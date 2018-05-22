DHA YURT BÜLTENİ-18

Hürriyet Gazetesi\'nin acı günü



HÜRRİYET Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Yusuf Sinan Tanyıldız (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yayınlanan kitapları satış rekorları kıran gazeteci-yazar Tanyıldız\'ın vefatı, basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Hürriyet Gazetesi Adana Temsilciliği\'nde önce yazı işleri müdürü ardından bölge temsilciliği yapan Yusuf Sinan Tanyıldız, bir süre önce kanser ve siroz teşhisi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tanyıldız, bu akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan Tanyıldız için 46 yıldır görev yaptığı Hürriyet Gazetesi önünde saat 14.00\'da tören düzen düzenlenecek. Daha sonra üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti önünde saat 14.45\'da yapılacak törenin ardından Tanyıldız\'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı\'na defnedilecek.

SİNAN TANYILDIZ KİMDİR

1952 yılında Trabzon\'un tarihi ilçelerinden biri olan Maçka\'da dünyaya gelen Sinan Tanyıldız, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul\'a göç etti. Tahsilini İstanbul\'da tamamlayan Tanyıldız, 1972 yılında Hürriyet Gazetesi\'ne girdi. Hürriyet Gazetesi\'nin tüm birimlerinde çalışan Tanyıldız, Anadolu\'nun nedereyse her bölgesine gönderildi. 13 yıl Hürriyet\'in İstanbul merkezinde yazıişleri görevinde bulundu. Daha sonra Çetin Emeç\'in talimatıyla Adana\'ya yazıişleri müdürü olarak atandı. 1983 yılından bu yana Hürriyet\'in Adana Bölge Temsilciği görevini yürüten Tanyıldız, Hürriyet\'in Çukurova-Gap ekinde Dostça köşesiyle birikimlerini paylaştı. Dostça köşesi Çağ Üniversitesi tarafından kitap haline getirilirken, Tanyıldız\'ın yazdığı \'Bir Yazarı Öldürmek\' ve \'Elveda Ankara\' adlı romanlar da büyük satış rakanlarına ulaştı. Tanyıldız, ayrıca Adana Rotary Kulübü Yönetim Kurulu\'nda da görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Tanyıldız\'ın, ölümü basın camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fotoğraflar

Haber: ADANA, (DHA)

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Tunceli’de 8 PKK’lı terörist öldürüldü



TUNCELİ\'nin, Kutuderesi Vadisi bölgesinde, PKK’lı bir grup teröristin, bölgeye yakın bir askeri karakola saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. F-16 savaş uçaklarının havadan bombaladığı bölgede 8 PKK terör örgütü mensubunun öldürüldüğü açıklandı.

Tunceli\'nin Kutuderesi Vadisi içindeki sık ormanlık ve sarp arazide eylem hazırlığı yapan kalabalık bir grup PKK terör örgütü mensubu istihbarat birimlerince tespit edildi. Bölgenin sık ormanlık ve sarp arazi olması nedeniyle PKK\'lı teröristlerin bulunduğu bölge önce 2 adet F-16 savaş uçağı ile bombalandı. Hava harekatının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, ormanlık alanda operasyon başlattı. Operasyon kapsamında savaş uçaklarının bombaladığı bölgede 8 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü tespit edilirken, bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Tunceli Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.\"

Haber: Ferit DEMİR / Tunceli (DHA)

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Elazığ\'da silahlı saldırı: 3 yaralı

ELAZIĞ’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ\'ın, Nailbey Mahallesi, General Abdullah Alpdoğan Caddesi\'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile caddede ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi, daha önce tartışma yaşadığı ileri sürülen 3 kişiyi yolda yürürken gördü. Aracından inen şüpheli daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş ettikten sonra tekrar aracına binerek kaçtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Ambulansın görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışmaları

Haber - Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

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