DHA YURT BÜLTENİ-18

BAKAN AĞBAL\'DAN DURMUŞ\'A TEPKİ: BÜTÇEDEKİ RAKAMLARI TOPLAYACAK KABİLİYETİN YOK

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Ekonomi Danışmanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz\'ın, \"30 milyar lira danışman bütçesi var\" iddialarına cevap verdi. Bütçede böyle bir rakamın olmadığını ifade eden Ağbal, \"Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok\" dedi.

Bayburt\'ta köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti\'nin iktidarları döneminde ülkenin bir çok alanda büyük gelişim kaydettiğini anlattı.

Türkiye\'nin bütçesine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldığını belirten Bakan Ağbal, \"Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış \'şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım\' diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, \'kaynak Maliye Bakanlığı\'nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum\' diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı\'nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor \'bütçede 30 milyar danışman bütçesi var\' diyorsun. Yok öyle bir şey\" dedi.

Seçim startının verilmesiyle birlikte her gün bir yalanın ortaya atıldığını söyleyen Bakan Ağbal, şöyle konuştu:

\"Olmayan paralar vaat ediliyor. Herkes şunu bilsin. Bugün bütçede var olan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, köprüleri, yolları nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık. Bunların kafası çalışsa, faiz bütçesine çalışıyor. AK Parti iktidara geldi. Biz bir bütçe devraldık. Bu bütçe varsayalım 100 liralık olsun. 100 liranın 50 lirası faize gidiyordu. Geri kalan 50 lira ile ne yapıyorlardı? Yol mu, hastane mi, okul mu yapıyorlardı? Yapmıyorlardı. Bu adamların bütçeden anladıkları budur. 2002\'de 100 lira vergi topluyorduk, 85 lirası faize gidiyordu. Bunların hizmetten anladıkları budur. Bunlara eğer bu bütçeyi emanet ederseniz bu bütçeyi rantiyecilere, faiz bütçesi olarak aktarmaya devam edecekler. 2018 yılı bütçesini yaptık. Bütçenin yüzde 50\'si faize gidiyordu ya şimdi yüzde 10\'u gidiyor. Kalan yüzde 90\'ı yola ,tünele, hastaneye, hizmete gidiyor. Bu millet bu mantıkta olanlara bütçeyi teslim etmesin. Bunlar döner dolaşır tekrar bütçeyi eski haline dönüştürür. Bunlara bütçe emanet edilmez. Bütçe milletin namusudur. Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Mali disipline uyduk, uymaya da devam edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklaması

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)

=====================================================

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşında K.Ö. isimli erkek hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

27 Mayıs tarihinde Çanakkale’nin Biga ilçesinden Bandırma Devlet Hastanesi\'ne beyin kanaması teşhisi ile sevk edilen K.Ö., Bandırma’da acil ameliyata alındı. Bütün çabalara rağmen bugün beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi organlarının bağışlanmasına karar verdi. K.Ö.’nün iki böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, karaciğeri ise Bursa Acıbadem Hastanesi’nden gelen ekiplerce alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Organ nakli hakkında bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, \"Hastamız 27 Mayıs Pazar günü akşam 20.00 sularında Biga Devlet Hastanesi’nden hastanemize geliyor ve beyin cerrahimiz tarafından acil ameliyata alınıyor. Daha sonra yoğun bakım ünitesine yatırılıyor ve 2 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra bu sabah beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesinin de onayı ile karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi\'ne, iki böbreği de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından alınacak. Hastamıza Allah\'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz kendilerine devlet hastanesi ailesi olarak teşekkür ediyoruzödedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Dr. Ersin Atıcı açıklaması

- Acil servis önü

- Bursa’dan gelen ekip

- Malzemeler indirilip taşınıyor

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

===================================================

MİDİBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI

ZONGULDAK\'ta, seyir halindeki midibüsün motoru alev aldı. İtfaiye ekibi yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Yılmaz yönetimindeki 67 DB 458 plakalı midibüs, maden işçilerini almak için yol kenarına yanaştığı sırada motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Midibüsten inen Murat Yılmaz, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, midibüsün alev alan motorunu söndürdü. Polis ekipleri, midibüste inceleme yapıp tutanak tuttu. Midibüs, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Minibüsteki yangın

-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

======================================================

BURHANİYE\'DE ROMAN VATANDAŞLAR KAVGA ETTİ: 7 YARALI

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı mahallede iki aile arasında çıkan ve silahın da kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin katıldığı kavga, ilçeye takviye gönderilen polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, bu gece Burhaniye Memiş Mahallesinde meydana geldi. Roman olan Meşe ve Zımba ailelerinden iki genç arasında çıkan kavga, iddiaya göre yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Burhaniye Hayvan Pazarı yakınında toplanan her iki aileye mensup yüzlerce kavga etti. Bir av tüfeğinden ateş açılırken, taraflar taş ve sopalarla birlirlere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye giden gedin polis ekipleri yetersiz kalınca Edremit ilçesinden takviye çevik kuvvet ve jandarmadan da destek istendi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralanan ve durumu ağır olan bir kişi Edremit Devlet Hastanesi\'ne, 6 yaralı ise Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, olayın Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı mahallede meydana geldiğini belirterek, “İki gencin kavgasına yakınları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada silahlar, taş ve sopalar kullanıldı. Edremit’ten çevik kuvvet istedik. Jandarma ve polisimizle birlikte olayları yatıştırdık. Yaralılardan biri Edremit Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Hastanede ve olay yerinde gerekli önlemler alındı. Konuyu takip ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis ve jandarmanın aldığı önlemlerden görüntüler

- Hastane önündeki kalabalıktan görüntü

- Kaymakam Hüseyin Öner’in açıklaması

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)