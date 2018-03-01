DHA YURT BÜLTENİ-18

AK Parti ilçe kongresinde arbede çıktı

ORDU\'da AK Parti Çamaş İlçe teşkilatı kongresinde, ikinci liste çıkması ve listenin divan tarafından reddedilmesi üzerine çıkan arbedede sandalyeler havada uçuştu.

Ordu\'da AK Parti ilçe kongreleri gergin bir ortamda gerçekleşti. Perşembe ve Korgan\'dan sonra Çamaş\'ta yapılan ilçe kongresinde, yine ikinci liste krizi yaşandı. Çamaş\'ta bugün düzenlenen AK Parti ilçe kongresinde divan başkanlığına mevcut başkan Aydın Bölükbaşı ve Ahmet Özcan\'a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan\'a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uymadığı gerekçesiyle divan tarafından oy birliği ile reddedildi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında arbede yaşandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbede, salondaki bir delege tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polisin araya girmesiyle ortam sakinleştirildikten sonra kongreye tek liste halinde gidildi. Seçimi mevcut başkan Aydın Bölükbaşı kazandı.

İlçe kongresine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'da katıldı.

-Görüntü Dökümü

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-Kongrede arbededen görüntü (cep telefonu)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan



GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik\'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Bursa\'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu\'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi. Heyelan nedeniyle Gemlik\'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü\'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerindne görüntüler

-Trafikten detaylar

-Ekipler inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Amasya\'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam Amasya-Çorum Mecitözü yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya’dan Çorum istikametine giden Necdet Aktimür (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı TIR ile Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halindeki Bahattin Karaca (46) yönetimindeki 05 EK 279 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı İrem (19) ve oğlu Ali Karaca (13) ile TIR şoförü Necdet Aktimür ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yere polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve otomobile sıkışan Bahattin Karaca’nın cansız bedeni ile yaralanan oğlu Ali Karaca Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Bahattin Karaca’nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Milas\'ta sele kapılan otomobildeki kadın öldü, koca kayıp



MUĞLA\'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde sel sularına kapılan otomobildeki 4 kişiden 2\'si güçlükle kurtulurken, Ayla-Yunus Beytekin çifti taşkınla birlikte sürüklenerek kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Ayla Beytekin\'in cesedi bulundu, kayıp kocanın denize sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine sahil güvenlik helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Olay, akşam saatlerinde Muğla\'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde meydana geldi. Ayla-Yunus Beytekin çifti, beraberlerinde Aşkın Akça ve Nuri Gümüş\'le birlikte sürücüsü henüz bilinmeyen 48 AAV98 plakalı otomobille Milas\'tan Ören mahallesi\'ne gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, Kemer Deresi\'ni geçmeye çalışırken, bölgede aralıksız yağan yağmur nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sırasında sel sularında sürüklenen otomobildekiler, kıyıya çıkabilmek için panik içinde araçtan çıktı. Aşkın Akça ve Nuri Gümüş güçlükle kıyıya çıkarken, Ayla-Yunus Beytekin çifti ise akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.

Sel felaketinden şans eseri kurtulan Akçe ve Gümüş\'ün ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Deniz polisi arama kurtarma çalışmalarına başlarken, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler saat 20.30 sıralarında Ayla Beytekin\'in su kenarında cesedini buldu. Sele kapılarak sürüklenen Yunus Beytekin\'in bulunması için kara birliklerinin yanısıra arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de katıldı. Kemer Deresi\'nin denize 300 metre mesafede olayın olması nedeniyle kayıp Beytekin\'in denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

Ören Mahallesi Muhtarı Bekir Keser, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, \"Bu sabah saatlerinde siteden yola çıkarak Milas\'a alış verişe giden karı koca dere yatağını kullanmış. Sabah çok yağış yoktu, dereden geçmişler, aksam saatlerinde aynı yoldan dönerken yine dereyi geçeriz sanmışlar ama otomobil suya gömülünce panik yapıp araçtan çıkmaya çalışınca sel sularına kapılıp sürüklenmişler. Kadının cesedini saat 20.30 sularında ulaştık, diğer kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Araç şu anda sulara gömülü vaziyette ışıkları bile hala yanıyor\" dedi.

