DHA YURT BÜLTENİ-18

Peker Açıkalın\'dan, Ivana Sert\'e tepki



ÜNLÜ oyuncu Peker Açıkalın, filmde başrolünü paylaştığı Ivana Sert hakkında kötü niyetli bir şey söylemediğini belirterek, \"Bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim\" dedi.

Yönetmenliğini Bülent Pelit\'in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer\'in de rol aldığı \'Karımı Gördünüz Mü?\' filminin galası Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın\'a Nuri Alço tepki gösterdi. Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın\'la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert\'e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, \"Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana \'Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam\' der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi\" dedi.

Ivana Sert\'in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, \"Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım\" diye konuştu.

Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi:

\"Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34\'ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum.\"

Nuri Alço\'nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, \"Nuri Alço benim ağabeyim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kokteylden detay

-Nuri Alço\'nun Peker Açıkalın ile tokalaşmamak için yerini değiştirmesi

-Peker Açıkalan\'ın Nuri Alço ile tokalaşması

-Peker Açıkalın\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),(DHA)

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Drone’lu fuhuş operasyonu

BARTIN Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa aracılık eden suç örgütünü drone ile havadan takibe aldı. Drone sayesinde belirlenen 12 eve baskın düzenlenirken, 10\'u kadın 25 şüphheli gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuşa aracılık eden, Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden şehre gelen aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütünü drone da kullanarak takibe aldı. Drone sayesinde örgütün çalışma şekli ve hareketleri tek tek tespit edildi. Havadan drone ile tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3\'ü yabancı uyruklu 10\'u kadın 25 şüpheli, fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan bir tanesinde \'Hepatit C\' hastalığı tespit edildi. 25 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone\'la havadan yapılan çekimler

-Evlere yapılan baskınlar

-Polislerin evdeki malzemeleri tespit etmesi

-Gözaltına alınan kadınların görüntüsü

-Ele geçen silahlar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Sokak ortasında 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde Atilla E., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Mehmet Ekşi ile Suat Agayev\'i sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki bir koltukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atilla E., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Ekşi ve Suat Agayev\'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gelen sağlık ekipleri yaptı. İstanbul\'dan Çerkezköy\'e geldikleri belirtilen yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş kovan buldu. Saldırıdan sonra kaçan Atilla E.\'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden detaylar

Yaralıların yerde yatması

Vatandaşların yaralılara müdahalesi

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yaralıları müdahale

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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Bakan Yılmaz, Sivas\'ta cenazeye katıldı (2)

BAKAN YILMAZ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Gölova\'da cenaze namazının ardından karayolu ile Sivas\'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentte Merve Emmioğlu ve Atilla Arslan\'ın düğününe katıldı. Bakan Yılmaz düğünde çiftin nikah şahidi oldu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın kıydığı nikahta Merve Emmioğlu ve Atilla Arslan\'ın çiftine mutluluklar dileyen Bakan Yılmaz, \"Allah tamamına erdirsin. Genelde çok şey söylenir ama \'iki kimse iki metre birisiyle yol yürüse mutlaka kul hakkını helal ettirmeleri gerekir\' derler. Şimdi iki kardeşimiz bir yuva kurdu. İnanıyorum ki bundan sonra kul hakkında riayet edecekler. Damat gelinin, gelin damadın hakkına riayet edecek. Gaye menzile yüz akıyla varmak, o yüz akıyla varmak üzerinizde hiçbir kul hakkının olmamasına bağlıdır. İnşallah damadımız gelinimizi, gelinimiz de damadımızı incitmeyecek. Çünkü bilecek ki Allah\'a karşı bir sorumluluğu var. Kusurları görmemeleri gerekiyor. Büyük kusurları küçültmeleri lazım, küçük kusurları da hiç görmemeleri lazım. İnanıyorum bu kardeşlerim birbirlerine muhabbet nazarıyla bakınca birbirlerinde kusur değil inşallah güzellikleri, iyilikleri ve beraber cennete gitme hedefinde birbirlerine yardımcı olacaklarına inanacaklar ve gereğini yerine getirecekler\" dedi. Bakan Yılmaz, evlilik cüzdanını gelin Merve Emmioğlu\'na verdi. Nikah törenine AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Davut Gül diğer il protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünün ardından Bakan Yılmaz karayoluyla Ankara\'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Düğünden görüntüler

-Bakan Yılmaz\'ın nikah şahidi olması

-Nikahın kıyılması

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /sivas (DHA)