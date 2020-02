DHA YURT BÜLTENİ-18

Çanakkale’de yurt öğrencilerinden Mehmetçik\'e Afrin desteği

ÇANAKKALE’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla oda ışıklarıyla \'Afrin\' yazdı.

KYK’ya bağlı kent merkezindeki Kerime Sultan erkek öğrenci yurdu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü\'ndeki Safiye Hüseyin kız öğrenci yurdunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak amacıyla ‘Afrin’ yazısıyla aydınlatıldı.

Afrin’de teröristler ile mücadele eden askere selam gönderen ÇOMÜ Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sümeyye Fındık, “Ülke olarak çok büyük bir mücadele veriyoruz. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizde kaldığımız yurtlarda ışıklandırmalar ile Afrin yazarak en azından bir destek vermek istedik. Vatanımıza, milletimize her daim hizmet etmek için çabalıyoruz. Üniversite okuyoruz. Biz belki üniversite okuyarak kendi alanımızda devletimize, vatanımıza, milletimize bu şekilde hizmet etmek isterken aynı zamanda Afrin’deki askerlerimize moral olması içinde böyle bir etkinlik yaptık. Afrinödeki askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Her daim dualarımız sizinle, iyi ki varsınız. İyi ki Türk’üz. İyi ki Afrin’deyiz. ö dedi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Nuriye Yazıcı ise, “Afrin’deki askerlerimize, ağabeylerimize, kardeşlerimize manevi destek olmak için yurt odalarını ‘Afrin’ yazısı ile ışıklandırdık. Onların her daim arkalarındayız. Belki orada olmasak da, her zaman kalbimizde dualarımızla birlikteler. Her gün kıldığımız namazlarımızla, dualarımızla yanlarındayız. Onlar yalnız değiller. Türk istediğini alır ve yaparö diye konuştu.

Safiye Hüseyin kız öğrenci yurdun da kalan üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan ‘Afrin’i fotoğraflarken, ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı\'nı okudu, ‘Afrin’ kalbimizdesin şeklinde sloganlar attı.

Öğrenci yurdu binasında pencere ışıklarıyla \'Afrin\' yazısı

ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasında, Suriye\'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek amacıyla pencere ışıklarıyla \'Afrin\' yazısı yazıldı.

Çamlıca Mahallesi Anemon Otel\'in yanında bulunan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 7 katlı Gündüzalp Yurt binasındaki 62 odanın ışıkları akşam karanlığında yanıp diğerleri söndürülerek \'Afrin\' yazıldı. Bin erkek öğrencinin kaldığı yurt binası dışarıdan bakanlar, pencere ışıklarıyla yazılan Afrin yazısını gördü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar yurt binasındaki Afrin yazısını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Yetkililer, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek amacıyla böyle bir yazıyı yazdıklarını belirtti. Türkiye\'nin çeşitli illerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı çok sayıda yurtta da aynı şekilde yazının yazıldığı öğrenildi.

Otomobilde sıkışan sürücü için seferberlik



GAZİANTEP\'te yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü, UMKE ve itfaiyenin uzun uğraşı sonucu çıkarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 353 otomobil, yol kenarında park halinde duran TIR\'a arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle TIR\'ın altına girip hurda yığınına dönen otomobilinin sürücüsü aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, Düzce’den Suriye sınırında oluşturulan sahra hastanesine görevli giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi de kazaya tesadüfen denk geldi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracı kesici aletlerle parçalayıp uzun uğraşların ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerindeki sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

