılan armada ise polis, evin balkon kısmında, saksıların içine gizlenmiş vaziyette 10\'lı fişekler halinde hazırlanmış, 161 fişek, 36,3 gram eroin maddesi ele geçirdi.

EVİN ÇEVRESİNE KAMERA SİSTEMİ TAKMIŞLAR

Yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 850 lira para bulunurken, Polis, şüphelilerin evin içine ve çevresine olası polis baskınına karşı, kamera sistemi döşediğini tespit etti. Tacirlerin ev ve çevresini kurulan ekranlardan sürekli izledikleri ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin eve düzenlediği operasyon

-Şahısların gözaltına alınması

-Ev ve çevresine kurulan güvenlik kameraları

-İzledikleri ekranlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)