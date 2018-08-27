DHA YURT BÜLTENİ-18

BOZOVA\'DA AKRABALAR ARASINDA ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ (ek bilgilerle yeniden)

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2\'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kızlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Müslüm Şahin (62), Şeyho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin\'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin\'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep\'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bozova Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Morg önünde bekleyen cenaze aracı

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

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ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu\'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu\'ya evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi\'ne götürülen Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis tabelası

- Acil servis önü

- Ambulans

- Jandarma araçları

- Hastanedeki askerler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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TÜRK YILDIZLARI\'NDAN NEFES KESEN GÖSTERİ



AFYONKARAHİSAR’da, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz’un 96. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı’nda gösteri yapan Türk Yıldızları\'nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı gösteri sundu.

Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde 20 ayrı akrobasi hareketi yaptı. Türk Yıldızları\'nın nefes kesen gösterisi çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

GÖKYÜZÜNDE KALP ÇİZDİLER

Vatandaşlar, Türk Yıldızları\'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan vekili Tamer Sert ve diğer protokol üyeleri de izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılan vatandaşlardan detay

- Gösteri alanından detay

- Protokol üyelerinin gelişinden detay

- Eski Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinden detay

- Türk Yıldızları gösteri yaparken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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