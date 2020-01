DHA YURT BÜLTENİ-18

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler (2)

1)\'MÜSLÜM BABA GİBİ DAMARDAN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bingöl 6\'ıncı Olağan İl Kongresi\'nin yapılacağı Karşıyaka Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara konuştu. Bingöllüleri selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, 2.5 yıllık hasretin ardından Bingöl\'e geldiğini söyledi. AK Parti kongrelerindeki heyecanın Türkiye\'yi sardığını anlatan Erdoğan, \"Bu olunca kıskanıyorlar, kıskanacaklar. Sadece bu ülkenin içinde olanlar değil dışarıda olanlar da kıskanıyor. Şu anda karşısında kabına sığmayan, bölücü teröre şamar olup inen, tarih boyunca olduğu gibi; milli irade, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik diyen bir Bingöl görüyorum. Az önce yavrumuzun şiir okuyuşunu dinlediniz değil mi? Nereden geliyor? Ciğerden, damardan, rahmetli Müslüm Baba gibi damardan\" dedi.

\'NE DEMEK PARALEL DEVLET? AHLAKSIZLAR\'

Her gittiği yerde yaptığı konuşmada, tek bayrak, tek millet vurgusunu burada da yenileyen Erdoğan, Türkiye\'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğunu belirterek, \"Vatanımızı bölemeyecekler. Kim buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F16 oluruz, helikopterlerle tank olur inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Dört tek devlet. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya\'da? Hadi gel buraya. Niye gelemiyorsun? Gelemezler. Arkalarına ABD\'yi almışlar kimisi de Batı\'da bazı ülkeleri arkalarına almış onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti parçalamaya çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'miz var. Başka asla. Öyleyse bizler birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil makam için değil, aşiret, kavim, kabile için değil. Herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir kavme üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takva ile mümkündür. Kim Allah\'a daha yakın ise o daha üstündür\" diye konuştu.

\"SİZ KAÇACAKCISINIZ, BİZ KOVALAYACAĞIZ\"

\"Paralel devlet\" sözlerine atıftada bulunan Erdoğan, \"Paralel devletmiş. Ne demek paralel devletmiş? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya’da? Hadi gel buraya, niye gelemiyorsun? Gelemezler ve arkalarına malum Amerika’yı almışlar. Kimisi de batıda bazı ülkeleri arkalarına almışlar onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti bölmeye çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var, başka asla. Öyleyse bizler bir birimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil, makam için değil. Yok aşiret, yok kabile değil. Herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir başka kavmine üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takva iledir. Kim Allah’a daha yakın ise o daha üstündür. Onun için Bingöl’den biz çok şey bekliyoruz. 2019’un Mart’ı hazırlanıyor muyuz? Yerel seçimler olacak. Arkasından Kasım Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olacak hazır mıyız? Bingöl’ün hanımları her zaman dimdik durdu, çok güçlü durdu. İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz. Ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz. Helikopterlerle, tank, top oluruz inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar\" şeklinde konuştu.

\'BİRLİK\' ŞİİRİNİ BİRLİKTE OKUDU

\"Ne FETÖ\'cü hainler, ne de bu katiller sürüsünü üzerimize salanlar ellerindeki onca güce, sergiledikleri onca iki yüzlülüğe rağmen hiçbir mesafe alamadılar. O gece tarihin en büyük ihanetini sergileyen Feto\'cu alçaklar, tanklarına, topraklarına, ölüm kusan silahlarına rağmen bu milleti ürkütemediler, sindiremediler, korkutamadılar. Tıpkı İstiklal şairimiz Mehmet Akif\'in ifadesiyle\" diyen Erdoğan, şair Mehmet Akif Ersoy\'un, \"Birlik\" şiirini okudu. \"Hadi bakalım İstiklal şairimizin ifadeleriyle seslenelim\" diyerek, \'Birlik\' şiirinin; \"Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa. Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.\" mısralarını salonda bulunanlarla birlikte okudu.

2)BAŞBAKAN: SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ TACİZLER, MİSLİYLE KARŞILIK BULACAKTIR

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde\'deki programının ardından Aksaray\'a geçerek Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti İl Kongresine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım\'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti.

Kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılında yapılacak seçimlere değinerek, şöyle konuştu:

\"Referandumda, partisi olmayanlar ‘evet’e, karşı ‘hayır’ kampanyasında, yalanda dolanda sınır tanımayanlar, daha bugünden 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlarına yandaş arıyorlar. Yandaşları kim olursa olsun, bu ülkenin milli değerlerine, bu ülkenin 2023, 2053, 2071 hedeflerin taşıyacak kadrolar bellidir, millidir, yerlidir.\"

Teröre karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Yıldırım, dış güçler ve emperyalistlerin, ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini kaydetti. Suriye\'nin kuzeyinden yapılan tacizlere misliyle karşılık verileceğini ifade eden Yıldırım, \"Daha bugün, iplerini ellerinde tuttuğu, Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin’deki, Kobani\'deki, terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Ama şunu herkes iyi bilmelidir, Türkiye\'ye yapılacak her türlü saldırı, ister içerden olsun, ister dışardan olsun misliyle karşılık bulacaktır.\" dedi.

