DHA YURT BÜLTENİ 18

ŞANLIURFA’DA İŞSİZ GENÇ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ



ŞANLIURFA\'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında \'iş isteyen\' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vucudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi. Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç \"İşsizim ve açım\" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.

Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çamaşır makinesinin içinden uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Muratlı\'da ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda F.D. ve E.D. gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramaların birinde, çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu hap, 10 fişek bonzai ve bir miktar para ele geçirildi. Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. tutuklandı.

Polis, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmada 21 ayrı delil elde edildi. Belirlenen 10 ayrı adrese yapılan operasyonlarda A.K., A.G., K.D., İ.Ö., S.K., E.D. ve M.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 8 bin 85 lira ele geçirildi. Diğer firari şüpheliler H.D, A.C. ve İ.D.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

LİSE MÜDÜRÜNÜN, OKULA \'KRAL DAİRESİ\' YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ



ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi\'ne ait kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerin ücretsiz kalması gerekmesine rağmen velilerden usulsüz para toplandığı, pansiyon mevcudundan çok öğrencinin yurtta kaldığı gösterilerek devletten fazla para alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, dönemin sorumlu müdür yardımcısı S.Ö., müfettişlere verdiği ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.\'nin okula \'kral dairesi\' yaptırdığını iddia etti. S.Ö. ifadesinde, \"Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu\'nda, parasız yatılı olmayan bir kısım öğrencinin velisi adına dilekçe düzenlendiği, öğrenciler adına imza atılıp mevcuttan fazla öğrenci sayısı gösterilerek, devletten öğrenci sayısından fazla \'harçlık\' adı altında fazla para alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Ayrıca okul yöneticilerinin velilere, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri iddia edildi. Devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkların da okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

OKUL MÜDÜRÜNÜN İSTANBUL\'A TAYİNİ ÇIKTI

Bakanlık müfettişleri, pansiyonda değişik tarihlerde bu şekilde 180 bin lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında okul Müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu yardımcısı S.Ö.\'ye maaş kesme ve kınama cezası verildi. Ayrıca dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek\'e de okul müdürü ve müdür yardımcısı gibi maaş kesme cezası uygulandı. Soruşturmanın ardından okul müdürü E.M.\'nin İstanbul\'a tayini çıktı. Müdür yardımcısı S.Ö. ise aynı ilde başka okulda görevlendirildi. S.Ö., konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu\'na geçen 6 Ağustos\'ta ifade verdi.

\'OKULA KRAL DAİRESİ YAPTIRDI\'

S.Ö., suçlamaları reddederek, okul müdürü E.M.\'nin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bütün para alışverişini okul müdürü E.M.\'nin yürüttüğünü anlatan S.Ö., şöyle dedi:

\"Orada hiçbir zaman görevimi aksatmadım. Her zaman kamu menfaatini düşündüm. Şahsi çıkarım olmadı. Bir gün dahi rapor almadım. Pansiyon denetim formlarının nasıl ve kim tarafından doldurulduğunun, kim tarafından imzalandığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu durumu defalarca sendikaya da söyledim. Beni oradan alın, diye de söyledim. Tamamen iyi niyetle, dürüst çalıştım. Bakanlık müfettişi beni onları hâlâ korumakla uyardı. Paranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hafta sonları dahi her gün yurttaydım. Öğrencileri gözüm gibi korudum. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, kendi açıklarını kapatmak için okuldaki öğretmenler bilmesin diye öğretmen getirdiler. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı. Bunlara rağmen habersiz hiçbir şey yapmadım.\"

\'KAMERALARIN KAYITLARI SİLİNDİ\'

Pansiyonun her yıl teftiş edildiğini ve kendisine hiçbir şey sorulmadan Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gelen pansiyondan sorumlu yetkilinin bilgisi olmadan gerekli evrakı doldurup tanzim ettiğini ifade eden S.Ö., şunları kaydetti:

