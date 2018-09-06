DHA YURT BÜLTENİ-18

1)ABD\'Lİ GENERAL, 4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN YPG\'Lİ TERÖRİST İLE GÖRÜŞTÜ

ABD\'nin Irak ve Suriye\'de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan \'Mazlum Kobane\' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Dünya, Suriye\'nin İdlib kentine yönelik Rusya ve Suriye\'nin yaptığı operasyonu konuşurken, Suriye\'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD\'li General Paul Funk ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye\'deki en üst düzey yöneticisi \'Mazlum Kobane\' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Şahin, Türkiye\'de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.

Görüntü DÖkümü

-fotoğraflar

DİYARBAKIR, (DHA)

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2)MARMARA DENİZİ\'NDE ENDİŞELENDİREN HAREKETLİLİK

MARMARA Denizi\'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bugün meydana gelen en büyüğü 3.6 büyüklüğündeki 10 deprem, endişeye neden oldu. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, \"Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar, büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz\" dedi.

Marmara Denizi\'nde bugün art arda meydana gelen ve en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olan depremler, Marmara Bölgesi\'nde kurulan deprem istasyonlarının mimarı ve kurucusu olan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday\'ı tedirgin etti. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Fuat Agalday, Demirören Haber Ajansı\'na yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı\'nın Marmara Denizi\'nin içinde bulunan kısmının, Büyükçekmece açıklarındaki kilit noktasında bugün en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 10 deprem meydana geldiğini belirtti. Agalday, \"Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Yalnız, önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu bize Marmara Denizi\'nden geçen fay hattının canlı ve hareketli olduğunu gösteriyor. Bu aktivite yakın zamanda olmadı. Ayrıca sürekli deprem olan bir bölge de değil. dikkat çekici aktivite\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deprem istasyonundan detaylar

-Fuat Agalday Deprem istasyonunda inceleme yaparken

-Fuat Agalday Röportaj

-Detaylar

Süre: 2 dakika 4 saniye Boyut: 231 MB

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3)AMASYA\'DAN YENİ HAVALİMANINA MİLYON DOLARLIK LED ÜRETİMİ

AMASYA\'da üretim yapan ilk yerli LED ekran fabrikasında, İstanbul\'da yapılan 3\'ncü Havalimanı\'nda hizmet verecek ve yaklaşık maliyeti 5 milyon dolar olan LED ekranların üretimi sürüyor. Fabrika kurucularından Alper Tuğluer, havalimanındaki LED ekranların yaklaşık yüzde 70\'lik kısmını fabrika olarak üstlendiklerini, şuan yüzde 30\'u tamamlanan üretimlerinin ardından bu ay sonunda da montajlarına başlayacaklarını belirtti.

Kentte, Türkiye\'nin ilk yerli LED üretiminin gerçekleştirildiği Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İstanbul\'da yapılan 3\'ncü Hava Limanı\'nın 5 milyon dolarlık LED ekran üretimini üstlendi. Fabrikada, havalimana monte edilecek LED ekranların imalathının yüzde 30\'unun tamamlandığı ve kısa süre içinde montaj işlemine başlanacağı duyuruldu. Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu ve İŞ-KUR İl Müdürü Osman Yılmaz, üretim yapılan fabrikada incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ VAROL\'DAN ÖVGÜ

Amasya Valisi Osman Varol, fabrikanın İstanbul\'daki 3\'ncü Havalimanı binasındaki LED işlerinin önemli bir bölümünü üstlendiklerini belirtti. Vali Varol, \"Bizim Amasya olarak çok gurur duyduğumuz çok güzel iş yapan firmalarımızdan bir tanesi, kendileri LED üretimi yapıyor. Bugün tesislerini gezdik, gerçekten çok ileri teknolojiyi gerektiren önemli bir alan ve kısa sürede başladıkları bu yolculuklarında çok önemli işler başardılar. Çok önemli bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdalar, çok önemli iş bağlantıları yapmış durumdalar, ülkemizin gururu olan Dünya\'nın dikkatle izlediği İstanbul\'daki 3\'ncü Hava limanı binamız LED işlerinin önemli bir bölümünü üstlenmişler, bu konuda bir sözleşme imzalamışlar ve şuan üretimleri devam ediyor\" dedi.

\'ÜRETİMİN YÜZDE 30\'U TAMAMLANDI\'

Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucularından Alper Tuğluer, da, 2007 yılında ithalatla başladıklarını, 2012 yılına kadar LED ekran ürünlerinin Türkiye satışını ithalatlarla gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul\'daki havalimanındaki LED ekranların yaklaşık yüzde 70\'lik kısmını fabrika olarak üstlendiklerini ve şuan yüzde 30\'u tamamlanan üretimlerinin ardından bu ay sonunda da montajlarına başlayacaklarını da duyurdu. Tuğluer, \"Bu ayın sonunda montajları başlayacak. İnşallah 20 Ekim gibi bütün ekranları teslim edeceğiz. Ve Türkiye\'de yerli tek LED ekran üreticisi olan TAGLIG firması dünyanın ve Türkiye\'nin en büyük projesi olan 3\'ncü Hava limanının içerisine kendi ürünlerimizi koymakla bizlere büyük bir gurur kaynağı oluşturacak. İnşallah bunu şuan ki üretimimizde başarı oranımız yüzde 100. Bizim 3\'ncü havalimanına girme hedefimiz zaten buydu ve bunu da inşallah 29 Ekim\'de başarmış olacağız. Yaklaşık 10 Milyon dolarlık bir iş, bir kısmını başka bir firma yapıyor. Geriye kalan yaklaşık 4-5 milyon dolarlık bütçedeki biz kendi fabrikamızda üretimini yapıp, teslim edeceğizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikası dışından detay

-LED ekran fabrikası içinden detay

-Vali Varol\'un LED ekran fabrikasını incelemesi detay

-Röportajlar

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:57 -BOYUT 554 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, TAVŞANLI\'DA (EK)

4)KÜTAHYA\'DA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Tavşanlı\'daki ziyaretlerinin ardından Kütahya\'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Kampüsü\'ndeki İslami Bilimler Fakültesi\'nin açılış törenine katıldı.

