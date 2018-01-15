DHA YURT BÜLTENİ-18

Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili 2\'si firma yetkilisi 4 gözaltı (4)

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU, ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun ölümüyle ilgili şirketin 2 yetkilisi ile kepçe operatörü ve inşaat bekçisinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında 2 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

==========================================

Sıkışan sürücü 1.5 saatte kurtarıldı

Konya\'da önündeki TIR\'a arkadan çarpan hafriyat kamyonunun şoförün bulunduğu yer olan kupa bölümü devrildi. Kupanın altında sıkışan sürücü Kenan Soydemir (35), yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi\'ndeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Soydemir idaresindeki 42 BIT 38 plakalı boş hafriyat kamyonu, önünde giden Ramazan Adıyaman (19) idaresindeki 42 GM 978 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası yerinden çıkarak yola devrildi. Sürücü Soydemir\'in sağ bacağı kupanın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün sıkışan bacağını kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Acı içinde bağıran Kenan Soydemir, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Soydemir, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kenan Soydemir\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen TIR sürücüsü Ramazan Adıyaman ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada alt geçidin korkuluklarına çıkan çevredeki vatandaşlar kazayı görüntülemeye çalıştı. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen bazı kişilerin yanlarında çocuklarının da olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Kenan Soydemir\'in kurtarma çalışmaları

-Kaza yerinden detaylar

-Kamyondan ayrılan kupanın görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarını izleyen kalabalık

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

========================================

Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Nazım Durmaz (74), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi, iskele yolu üzerinde meydana geldi. Bir sitedeki evine giden Nazım Durmaz yönetimindeki 10 YB 179 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü Durmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi.Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Nazım Durmaz\'ın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

========================================

Karmaskeli gaspçı yakalandı

Erzurum\'da yüzünde kar maske elinde tabanca ile girdiği bir alış-veriş merkezini soymaya çalışan 19 yaşındaki D.B., polis tarafından yakalandı.

Olay 10 Ocak günü saat 22.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesinin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir alış-veriş merkezinde meydana geldi. Yüzünde kar maske, elinde tabanca ile girdiği markette biri kadın diğeri erkek iki kasiyerin yanına giden D.B., kasadaki paraları istedi. Kasiyerler, gaspçının gösterdiği silah dan korkup her ikisi de paraları gaspçıya veriyor. Aldığı 2 bin 500 lira ile hızla uzaklaşan gaspçı kapılara karıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, güvenlik kamera görüntülerini izledi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen D.B, kısa sürede ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde olayı doğrulayan D. B., parasız kaldığı için iş yerini soyma kalkıştığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Alışveriş merkezinden içeri elinde silahla girrmesi

-Kasiyerlerden kasadaki paraları istemesi

-Paraları alarak alışveriş merkezinden uzaklaşması

-Adliye Binası

-D.B,\'nin adliye binasına getirilmesi

(SÜRE: 01.28 BOYUT: 90 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

