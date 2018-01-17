DHA YURT BÜLTENİ-18 

Çanakkale\'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de jandarma ekipleri, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçma hazırlığında olan ve metruk bir binada saklanan 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Bademli köyü Acıdere mevkiinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçme hazırlığı yapan 43 kaçak göçmeni, metruk bir binada saklanırken yakaladı. Aralarında çok sayıda çocuğun dabulunduğu kaçaklardan 23\'ünün Eritre ,14\'ünün Afganistan ,3\'ünün Mali ve 3\'ünün de Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın metruk binaya oprasyonu.

-Metruk binada saklanan kaçakların dışarıya çıkarılması.

-Kaçakların arazide jandarmalar arasında yürümesi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Evinde bıçaklandı

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, evinde tartıştığı O.E.Ç. (Osman Erhan Çığ) tarafından bıçaklanan 53 yaşındaki Abidder Böyük ağır yaralandı.

Olay, Limontepe Mahallesi 6905 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Abidder Böyük, O.E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, O.E.Ç. yanındaki bıçakla Böyük\'ü yüzünden ve ensesinden bıçakla yaraladı. O.E.Ç. olay sonrasında otomobille kaçtı, Abidder Böyük evden dışarı çıkıp yardım istedi. Böyük\'ü kanlar içerisinde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Böyük\'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Böyük\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O.E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralanan Abidder Böyük\'ün fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Cip; otomobil ve öğrenciye çarpıp, pideciye girdi

Burdur\'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile ve yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur\'a (14) çarptıktan sonra kapalı olan pideciye girdi. Öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Özgür Mahallesi Manav Sokak\'ta meydana geldi. Ali Küçükercan yönetimindeki 15 NB 585 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 15 AJ 280 plakalı otomobile çarptı. Otomobili sürükleyen cip, yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur\'a çarptıktan sonra da hızla kapalı olan pideciye girdi. Sürücü Ali Küçükercan\'ın yara almadığı kazada, Hakan Emre Uğur yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralı öğrenci tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pidecide büyük çapta maddi hasara neden olan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip, önden çarptığı otomobili bir süre sürüklüyor, ardından hızlanarak hemen karşısındaki pidecinin camekânını kırarak içeri giriyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Lokantanın içindeki cipin görüntüsü

- Cipin lokantadan çıkarılıp araca yüklenmesi

- Diğer otomobilden görüntü

- Lokantadan dış görünüş

- İçindeki zarardan görüntü

- Güvenlik kamerası görüntüsü

123 MB /// 02.19

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Sahili döven dev dalgalar fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, akşamüstü etkisini arttıran kuvvetli lodos sahili dev dalgalarla adeta dövdü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen sahile inen vatandaşlar tarafından cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Edremit ilçesinde, öğleden sonra başlayan lodos akşamüzeri saatte 80 kilometre hızla etkili olmaya devam etti. Lodos’un etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahili adeta dövdü. Burhaniye ilçesinin Ören sahili ile Edremit\'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahilinde hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle deniz kenarında ve kordonda bulunan çay bahçeleri ve kafeler dev dalgalardan etkilendi. Kıyıda bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle suya gömüldü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen karşısında sahile inen vatandaşlar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirildi. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde etkili olması beklenen fırtınanın ve yağışların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 18.01.2018 Perşembe gece saatlerinde yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte iç kesimlerde hafif ve orta kuvvette don olayı da beklendiğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahile vuran dev dalgalardan görüntü.

-Manzara fotoğrafı ve öz çekim yapan vatandaşlar

-Akçay ve lodos ile ilgili detay görüntü.

-Genel ve çevre detaylarından görüntü.

Görüntü süresi 4 dakika 30 saniye

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT, (DHA)