Ayla Beytekin\'in cesedi otopsi için Muğla Adli Top Kurumu\'na gönderilirken, kayıp eşinin bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Foto-slayt

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)

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Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



BURSA\'da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 150 polis, önceden tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 150 gram esrar, 60 gram bonzai, 28 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polisin \'koçbaşı\' ile kapıyı kırması

Eve girmesi

Gözaltına alması

Uyuşturucudan ve silahtan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Uyuşturucu ve madde bağılılığına dikkat çekmek amacıyla sokak tiyatrosu



Artvin’in Hopa ilçesinde uyuşturucu ve madde bağılılığına dikkat çekmek amacıyla sokak tiyatrosu ve panel düzenlendi.

Artvin Valiliğinin koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ile Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) katkılarıyla Hopa’da düzenlenen etkinliğe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakam Vekili Hasan Ongu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Başkanı Ekrem Yüce, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Uluslar arası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) Başkanı Sebahattin Uludağ, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, insanlığın ve milletin en büyük belalarından olan uyuşturucuya ve madde bağımlılığına karşı devlet ve hükümet olarak ciddi mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Artvin’de madde bağımlılığının önüne geçilmesi konusunda valilik ve kolluk kuvvetlerinin önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Doğanay, “ Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimizde son iki yılda yüzde 200’lere varan yakalamalarımız var. Bu rakamlar bir taraftan iyi bir tarafta-n kötü. Ama bizler yılmadan, usanmadan bu illet ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada emniyet güçlerimizin yanı sıra toplum her kesimie ve de sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu illet ile hep birlikte mücadele edersek, çocuklarımızı, gençliğimizi ve insanımızı kurtarırız. Rabbimizin insana vermiş olduğu en büyük değer maddi ve manevi vucüt bütünlüğüdür. İnsanoğlu kendisine verilmiş olan bu emaneti ziyan etmesin diyoruz.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ise, madde bağımlılığın insan sağlığın başlıca düşmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı tüm insanlığın özellikle gençlerin ve çocukları ciddi manada tehdit eden toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Akalın,ö Ne yazık ki dünyada ve Türkiye’de tütün, alkol, uyuşturucu madde alım oranları artmaktadır. Maddeye başlama yaşları ise gittikçe düşmektedir. Bu madde bağımlılıklar gibi günümüzde önemli bağımlıklarda teknoloji ve kumar bağımlığıdır. Bu bağımlılıklar kişi, hane ve topluma pskilojik, ekonomik ve sosyal zararlar vermektedir.ö dedi.

Dünyada 180 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını belirten Akalın, “Bunların 75 milyonu ne yazık ki madde bağımlısıdır. Her yıl yaklaşık 2 trilyonluk maddi kayıplar yaşanıyor. Türkiye nüfusunun ise yüzde 2.7’sinin yasa dışı madde kullandığını bilinmektedir. Son yüzyılda dünyada büyük değişiklilere şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Ahlak ve hoşgörü kavramlarının maddiyat karşısında büyük erozyona uğradığı petrol ve doğal gaz gibi küresel rantlardan dolayı çocuklarımızın katledilmesinin artık normalleştiği iç savaş ise katliam gibi sıradanlaştığı bir yüzyıldan geçiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

sokak tiyatrosu ve panelden görüntü

Panele katılanların görüntüsü

Artvin Valisi Ömer Doğanay\'ın acıklamalari

Detaylar

Haber -Kamera : ARTVİN (DHA)

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Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte İzmir\'den gelen Murat Özboyacı\'nın iddiaya göre 565 bin TL\'si yemek için ayrıldıkları sırada arabasından çalındı.

İzmir\'den Bodrum\'a ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte gelen Murat Özboyacı, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi\'ndeki Tapu Müdürlüğü\'ne gelerek satıcıyı beklemeye başladı. Evi alacakları 565 bin TL\'yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı\'nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu. Öğle saatlerinde tapu müdürlüğünün yan tarafındaki sokağa 34 ZK 6412 plakalı otomobilini park eden Özboyacı, arkadaşlarıyla parayı otomobilin bagajına bırakarak yemeğe gitti. Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti. Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özboyacı ve arkadaşlarının, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 8 saattir emniyette oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden görüntü

- Asayiş Büro Amirliği\'nden görüntü

- Paraların çalındığı otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Erzurum\'daki trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi öldü



ERZURUM\'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 19.40 sıralarında Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde meydana geldi. Erzurum’dan Giresun’a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, yeni evlenen 23 yaşındaki kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Kara, olay yerine gelen ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen 4 kişinin cesedi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın ailesinin, Erzurum\'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun\'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan araçlar

- Kurtarma çalışmaları

- Fotoğraflar

Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), (DHA)

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