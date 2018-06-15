DHA YURT BÜLTENİ-18

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL\'DAN SURUÇ AÇIKLAMASI: SABOTAJ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilere yönelik saldırıyı değerlendirdi. Mahir Ünal, saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, saldırının önceden hazırlandığını söyledi. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi:

\"Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum.\"

\'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİTLERİ, SALDIRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI, KALMAYACAKTIR\'

Saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ünal, terör örgütünün seçimlerde korku iklimi oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

\"Demokratik siyasetin Türkiye\'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve \'Burası bizim, PKK\'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?\' diye tehdit edildiğini ve \'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24\'ünde seçimler var ve bu PKK\'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır.\"

\'KANDİL DE BAŞLARINA GEÇİRİLECEK\'

Mahir Ünal, yakın gelecekte Kandil\'in de terör örgütünün başına geçirileceğini belirterek, \"Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil\'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil\'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin\'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir\" diye konuştu.

Haber:KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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ADALET BAKANI GÜL: SURUÇ’TAKİ SALDIRI TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMAKTADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilere yönelik saldırıyı değerlendirdi. Bakan Gül, saldırının tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirterek, \"Suruç’taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylemi ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir\" dedi.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA)

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ENGELLİLER PLAJINDA YANGIN PANİK YARATTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesindeki Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri\'nde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında şezlong ve şemsiyeler ile tesisin bir bölümü yandı, çok az sayıdaki engelli vatandaş, tatilciler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesinde Bodum Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı tarafından üç yıl önce hizmete açılan Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri\'nde yer alan \'Özgür Plaj\' da bugün akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek şezlong ve hasır şemsiyeleri, ardından tesisin ahşap binalarını tutuşturdu. Tesisde bulunan 4 engelli vatandaş, tatilcilerin yardımı ile hemen olay yerinden uzaklaştırılırken, tesisin çalışanları ve vatandaşlar yangına yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Ardından Bodrum Belediyesi\'ne ait iki itfaiye aracı ile 6 itfaiye eri yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki diğer tesislere sıçramasını ve tesisteki yangının büyümesini önledi.

Yangın anında yoğun mücadele verdiklerini belirten ve Ankara\'dan tatile gelen evli ve iki çocuk babası ilkokul öğretmeni 38 yaşındaki Samet Kılıç, \"Tesisteki ahşap binalardan birinde aniden alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyünce panik yaşandı, herkes elinden geldiğince müdahale etti. Ardından yangın söndürüldü. Akşam saatlerinde olması nedeniyle tesis boşalmış engelli vatandaşlarda evlerine gitmişti, birkaç kişi vardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tesisdeki yangına işçilerin ve itfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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ZABITA İLE SEYYAR SATICILAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

KONYA\'nın Karatay ilçesinde, zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, biri bıçakla olmak üzere 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılara, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta memurlara arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, zabıta memurlarından Mustafa Ak karın boşluğundan bıçakla, Mustafa Kemal Dursun ise darp edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı zabıta memurları sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kalabalık grubu güçlükle dağıtırken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin kavgaya müdahalesi

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Görgü tanığı röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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BESNİ\'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi.

Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Tunç yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil, Besni Ören Yeri yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Tuba Tunç, Muhammet Tunç, Elif Tunç, Aysima Tunç, Batuhan Korkmaz, Doğuhan Fatih Korkmaz, Nilay Çil ve Zeliha Çil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tuba Tunç ve Aysima Tunç, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza sonrası yol tek şeritten sağlanırken, otomobillerin kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Besni Devlet Hastanesi

- Yaralılar ambulanslardan indirilmesi

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Durumu kötü olanlar sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:- Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera: ADIYAMAN (DHA)

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İNCE: HERKESE BENDEN ÇAY, NASILSA CUMHURBAŞKANI MAAŞI ALACAĞIM, ÖDERİZ

CUMHURBAŞKANI Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık Köyü’nde köylüler ve akrabalarına iftar verdi. Burada kısa bir konuşma yapan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın bugün yaptığı Yalova mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine yarın yapacağı mitingte cevap vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından köy meydanındaki kahvecilere seslenen İnce, “Kahveciler, misafirlere yetiştirebildiğiniz kadar çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarınıö dedi.

Muharrem İnce, memleketi olan Elmalık Köyü’ndeki köy meydanında hemşerileriyle iftarda buluştu. İftar sonrasında hemşerilerine seslenen İnce, seneye arife gününde Çankaya Köşkü’nde iftarı beraber yapacaklarının sözünü verdi. Yarın 90’ıncı mitingini yapacağını belirten İnce, “39 günde tam 89 miting yaptım. Benim rakibim de 25 civarında miting yaptı. Yarın, saat 18.00’de 90’ıncı mitingimizi yapacağız. Bu yolculukta uzun ince bir yolculuktu, uzun kısmı bitti, yolculuğun ince kısmındayız şu anö diye konuştu.

\"İFTAR SOFRALARINI İFTİRA SOFRALARINA DÖNÜŞTÜRMEM\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın bugün yaptığı Yalova mitingiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerine yarın düzenlenecek olan mitingte cevap vereceğin belirten İnce, “Bugün Yalova’da benim arkamdan atmış tutmuş, ama ben iftar sofralarının iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Cumhuriyet Meydanı’ndan gerekli cevabı alacaktır. Türkiye’nin her bir yanında bir değişim rüzgârı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye’nin yorulmuş bir adama değil, Türkiye’nin yorgun bir adama değil, Türkiye’nin taze bir kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu işi başaracağız. Şimdi aranızdan ayrılmak zorundayım. Yarın mitingim için hazırlık yapmam lazım. Kahveciler, yetiştirebildiğiniz kadar misafirlere çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını. Biraz sesimi dinlendirmem lazım, yoksa sesim kısılıyor. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz oruçla kabul etsinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İnce, orucunu açarken

- Konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/Enver Fatih TIKIR/YALOVA, (DHA)

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