\'AHLAKTAN YOKSUN BİLGİ, HUZURSUZLUĞA SÜRÜKLER\'

Törende konuşan Prof.Dr.Ali Erbaş, Müslümanların kalbinin mutlaka ilimle atması gerektiğini söyledi. Erbaş şöyle devam etti:

\"Büyüklerimiz, \'Mekanların, şerefi, yüceliği, üstünlüğü içinde yapan işlerle ve içinde yetiştirilen öğrencilerle ortaya çıkacaktır\' demişler. İnşallah bu mekanlar, içinde yapılan ve üretilen ilimle, bilgiyle, yetiştirilen insanlarla şerefli olacak. Yoksa taş parçasından başka bir anlamı olmaz. Hep en iyisini aramıyor muyuz? İşte en iyiyi buralarda yetiştirmeye çalıştıracağız. Hepimizin bildiği bir realite olarak, bilgi en büyük imkan ve güçtür. İlk inen ayetlerde okumak, ilim, bilgi, kalem, kitap, bilgi, öğrenmek ve öğretmek var. İkinci gelen vahiyde de binaların içini nasıl bir irşat mekanı, insanları uyarma ve karanlıklardan çıkarma mekanı haline getireceğimize işaret eden ayetlerdir. Bütün bu emeklerimizin esas gayesi insanlarımızı aydınlatmaktır. Ancak bizatihi güç ve iktidar kaynağı olan bilginin, insanlığın huzuruna vesile olması için ahlak, hikmet ve hukuk ilişkisi hayati öneme sahiptir. Yani ahlaktan yoksun bilgi, hukuktan yoksun bilgi, hikmetten yoksun bilgi, insanlığı aydınlığa değil, huzursuzluğa sürükler. Bilginin insanlara zulmetmeye sebep olduğunu görüyorsunuz. Üretilen silahlar, terör örgütlerinin eline verilişi. Bizler bilginin yanlış yolda kullanılmasından Allah\'a sığınıyoruz. Bilgiyi inşallah insanlarımızı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kullanacağız. Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi, hatta mahkumu olmaya mecburdur. İslam dünyası, bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi üretme ve bilgiyi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda maalesef zamanın gerisinde kalmanın bedelini ödemektedir. Bu mesafeyi bir an önce telafi etmek zorundayız. Bütün çabamız bu.\"

Bugünkü batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğini söyleyen Erbaş, \"Ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradoksların bütün insanlığı derin bir çıkmaza doğru sürüklediğini de hepimiz görüyoruz. Batının teklif, hatta dikte ettiği düşünce biçimi insanlığın özlediği huzuru ve güveni tesis edemediği gibi, bilakis huzur ve geleceğe dair umudunda zayıflamasına sebep olmaktadır. Bunun yanında İslam dünyası vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde, insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip, izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değil. Bilgiyi hikmet ahlak ve hukuk boyutuyla beraber yeniden inşa etmek, müminler için bir iman ve kulluk sorumluluğu olduğu gibi daha yaşanılabilir bir dünya kurmanın da yegane yoludur\" dedi.

\'SAMİMİ DUYGULAR İSTİSMAR EDİLMEKTE\'

Bugün İslam coğrafyasının özellikle dini alanda yaşadığı sorunların ve karmaşanın en önemli sebeplerinden birisi sahih dini bilginin ötelenmesi ve ihmal edilmesi olduğunu da söyleyen Erbaş şöyle konuştu:

\"Irk ve mezhep eksenli kavgaların yapay sınırlar ve ideolojik yaklaşımlar üzerinden yapılan tartışmaların cehaletten beslendiği aşikardır. Elbette İslam Coğrafyasında yaşanan sorunların, acıların küresel müdahalelerle ve uluslararası faktörlerin sömürgeci politikayla ilgili boyutu inkar edilemez. Yaşanan her travmanın küresel emperyalizmle elbette ilişkisi var. Ancak bu durum sorunlarımızı tamamen harici unsurlara indirgeyerek sorumluluklarımızı ve hatalarımızı görmezden gelmeye mazeret teşkil etmemeli ve edemez. Kabul edelim ki, bizim ümmet olarak çok ciddi hatalarımız, zaaflarımız ve ihmallerimiz var. Din istismarı bugün sosyal boyutları aşarak bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemeler, hikâyeler, rüyalar üzerinden din anlatılarak vatandaşlarımızın samimi duyguları istismar edilmekte ve sömürülmektedir\"

Konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindekiler fakültenin açılışı gerçekleştirildi. Prof.Dr, Erbaş daha sonra Hazar Dinarı Kültür Merkezi\'nde imamlarla bir araya geldi.

Görüntü dökümü:

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın konuşması,

-Açılıştan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA



