DHA YURT BÜLTENİ-18

Soma maden faciası davasında yargılama yeniden başladı/EK

\"ÜRETİMİ DAYIBAŞLARINA TESLİM ETTİ\"

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, görülmesine öğleden sonra da devam edildi. Mağdur ailelerin avukatları, mahkeme heyetinin değişmesinden dolayı binlerce bilgi belge ve ifadenin bulunduğu dosyanın anlaşılabilmesi için esasa ilişkin beyanlarını yineledi. Avukatlardan Akçay Taşçı, \"Bu ocakta üretilen kömür 25 milyon ton, elde edilen gelir ise 1 milyar 250 bin TL civarındadır. Bu ocaktaki çalışma yapılanması, katliama götürdü. Burada birbirinin üzerine yüklenen fiiller var. Yasaklanan taşeron sistemini Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., kendi içerisinde uyguladı. Üretim yapılan ayakları dayıbaşlarına teslim etti. Bu dayıbaşlar da taşeronluk yasak olduğu için şirkette çalışan gibi gözüktüler. Üretimde 23 taşeron firması kullanıldı. Aralarında da üretim rekabeti yaptırıldı. Taşeronlar arası yarış işçi üzerinde üretim baskısı getirdi, kötü davranışı getirdi. Burada taşeron istenilen üretimi yapamadığı zaman işten çıkartıldı, yani sözleşmesi feshedildi\" dedi. Akçay Taşçı, ocaktaki sıcaklık artışlarının dikkate alınmadığını, müfettiş denetimlerinin önceden haber alındığını da söyledi.

KÖMÜR MİKTARI EN KISA ZAMANDA ÇIKARTILMIŞ

Taahüt edilenden 2 yıl 10 ay önce kömür miktarının üretildiğini vurgulayan mağdur avukatlarından Veysel Gül \"Buradaki faaliyet, en yüksek kömür miktarını en kısa zamanda çıkartılmak üzerine kurulmuş. Göstergelerdeki sıcaklar değerlerinde yaşanan anormal değişiklikler hiç dikkate alınmamış. İşçilere göstermelik eğitimler verilmiş. Hatta eğitim almış gibi belge imzalatılmış. Ölen işçiler arasında bile eğitimdeymiş gibi gösterilmiş olanlar vardı. İş sağlığı ve güvenliği şeklen yapılmış. Bunlar bu katliamdaki en önemli nedenlerdir\" dedi. Avukat Evren İşler\'in yargılamanın başından itibaren nasıl bir seyir izlendiğini anlattığı duruşmada, Avukat Nergiz Tuba Aslan da, facianın şirket tarafından öngörülür olduğunu, bu durumun acil eylem planında var olduğunu anlattı. Nergiz Tuba Aslan ayrıca, sanıkların böyle bir faciayı beklediklerine dair dosyada çok sayıda belge ve rapor da bulunduğunu söyleyip, cezalandırılmaları talebinde bulundu. Mağdur avukatlarının konuşmalarından sonra ölen işçilerin aileleri de söz aldı. Aileler, adalet istediklerini, sanıkların adil bir yargılama sonrasında en ağır cezayı almasını beklediklerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşmayı yarına erteledi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Barış GEZİCİ / İZMİR, (DHA)

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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti



Bursa’da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez’i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra kaçmak isterken çevredekilerin yakalayıp linç etmek istediği zanlı Koçak\'ı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Olay bu akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez’in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak\'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez’in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde sağlık ekiplerinin Celil Tükenmez’e müdahale etmesi

-Yaralı Yılmaz Koçak’ın sedye ile taşınması

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ölen Celil Tükenmez’in resmi

-Detaylar

SÜRE: 2 dakika 14 saniye BOYUT: 73.6 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)

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Anjio olan hastaya \'stent takmayı unuttular\' iddiası



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde anjiyo olan Zülküf Doğanoğlu\'nun (84) oğlu Vedat Doğanoğlu, anjiyo işleminden 3.5 saat sonra doktorların, babasına stent takmayı unuttuklarını ilettiklerini iddia etti.