Yıldırım, Suriye\'deki terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

ANKARA NE KADAR GÜVENLİYSE NEW YORK\'TA O KADAR GÜVENLİDİR

Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bizim, terörle mücadelemiz küresel barış içindir. Türkiye\'nin emniyeti, Türkiye\'nin barışı aynı zamanda, Suriye\'nin, Irak\'ın, bütün komşularının barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse, New York, Paris, Londra\'da o kadar güvenlidir. Çünkü küresel terör sınır tanımıyor. Teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadele etmek bütün devletlerin ortak sorunudur. Bugün hala, terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye\'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler, bu bölgede gözyaşının, acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar bu yanlıştan biran önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır.\"

ABD\'DE KOMİK DAVA GÖRÜLÜYOR

ABD\'de görülen davalara değinen Yıldırım, \"Bugünlerde ABD\'de bir dava görülüyor. Komik bir dava, komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta FETO elemanlarının güdümüne girmiş, onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize zarar verdiğinizle kalırsınız. Türkiye hukuk devletidir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları ergeç başlarına geçecektir. \"dedi.

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ

?Bugün ana muhalefet partisinin, CHP\'nin genel başkanı bir kongrede konuşuyor. Diyor ki, bir vatandaş meclis önünde kendini yakmaya kalkıyor. İlave ediyor \'kardeşim meclisin önünde kendini niye yakmaya kalkıyorsun, kendini yakacaksan git Sarayın önünde yak\' adama bak. İnsanlık ölmedi kardeşim. Bu neye benziyor biliyor musunuz, komşunun evi yanarken gidip üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil. Onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı, o vatandaşın yanmasından daha fazla. Başarılı olmanın şartı insanı sevmektir, insanı yaşatmaktır. Ak Parti ne diyor, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. O ne diyor, insan yansın, yeter ki ben iktidar olayım. Böyle bir anlayış olabilir mi? \"diye konuştu.



3)BORU PATLADI, EV VE İŞ YERLERİ KANALİZASYON SUYUYLA DOLDU

KAHRAMANMARAŞ\'ta kavşak çalışması sırasında kanalizasyon borusunun patlaması sonucu ev ve iş yerlerini kanalizasyon suyu bastı.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nun Hal Kavşağı\'nda yüklenici firma tarafından yapılan kavşak çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Borunun önünün de tıkanması nedeniyle kanalizasyon suları Gayberli Mahallesi\'ndeki rögarlardan ve ev ile iş yerlerinin tuvalet ve banyolarından çıkmaya başladı. Kısa sürede 3 ev ve 2 iş yeri kanalizasyon sularıyla doldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen KASKİ ekipleri, en yakından yerden tahliye yeri açarken, borunun tamiri için de çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun da ekibiyle birlikte mahalleye gelip, kanalizasyon sularının bastığı ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

\'ZARARIM 200 BİN LİRA\'

İş yeri kanalizasyon suyuyla dolan Mehmet Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Deposunun tamamen kanalizasyon suyuyla dolduğunu belirten Yılmaz, \"Kanalizasyon suları iş yerimi bastı. 200 bin liraya yakın bir zararım var. Bütün mahallenin bu hale gelmesinin sebebi, alt geçit yapılıyor ana cadde üzerinde. Çalışmalar sırasında çakılan kazığın ana kanalizasyon borusunun üzerine çakılması sonucu borunun tıkanması. Bu nedenle mahalleyi kanalizasyon suyu bastı. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

İsmail Özer ise evini yeni boyattığını belirterek, \"Karayolları\'nın alt geçit yapmasından dolayı, yüklenici firma kanalizasyonun üzerine kazık çaktığından dolayı evlerimizi tamamen su bastı. Şu anda benim evimin içinde 50 santimetre su var. Eşyam yok, evi yeni boyatmıştım. İçeride bir iki malzemem var ve onlar da suyun içinde, şu anda giremiyoruz\" dedi.

Mahalle sakini Cuma Kabak da evindeki tüm eşyaların su içine kaldığını söyledi.

4)UÇURUMA KAYAN KAMYON KURTARILAMADI

Artvin’de merkez Yenimahalle mevkiinde yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düşen kamyonun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgede vinç, 2 kamyon ve iş makinesinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında, sürüklendiği uçurumda çamura saplanan kamyona bağlanan halat koptu. Yeni bir halat bağlanarak çalışmaları sürdüren ekibin yaklaşık 6 saatlik uğraşları sonuç vermedi. 16 ton ağırlığındaki kamyonunun çamura gömülmesiyle güçlük çekilen kurtarma çalışmaları havanın da karamasıyla yarına ertelendi.

‘MAL GELİR AMA İNSAN HAYATI GERİ GELMEZ’

Kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen hafriyat şirketi sahibi Ahmet Özçelik, kazayı anlatarak “ “Damberi kalkan kamyon kasasındaki kapak açılmasınca kamyon geriye doğru hareketlendi. Bunu fark eden sürücü kamyondan dışarı atladı. Saniyeler sonra kamyon uçurumdan kaydı. Sürücünün burnunun bile kanamamasında ötürü şükrediyoruz. Mal gelir ama insan hayatı geri gelmezö dedi.

Öte yandan uçurumdaki kamyonun daha da aşağıya kaymaması için yetkililer çevrede gerekli önlemleri aldı. Günün aydınlanmasıyla Rize’den gelecek olan daha büyük vinçle kamyonun bulunduğu uçurumdan çıkartılması planlanıyor.

5)GAZETE STANDI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta duran gazete standını çalan iki çocuk, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, bugün saat 01.20 sıralarında, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak 3 numarada meydana geldi. Yerel gazete binasının önüne gelen 9 ila 15 yaşlarında, kimliği belirsiz iki çocuk, gazete standını alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.

Gazete sahibi Doğan Çizmeci, \"Kaç paralık şey. Satsan para etmez. Biz o stantta gazetelerimizi teşhir ediyorduk. Burası kuyumcu dükkanların bulunduğu bir alan, her yer kameralarla dolu\" dedi.

