DHA YURT BÜLTENİ 18

BİLAL ERDOĞAN, MİLLİ SPORLARDA BAŞARININ ARTMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ



İZMİR\'de düzenlenen toplantıda \'Sporun Kültür Taşıyıcı Fonksiyonu ve Geleneksel Sporların Önemi\' konulu bir konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milli sporun halk tarafından daha çok desteklenmesiyle başarıların da artacağını ifade ederek, \"Yeter ki milletimiz okçuluk ve güreşe de diğer sporlara gösterdiği ilgiyi göstersin. O zaman madalyalar alacağız\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MÜSİAD 100\'üncü Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar\'ın bulunduğu toplantıda dünyanın içinde bulunduğu dönüşümde spor endüstrisinin yeri ve önemi konuşuldu. Toplantı öncesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, maçlarda kullanılan formalar ve çeşitli spor malzemelerinin bulunduğu sergi alanını gezdi. Erdoğan adının yazılı olduğu, Türkiye\'de üretilen ilk yarış otomobili altın rengi Volkicar\'ı inceledi.

LİSANSLI OKÇU SAYISINDA ARTIŞ

İlk oturumun moderatörlüğünü 10 kez motor sporları şampiyonu olan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yaptı. \'Sporun Kültür Taşıyıcı Fonksiyonu ve Geleneksel Sporların Önemi\' konulu bir konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluğu geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını, lisanslı okçu sayısının 5 yılda 20 binin üzerine çıktığını söyledi. Okçuluk branşında sporcuların madalya alma aşamasına geldiğini ifade eden Erdoğan, \"Spor kulubü olarak yaptığımız pratikler dikkate alınıyor. Bir yandan teknolojiyi kullanırken diğer yandan Türk- Osmanlı yayının imalatını hayata geçirmeye çalıştık. Okçulukta da başarılı olduk. Geleneksel sporlarla ilgili serüven dünya için de değerlidir. Yerel sporlar dünyanın başka bölgelerinde de ilgi çekmektedir\" dedi. Dünyada geleneksel sporlarla ilgili ciddi bir taban olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, kültürel anlamda ikili ilişkilerin gelişmesinde de sporun payı olduğunu dile getirdi. Erdoğan, dünyada kültürel eşitsizlik, adaletsizlik çağı yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Ekonomik olarak Batı\'nın tahkim ettiği 200 yılın sonucu olarak şunu görüyoruz; Batı\'nın ekonomik alandaki hegemonyası ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Askeri alanda da kendini gösteriyor, birbirini tahkim ederek yürüyor. Kültürel alanda da yansımalarını görüyoruz. Nasıl ki daha önce Kamboçya\'da çok gelişmiş kültürler tarihini karanlık sayfalarına gömüldülerse yaşadığımız tarihte de kültürlerin gömülmeye, yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biraz kurcaladığımızda ekonomik sebepler görüyoruz. Batı kendi ürettiklerini satarken kendi kültürünün reklamını yapıyor. Kültürel adaletsizlikle mücadele etmek için kitlesel metodları bulmak lazım.\"

GELENEKSEL SPORLARA DESTEK

Bilal Erdoğan, Türkiye\'de yerli ve millilik vurgusunun genç nesillerde karşılık bulduğunu söyledi. Farklı kültürlerin farklı renkler olarak düşünülmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, \"Dünyada bu kadar çatışma potansiyeli olan yer varsa düşmanlık yaşatılıyorsa bunlar, ben inanıyorum ki kültürel adaletsizlik ve zorbalık düzeninden kaynaklanıyor\" dedi. Sporun bir kültür olarak tanıtılmadığını, oysa bütün kültürel öğeleri içinde taşıdığını dile getiren Erdoğan, geleneksel sporların desteklenmesinin kültürel bir uyanışın vesilesi olduğunu belirtti. Milli sporların ihmal edilmemesini isteyen Bilal Erdoğan şunları söyledi:

\"Nasıl sanata rengini veren insansa spora rengini veren de insandır. Bir Batı firması yüksek fiyatlı pizza markasını bize satıyor. Türk milleti olarak aşağılık kompleksinden kurtulduğumuzda lahmacunu rahatlıkla yiyebileceğiz. Ne yazık ki para sahibi olan, aydın ve entelektüel insanlar başka kültürlerin esiri olmuş. Millet olarak müzik ve mutfak kültürü olarak da çok zengin bir birikime sahibiz. \'Batı bizi ezdi\' diye düşünmemeliyiz. Kafamızdaki komplekslerden sıyrılmalıyız. Bizim sporlarımızın da geliştiğini görüyoruz. Yeter ki milletimiz okçuluk ve güreşe de diğer sporlara gösterdiği ilgiyi göstersin, o zaman madalyalar alacağız. Dünyada hiçbir medeniyet ilelebet güçlü olmamış. Batı medeniyetinin de bir yerde düşüşe geçeceğini biliyoruz. Bütün kültürlerin özgüven kazanması ve birbirine saygılı olması lazım.\"

\'GELENEKSEL SPORLARDA MADALYA ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ\'

Bilal Erdoğan, Türkiye\'nin teknolojide ve kültürde zirvede olduğunu söyleyerek sporun yeme, içme, giyim ve müzik kültürleriyle de ilgili olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türk milletinin dünyanın en zengin mutfağına sahip olduğunu, dünyanın bu zenginliğe erişmesinin güç olduğunu, bu nedenle Batı\'nın yemesine, içmesine, giyinmesine esir olmamak gerektiğini vurgulayarak, \"Bunları giyiyoruz ama neden. Şu kravat çok işe yaradığı için giyilmiyor. Kafamızdaki kompleksten sıyrılmamız lazım. Ben de giyiyorum ama kafamdakileri de söylemem lazım\" dedi.

Geleneksel sporlarda madalya almayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, \"Yeter ki milletimiz ilgi göstermeye başlasın, madalya olarak da sonucu almaya başlayacağız. Güreşte yendiğimiz zaman onun mesajı çok daha fazla yankı bulacak\" diye konuştu. Bilal Erdoğan, dünyada hiçbir medeniyetin ilelebet yaşamadığını, Batı medeniyetinin de düşüş yaşayacağını, geçişin sancısız olması için diğer kültürlerin biraz özgüven kazanması gerektiğini söyledi.

SPOR ENDÜSTRİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ KONUŞULDU

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, bugüne kadar 99 özel idare kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek bütün dünyanın ekonomik olarak Türkiye\'ye savaş açtığı bir dönemde sporu konuşmayı neden tercih ettiklerini açıkladı. Ülkü, \"Tüm iş insanları, idareciler ve bakanlar ülke ekonomisi için var gücüyle çalışıyor. Oysa spor sadece hafta sonu boş zamanlarını değerlendirmek için yapılan bir aktivite değildir. Spor ülkenin kalkınması, ekonomisi ve tanıtımına ciddi katkılar verir\" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise konuşmasında, iş dünyası olarak sorunların tespit edilmesi ve doğru analiz edilerek raporlanması noktasında sektörlere katkı verdiklerini dile getirdi. Her gencin mutlaka yüreğinde hissettiği bir spor dalı bulunduğunu vurgulayan Kaan, \"Bu toprakların bize sunduğu fırsatları değerlendirmek için çalışıyoruz. Biz sanayiciler olarak daha çok üreteceğiz. Dünyada değişimin oyun kurucularından olmak için çaba göstereceğiz. Bugün de spor endüstrisinin büyüklüğünü yakından inceliyoruz\" diye konuştu.

\'Sporun Endüstri Değeri ve Ülkemizde Kamp Turizmin Fırsatları\' konulu konuşmayı yapan MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar, spor yapmayı herkesin farklı nedenlerle tercih ettiğini söyledi. Yarar, \"İş camiamızın spor ekonomisini nasıl büyütürüz diye fikir üretmesi gerekir. Dünyada sadece 100 milyar dolar kayak turizmi geliri var. Biz bundan hiç pay alamıyoruz. Türkiye gibi bir turizm ülkesi bu pastadan pay alamıyor. Dağların yapısı itibarıyla kış sporlarında Türkiye lider olabilir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Bilal Erdoğan\'ın standları gezmesinden görüntü,

-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Konuşmalardan görüntü,

-Bilal Erdoğan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Bilal Erdoğan milli sporlarda başarının artması için destek istedi (2)

SPORDA ALT YAPIYA ÖNEM

MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı\'nın ikinci oturumunda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor endüstrisi ve spor ekonomisinin üzerine koordineli çalışılması gereken bir alan olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretim temalı toplantılar gerçekleştirerek işbirliğini projelendirmeye başladıklarını anlatan Kasapoğlu, MÜSİAD\'ın bu işe dahil olmasıyla işbirliğinin daha da hızlanacağını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu: \"İzmir\'de sporun alt yapısına yönelik çalışmalarımız var. Futbolla ilgili çok ciddi çalışmaları olan Altınordu Spor Kulübü\'nü ziyaret ettik. Altınordu takımı ülkemize ihracat noktasında ciddi kazanımlar sağladı. Bakanlık olarak alt yapıya verdiğimiz önemi dile getirmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Tesisleşme noktasında ve üretimde Türkiye\'nin tüm bölgelerinden spora kazandırdığı ciddi getirileri olan bir kulüptür. Bakanlık olarak gerek Altınordu Kulübü\'nü gerek üretimi önemseyen külüpleri teşvik edeceğiz.\"

\"TESİSLEŞMEDEKİ AÇIK KAPANDI\"

Son 15 yılda sportif tesisleşme noktasında ve yatırımlar konusunda önemli gelişmeler kat edildiğin ifade eden Bakan Kasapoğlu, \"Tesisleşmede dünya ortalamasının üzerindeyiz. Ülkemizde 5 bine yakın tesis var. Hemen hemen her ilçede tesis var. Yaş ortalaması itibariyle dünyanın en genç tesisleri bizde. Türkiye genelinde son 15 yılda 30\'dan fazla stadyum tamamlandı. Dünyanın en yeni, en iyi stadlarını yaptık. 3 bine yakın mahallede futbol, basketboldan oluşan spor alanlarımız var. Sporun tabana yayılması için tesisleşmeye önem verdik. 2000\'li yılların başındaki açık kapanmış oldu. Ancak bunu sportif başarıyla kıyasladığımızda pozitif bir ifadede bulunamayız. Bunun için sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte yapabiliriz\" dedi. Sportif organisazyonlar konusunda Türkiye\'nin çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10\'uncu etabının 150\'den fazla televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu spor ekonomisi konusunda ileri bir noktada olunmadığını söyleyerek \"Onca imkana rağmen demekki birşeyler eksik. İşbirliği ile bu açığı kapatabiliriz. En kısa sürede bakanlık öncülüğünde bu eksiği kapatacağız\" diye konuştu. Sporun sosyo ekonominin dışında siyasete de etki eden bir konu olduğunu anlatan Kasapoğlu, spor ürünleriyle ilgili bir kar konusunun ön plana çıktığını kaydetti. Kasapoğlu şunları söyledi: \"Spor endüstrisinin yıllık büyüklüğünün 1 trilyon doların üzerinde olduğuna dair rakamlar var. Ancak bu konudaki veriler çok net değil. Sporla ilgili gıda harcamaları 50 milyar dolara yakın, spor malzemeleri 100 milyara dolara yakın. 60 milyara yakın ise spor yayıncılığı harcaması var. Ülkemizdeki spor endüstrisinin büyüklüğü 15 milyar dolar olarak ifade ediliyor.\"