\"Pansiyondaki son memur gittiğinde, memur odasındaki bazı dosyalar ile öğrencilerin, velilerin verdikleri bordrolar ve yapılan ödemelere dair kayıt ve kütükler kayboldu. Müdür okul ve pansiyona çok pahalı kameraları kurdurmuş ve kayıtları silmiştir. Kameraları bozdurdular. Pansiyondaki demirbaşları kendi malı gibi kullandılar. Alışveriş yapılan esnafı kendileri belirlediler. Ayrıca ödemeleri kendisi yapmıştır. Ben tamamen iyi niyetle görevimi yapmaya çalıştım. Acemiliğim ve iyi niyetimden faydalanıldı. Müdür her istediğini bize yaptırdı. Emekli olmamı ve görevden ayrılmamı engelledi. Sabırla çalıştım, bir menfaatim olmadı. Sinirsel ve psikolojik olarak rahatsız oldum. Sıkıntılı günler geçirdim. Parayla asla işim olmadı. Tüm idare müdürdeydi. Beni kullandı, iyi niyetimi, acemiliğimi suistimal etti. Kasıtlı bir davranışım olmadı, yapılanlarda tamamen kusursuzum.\"

Bodrum\'daki kaçak göçmen faciasına \'Kapan\' operasyonu: 7 gözaltı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 3\'Ü TUTUKLANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 kaçak göçmenin öldüğü, 16\'sının kurtarıldığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., A.A.Ş. ve H.M. tutuklanırken, Ö.T. ile E.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki diğer 2 şüphelinin ise sorguları sürüyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

ÇMO\'DAN ÇATALAĞZI İÇİN ÜRKÜTEN AÇIKLAMA

ÇEVRE Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Zonguldak\'ta düzenlenen \'termik santrallerle mücadele\' programında 7 termik santralin bulunduğu Çatalağzı beldesi için hazırladıkları hava kalitesi değerlendirme raporunu açıkladı. Bozoğlu, \"Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı’nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı’da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor\" dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali\'nin yanında, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010\'da 3 üniteden oluşan 1390 megavat gücünde ve geçen yıl da 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde 2 termik santral kuruldu. Çatalağzı Belediyesi ve halkı, beldeye yapılmak istenen yeni santralin yapılmaması için mücadele veriyor. Çatalağzı Belediyesi\'nin düzenlediği \'termik santrallere karşı mücadele ve hava kitlesi raporu sunumu\' Maden Mühendisleri Lokali\'nde gerçekleştirildi. Programa CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Fox Tv Genel yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gazeteciler Fikret Bila, Doğan Satmış ve Gökhan Mısırlı katıldı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, yıllardır termik santraller konusunda mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Devletin verilerine baktıklarında çok ciddi hava kirliliklerinin görüldüğünü ifade eden Akgün, \"Devletin verilerine göre zehirleniyoruz. Hal böyleyken Çatalağzı\'na yeni bir santral yapımı için Ankara\'ya biz toplantıya gittik. Bürokratlar vardı. Acı nokta ne biliyor musunuz? Burayı en iyi bilen çevre müdürü ve bürokratlar. Çatalağzı\'nda 3 bin 90 megavat santral çalışıyor. Vicdanlarını satmışlar. Bir tanesi çıkıp ta ya arkadaş artık burada santral olamaz demiyor. Hiç mi vicdanınız yok? Hiçbiri bunu dillendirmiyor. Bürokratlar maalesef görevlerini yapmıyorlar, yapıyorlarsa taraflı yapıyorlar. Yukarı yanlış bilgi veriyor. Biz halkız. Doğruları bir takım yerlerde savunuyoruz. Ne kadar mücadele edersek edeceğiz. Raporları okursanız Çatalağzı\'nın durumunu göreceksiniz\" diye konuştu.

