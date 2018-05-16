DHA YURT BÜLTENİ-18

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ SİRAÇ BİNGÖL, TOPRAĞA VERİLDİ

AK Parti\'nin Ankara\'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından dönerken, Malatya\'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl, memleketi Bingöl\'de toprağa verildi. Siraç Bingöl için, Merkez Kurudere Köyü\'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Mantı, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE BİNGÖL: \"DAMAT OLACAKTIN\"

Cenaze töreninde Bingöl\'ün yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Songül Bingöl, \"Keşke göndermeseydim seni. Sahip çıkamadım sana annem. Damat olacaktın, düğünün olacaktı\" diye feryat etti. İl Müftüsü Mecit Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bingöl\'ün naaşı köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenin getirimesi

- Anne Songül Bingöl\'ün feryadı

- Bakanların cenazeye katılması

- Cenaze namazının kılınışı

- Cenazenin defnedilmesi

- Genel ve detay görüntüler.

Haber - Kamera:Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA)

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KAZA KURŞUNUYLA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK\'ta, arkadaşının silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan (23), Eskişehir\'de toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hüsne Arslan (50), \"Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun. Hakkını helal et. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun\" diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz\'a ait tabanca, Jandarma Uzman Çavuş Alper Uzun\'un elindeyken silah kazayla ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan\'ın cenazesi memleketi Eskişehir\'e getirildi. Arslan için Reşadiye Camii\'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Önder Arslan\'ın annesi Hüsne Arslan, babası Doğan Arslan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Hüsne Arslan, oğlunun tabutuna sarılarak, \"Kaza diyorlar, benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun. Annem bana hakkını helal. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Kokusu geliyor buraya\" diyerek gözyaşı döktü.

Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan, ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde topağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin askerlerin omzunda cami bahçesine getirilmesi,

-Annenin ve yakınlarının tabuta sarılmaları,

-Cenaze namazı,

-Türk Bayrağına sarılı tabutun askerler tarafından cenaze aracına götürülmesi,

-Ölen uzman çavuşun fotoğrafları

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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ESKİŞEHİR\'DE, ABD VE İSRAİL PROTESTOSU

ESKİŞEHİR\'de yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasının ardından, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından yürüyüş yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen eyleme 500\'e yakın kişi katıldı. Kalabalık, ilk olarak Alaaddin Camisi bahçesinde ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, yaptığı konuşmada \"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti ve ABD, Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık sloganlara atarak yürüyüşe geçti. Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen kalabalık daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Gıyabi cenaze namazının kılınması,

-İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Musa Karadaş\'ın konuşması,

-Kalabalığın slogan atarak yürümesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

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FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı



NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'nin TSK bünyesindeki örgüt üyeleri ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Niğde\'ye getirileceği bildirildi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