TRANSFER YERİNE ÜRETİM

Futbolun spor ekonomisinin en büyük oyuncularından biri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, \"Transfer yerine üretimi öncelikli hale getirerek yol almalı ve yeni yetenekleri keşfetmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yetenek taramasına başladık. İlkokullarda birinci sınıftan itibaren çocukları testlere tabi tutuyor ve spor branşlarına yönlendiriyoruz. Yaklaşık 500 bine yakın çocuğun yetenek taramasını gerçekleştirdik. Çok elit sporcuların uluslararası başarıları için, çocuklarımızı özel yetiştirme programlarına tabi tutmayı düşünüyoruz. Ülkemizin geleceği açısından ümit taşımamız gereken bu projeye sizin de katkılarınızı bekliyoruz\" dedi. Dünyadaki birçok spor dalının Amerika ve Avrupa menşeyli olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, bu hegamonyayı delen Uzak Doğu ülkeleri olduğunu söyleyerek \"Geleneksel sporlarımızın bu hegamonyayla mücadele adına önemli bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Geleneksel sporlara daha fazla destek olacağız. Sporu bir tekel haline gelmiş ülkelerin hegamonyasından kurtaracağız\" dedi. Devletin spor yatırımlarına büyük önem verdiğini anlatan Kasapoğlu, verimlilik noktasında bazı sorunlar bulunduğunu belirterek \"60\'a yakın branşa bakanlık olarak 500 milyon liralık harcama yapıyoruz. Sorunlarla mücadele için bu toplantıların önemi büyük. Tüm iş insanlarına katılımı nedeniyle teşekkür ederim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'nun konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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IRAK VE SURİYE\'DE SİLAHLI EĞİTİM ALAN 3 PKK ŞÜPHELİSİ, GAZİANTEP\'TE YAKALANDI

GAZİANTEP\'te polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü PKK\'nın silahlı yapılanması HPG\'de, birinin de Suriye\'de terör örgütü PYD/YPG\'de silahlı eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirlendi. Operasyonda, 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, Gaziantep kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel harekât polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp arama yaptığı adreslerde 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, isimleri açıklanmayan Suriyeli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, terör örgütü PKK\'nın silahlı yapılanması HPG içerisinde Irak\'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde silahlı eğitim alarak 11 yıl eylem ve faaliyet yürüttüğü, birinin ise Suriye\'de PYD/YPG adına silahlı eğitim alıp yabancı güçler tarafından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak adlandırılan silahlı yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, biri ise hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel harekat polisleri

- Polislerin koçbaşıyla eve girmesi

- Evde arama yapılması

- Bulunan dolar ve liralar

- Yakalanan teröristler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

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HAVAİ FİŞEKLİ EVLİLİK TEKLİFİYLE ORMANI YAKTI, SERBEST KALDI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi sırasında orman yangınına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.M. (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemer merkezindeki Çalış Tepesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği’ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele otelin doktoru oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti.

HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ

Ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi’nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.’yi gözaltına alırken, kız arkadaşı S.K.’yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi olan S.M.’nin, Çalış Tepesi’nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi. S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

S.M., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.M., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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M.S.\'nin adliyeye getirilmesi

Hükümet Konağı yazısı detay

Şahsın adliyeden çıkması

Yangında detaylar

01:06 dakika ve 133 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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MADEN ADASI\'NDA MAKİLİKTEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından en büyüğü olan Maden Adası\'nda makilik alanda çıkan yangın, helikopterle müdahale edilerek söndürüldü.

Bugün saat 14.15 sıralarında, Ayvalık\'ın Maden Adası\'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü\'nün Edremit ilçesindeki helikopteri ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre büyüyen yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 5 dönüme yakın otluk alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın söndürme helikopterinden çekilen müdahale görüntüleri

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 30 Saniye, Boyutu: 7.44 MB.

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