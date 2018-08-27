DHA YURT BÜLTENİ-18

Kazada yaralanan iki kişiye yoldan geçen başhekim yardımcısı ilk müdahaleyi yaptı

BURSA’nın İnegöl ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada yaralanan bisiklet ve motosiklet sürücüsüne şans eseri yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can müdahale etti. Yaralılardan birine ise yoldan geçen bir vatandaş üzerindeki montunu çıkarıp, başının altına koyup rahat etmesini sağladı.

Edinilen bilgilere göre; İstiklal caddesi üzerinden gelip 15 Temmuz Milli İrade meydanı kavşağından dönen (52) Mustafa Eroğlu yönetimindeki 16 Y 4049 plakalı motosiklet, Nuri Doğrul Caddesi üzerinden kavşağa giren (55) Hüseyin Turgut yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler yaralandı.

İLK MÜDAHALE BAŞHEKİM YARDIMCISINDAN

Kazadan dakikalar sonra, kaza yerinden yaya olarak geçmekte olan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp 112’ye haber verdi.

MONTUNU ÇIKARIP BAŞININ ALTINA KOYDU

O sırada yoldan geçen bir vatandaş da, asfalt üzerinde yatan bisiklet sürücüsü Hüseyin Turgut’un rahat etmesi için montunu çıkarıp başının altına koydu.

Yaralılar kaza yerine sevk edilern 112 Acil Servis ambulanslarıyla Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Yaralılara Başhekim yardımcısının yaptığı ilk müdahale ve vatandaşın montunu çıkarıp yardım etmesi DHA kameralarına yansıdı.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralılara ilk müdahale görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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MANİSA\'DA PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU PANİĞE NEDEN OLDU



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan sızan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, ekipler yaptıkları çalışmayla sızıntıyı önledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan sızmaya başlayan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından, doğalgaz şirketinin personeli, yaptıkları çalışmayla gaz sızıntısını önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doğalgaz borusunun patladığı bölgeden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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BERBER DÜKKANINDA TAVAN KAPLAMASI ÇÖKTÜ: 3 YARALI



BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, dükkandaki tavan kaplamasının çökmesi sonucu berber İbrahim Yüksel Alkan (74) ile 2 müşteri yaralandı.

Olay, Haydarçavuş Mahallesi Evyapan Sokak\'taki berber dükkanında meydana geldi. 50 yıllık berber İbrahim Yüksel Alkan, emekli gazeteci Abdurahman Öz\'ü (85) tıraş ederken, tavandaki beton görünümlü sıva kaplamanın bir kısmı çöktü. İbrahim Yüksel Alkan, Abdurahman Öz ve tıraş için sıra bekleyen Bayram Kahraman (68), başlarına düşen sıva parçaları nedeniyle yaralandı. Tavan kaplaması çökerken, dükkandan çıktığı için yaralanmayan Ahmet Altınbaş, \"Ben hatır sormak için gelmiş, oturuyordum. \'Tavandan su geliyor\' derken, tavan çöktü\" dedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılar

-Berber dükkanı tavan

-Görgü şahidi Ahmet Altunbaş

-Yerde duran saat

2.54 dakika /188 mb

HABER/KAMERA: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE FIRTINA VE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



ESKİŞEHİR\'de, akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına ve ardından başlayan sağanak, sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Fırtınadan devrilen ağaçlar belediye görevlileri tarafından kaldırılırken, yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fırtına sırasında sokaktan çekilen görüntü,

-Yağmur sırasında vatandaşların sokakta koşmaları,

-İşyerleri önünde bekleyen vatandaşların çekilen görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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1,5 YAŞINDAKİ MİNİK DOĞA\'NIN TÜRK BAYRAĞI SEVGİSİ



1,5 yaşındaki Doğa, babasının iş yerinde gördüğü Türk bayrağını koşarak öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Altuğ-Nurdan Yüce çiftinin en küçük kızı olan Doğa, babasının iş yerine gitti. Babasının ofisinde bulunan Türk bayrağına yönelen minik Doğa, bayrağı öpmeye başladı. Ailesi de o anları cep telefonu kamerasıyla çekerken, görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Evde olduğu zamanlarda da sık sık kağıt kalem alarak Türk bayrağını çizmeye çalıştığı öğrenilen Doğa\'nın bayrak sevgisi takdir topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Amatör kamera)

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- Doğa Yüce\'nin bayrağı defalarca öpmesi

- Türk bayrağı çizmeye çalışması

Haber: Sefa KARAHASAN / SAMSUN, (DHA)

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Unutulan, para dolu cüzdanın sahibini sosyal medyadan buldu

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın sahibi Sim Öz, işyerinin tuvaletinde bulduğu ve içerisinde 6 bin 400 TL para olan cüzdanın sahibini, sosyal medyada arayıp buldu. Öz, cüzdanı sahibine teslim etti.

Bir özel şirkettte yönetici olarak çalışian 39 yaşındaki Serap Polat, mesaisinin bitiminde Mavişehir Mahallesi\'nde bulunan bir kafeteryaya yemek yemek için gitti. Polat, yemeği yedikten sonra makyajını tazelemek için girdiği tuvalette cüzdanını düşürdü. Durumu fark etmeyen Polat, evine gitti. Bir süre sonra tuvaletleri kontrol etmek için gelen işyeri sahibi Sim Öz, cüzdanı gördü. Bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Öz, kimse gelmeyince cüzdanı açtı. Cüzdanın içinden çıkan kimlikteki isim ve soy isimle sosyal medyada (Facebook\'ta) arama yapan Öz, 3 saat sonra cüzdanın sahibini buldu ve durumdan haberdar etti. Kısa bir süre sonra mekana gelen Polat, içerisinde 6 bin 400 TL nakit para da olan cüzdanını Öz\'den teslim aldı.

Kafeteryada bu tür eşya unutma olaylarına alışık olduğunu belirtern Sim Öz, \"Genelde gelip kendileri alıyorlar ancak bu sefer kimse gelmeyince ben aramak zorunda kaldım. Nitekim de buldum ve teslim ettim. Düşüren arkadaş da zaten fark etmemiş. Ben onu bulmasaydım cüzdanına kavuşması biraz süre alırdı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sim Öz ile röportaj

- Kafeteryadan görüntüler

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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