Ergani ilçesi, Hendek köyünde yaşayan Zülküf Doğanoğlu, dün rahatsızlanınca, yakınları tarafından Dicle Üniversitesi\'ne getirildi. Kardiyoloji bölümünde yapılan muayenesinde, Doğanoğlu\'nun iki damarının tıkalı olduğu saptandı. Aynı gün hastaneye yatırılan Doğanoğlu\'na, bugün anjiyo işlemi yapıldı. Tıkalı damarları açılan Doğanoğlu, yatan hasta servisine alındı. Yaklaşık 3.5 saat sonra Zülküf Doğanoğlu\'nu muayene eden doktor, oğlu Vedat Doğanoğlu\'na, babasına stent takmayı unuttuklarını söyledi. Vedat Doğanoğlu, \"Babam sabah saatlerinde anjioya alındı. Sonra doktor içeriye geldi ve bizi çağırdı. Ben ve ağabeyim gittik. Doktor bize, \'Bir devlet stenti var çıplak, bir de Alman stenti var. Biz yağlı olan Alman stentini tercih ederiz\' dedi. Biz imkanımız olmadığını söyledik. Fiyatının bin 500 lira olduğunu söyledi. Ben devlet stenti takılmasını istedim. Doktor, hastanın 84 yaşında olduğunu söyleyerek, \'Ne kadar sürdüyse artık\' dedi. Sonra her iki damarını da açtıklarını ve devlet stenti taktıklarını söylediler. 3.5 saat sonra bir yetkili beni aradı. Aşağıya inip doktorla görüştüm. Doktor bana, \'Arkadaşlar stent takmayı unutmuşlar\' dedi. Stent firması gelip, stentin tarihinin geçtiğini söylemiş. Doktor, \'Alman stenti takalım\' dedi. Hoca bana, \"Bin 200 liraya son olarak anlaşalım\' dedi\" ifadelerini kullandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan olaylara ve kendilerinden para istenmesine kızan hasta yakınları, stentle ilgili görüşme yapan doktor ve medikal firması yetkilisi olduğu iddia edilen kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, doktor ve medikal şirketi yetkilisine sorular soran hasta yakınları, babalarına stent takılıp takılmadığını bilmediklerini, bu durumun tespit edilmesi için hastayı başka bir hastaneye götüreceklerini söyledi.



Görüntü dökümü:

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-Hastane girişi

-Hastane koridoru

-Hastanın yatan serviste görüntüleri

-Hastadan görüntü

-Hastanın oğlu Vedat Doğanoğlu ile röportaj

-Hasta yakınları tarafından çekilen görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Eskişehir\'de Zeki Müren konseri



Eskişehir\'de düzenlenen konserde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Zeki Müren\'in şarkılarını seslendirdi.

Limak Filarmoni Orkestrası Zeki Müren konserlerinin 7\'nci durağı Eskişehir oldu. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki konseri, aralarında Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir\'in de bulunduğu çok sayıda davetli izledi. Konserde ünlü tenor, aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Murat Karahan, şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Limak Filarmoni orkestrası eşliğinde Zeki Müren\'in aralarında, \'Şimdi uzaklardasın\', \'Elbet bir gün buluşacağız\' ve \'Yaralı Gönül\'ün de bulunduğu 20\'ye yakın şarkısını seslendirdi. Karahan\'ın söylediği Zeki Müren şarkılarına konuklar da eşlik etti. Devlet, Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, konser öncesi gazetecilere açıklama yaptı. 12 Ocak\'ta da Trabzon\'da olacaklarını belirten Karahan, \"Gittiğimiz bütün şehirlerde salonlar hırca hınç dolu, izleyicilerden, dinleyicilerden çok büyük bir ilgi var. Zaten hep bilinen, sevilen Zeki Müren şarkıları olduğu için bütün parçaları izleyicilerle hep bir ağızdan söylüyoruz. Ülkemizin sanat hayatına, müzik hayatına bir katkıda bulunuyoruz, hem de bu vesileyle çok sesli müzik bu vesileyle Anadolu\'nun her türlü köşesine taşınıyor\" diye konuştu. Karahan, opera ve bale günlerini Anadolu\'nun birçok kentine taşıyacaklarını da söyleyerek, \"Çok sesli müziği, bu zenginliği Anadolu\'nun her yerine taşımak bizim en büyük amacımız. Bizim boynumuzun borcu. Opera ve balemizde de artık yeni bir dönem başlıyor. Çok güzel, çok heyecan verici projelerle, çok özel projelerle seyircimizi, izleyicimizi, ülkemizin dört bir yanındaki müziğe, sanata aç izleyicimizin ayaklarına giderek onlara bu zevki, bu coşkuyu tattırmayı en büyük amaç, birinci görev olarak görüyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Murat Karahan\'ın konser öncesi açıklaması,

-Konseri izleyenerin,

-Konserden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)