ÇATALAĞZI HAVA KİTLESİ DEĞERLENDİRME RAPORU OKUNDU

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu tarafından Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirmesi Raporu\'nun sunumunu gerçekleştirildi. Bozoğlu, kömürlü termik santrallerin bulunduğu Çatalağzı beldesine yapılmak istenen yeni ünite ve santrallerin mevcut ÇED raporlarında bulunan bilgilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın hava kalitesi ölçümleri hem de Çevre Mühendislerinin ölçümleriyle çeliştiğini söyledi. Ana kaynağı kömürlü termik santral olan santrallerin kirlilik değerleri, şimdiden başta ulusal sınır değerler olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği Sınır Değerleri’nin tamamını aştığını ifade eden Bozoğlu, şöyle konuştu:

\"Çevre Mühendisleri Odası’nın gerçekleştirdiği ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurduğu 06 DV 9975 plakalı mobil hava kirliliği ölçüm istasyonu ve sabit istasyonların verilerinin incelenmesi sonucu oluşturulan rapor PM10 ve PM2,5 değerlerinin Zonguldak’ta insan sağlığına halihazırda ciddi etkiler oluşturan bir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı’nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı’da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor. Sanayinin olmadığı, taşıt yoğunluğunun bulunmadığı bir bölgede bu hava kirliliğinin kaynağı nettir. Mevcut termik santraller tam kapasite çalışmamalarına rağmen havayı sınır değerleri misliyle aşacak şekilde kirletmektedir. O halde yapılması gereken şey açıktır; mevcut termik santrallere denetim yapılmalı, Bakanlık tarafından baca ölçümü yapılmalı, süreçler incelenmeli ve kirletici yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. Ayrıca halihazırda, tam kapasite bile çalışmayan termik santraller bu hava kirliliğine sebep olurken, yeni termik santraller yapılmasına asla ve asla izin verilmemelidir. Bu kadar aşikâr bir durum karşısında firmaların da yeni tesis kurma konusunda ısrarcı olmaması gerekir. Finans kuruluşlarının da iklim değişikliği sorununu ve hava kirliliği problemini gözeterek, yeni termik santral projelerine kaynak ayırmaması gerektiğini de ayrıca vurgulamak ihtiyacı hissediyorum.\"

Fox Tv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de geçen yıl Çatalağzı beldesini ziyaret ettiklerinde bölgedeki sorunu yakından görme şansı yakaladıklarını söyledi. Çok zor dönemden geçtiklerini iade eden Şentürk, \"Burayı ziyaret ettiğimizde belediye başkanı bizi tepeye götürdü. Arkasından bir bahçeye götürdü ve yetişen domates ve salatalıları gördük. Biz vicdanını paraya satıldığı dönemden geçiyoruz. Çok zor dönemden geçiyoruz. Biz bunu çok önemsedik ve bunun üzerine gitmeye karar verdik. Haber merkezi olarak haberi saklayan bir takım ilişkileri olan, bir takım ilişkilere girmiş değiliz. Kimsenin adamı da değiliz, halkın adamıyız. Biz bunun üzerine gittik. Çocuk onkolojisini açılmış Zonguldak\'a. Çatalağzı\'nda kaç insanın kaç çocuğunun kanserden öldüğünü belediye başkanı bize anlattı. Biz kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu bir noktadan sonra bir çevre sorunu değil yani insan hakları sorunu, insanların yaşam hakkı sorunu olmuş durumda. Bizde bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü yastığa başımızı rahat bir şekilde koymayı istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu\" diye konuştu. Gazeteci Fikret Bila ve Doğan Satmış da Çatalağzı halkının verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ise Türkiye\'nin ve Zonguldak\'ın en önemli sorunlarından biri olan termik santral sorunları olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

\"Milletvekilliği döneminde 2 defa yaklaşık 20 milletvekili arkadaşımızla geldik ve sorunu Türkiye\'nin gündemine taşımaya çalıştık. Soru ve araştırma önergelerimizle gündeme taşımaya çalıştık ama maalesef yine 2 ünite termik santral yapılması söz konusu. Bu mücadeleye yılmadan devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız gidiyor, sağlığımız geleceğimiz gidiyor.\"

Program sonunda termik santral mücadelesine destek veren gazetecilere plaket verildi.

