DHA YURT BÜLTENİ-18

Hakan Çavuşoğlu: Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok

BURSA Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ ile alakalı konuşarak, “Uludağ dünyada emsali olmayan bir dağ. Orada çalışmalarımızı sürdürüyoruzö dedi.

Bursa Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada Uludağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uludağ\'ın dünyada emsali olmayan bir dağ olduğunu belirten Çavuşoğlu, \"Onunla alakalı 4 mevsim Uludağ çalıştayı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Bursa’ya teşrifleri esnasında Uludağ’a ilişkin özel vurguda bulundu. Orada şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece Uludağ’da yetişen 37 adet endemik bitki türü var. Diğerleri ile birlikte 170 adet endemik bitkiye sahip. Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok. Sadece kış turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanında geliştirilmesi, alt yapılarının sağlıklı hale getirilmesi ve her şeyden önemlisi fiziki ve ekolojik görünümünün oradaki yapılarla aynı bütünlüğe sahip olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ödüllü bir çalışma başlattı. Mevcut oteller yıkılacak, uygun mimari özelliklere sahip oteller inşa edilecek. Yerin altına katlı otoparkımızı yapacağız. Pistlerimizle alakalı çalışma başlatıldı. Özellikle kar üretim tesislerinin yapımıyla alakalı bir çalışma devam ediyor. Pistleri uluslararası standartlarda pist ölçülerine kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruzö dedi. Bursa’nın trafik sorunu ile ilgili de açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, son birkaç aylık zaman içerisinde ufak dokunuşlarla şehir içi trafikte de nispeten iyileşme gördüğünü belirterek, \"İnşallah bu sürdürülebilir olur. Bu noktada atılan adımlar, projeler karşılığını bulurö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hakan Çavuşoğlunun toplantı salonuna gelişi

-Hakan Çavuşoğlu konuşma

-Hakan Çavuşoğlu\'na hediye verilmesi

-Detaylar

Süre: 2 dakika 37 saniye Boyut: 176 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)



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Siirt\'te polise maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Siirt merkezde devriye görevi yürüten polis ekiplerine maytap atan 2 çoçuk, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt merkez Barış mahallesinde devriye görevi yapan polis aracı, seyir halindeyken maytaplı saldırıya uğradı. Maytap atan 2 kişi, olay yerinden ara sokaklara kaçmasıyla polis ekipleri saldırganları takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına maytap atan çocuk oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Polislerce yakalanan 2 çocuk, Siirt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin ara sokaklarda saldırganları aramaları

-Polis amirinin olay yerine gelişi

-Polis aracındaki saldırganlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Antalya’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Antalya’da çöp konteynerinde, 2 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerindeki atıkları akşam saatlerinde ayrıştıran Lütfi Tığ (65), eline aldığı torbayı ters çevirince yere bir erkek bebeğin düştüğünü fark etti. Bebeğin göbek bağının üzerinde olduğunu fark eden Tığ, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Çöp konteyneri yanında inceleme yapan sağlık ekipleri, bebeğin iki günlük olduğunu ve normal doğumla dünyaya geldiğini tespit etti.

‘GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM, MİDEM BULANDI’

Çöp konteynerindeki torba iki zeytin bidonu ise incelenmek üzere çöpten çıkarıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz bebeğin cansız bedeni, incelenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bebeği nasıl bulduğunu anlatan Lütfi Tığ, “Torbayı kaldırdım birden bebek düştü içerisinden. Bebeği görünce şaşırdım, midem bulandı. Bebek 1-2 günlük herhalde. Çuvalın içerisindeydi. Ağlama sesi falan duymadımö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bebekten görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Ambulans ve sağlık görevlilerinden detay

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



