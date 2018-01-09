DHA YURT BÜLTENİ-18

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu

İzmir\'de, hareket halindeki şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunan patenli 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz patenli 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait yolcu otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti. Yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar otobüsle birlikte bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çevredeki bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otobüse takılan patenci çocuklardan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

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Halk otobüsü su kanalına girdi: 3 yolcu yaralandı

İZMİT\'te, sağ tekerlekleri yol kenarında bulunan su kanalına giren özel halk otobüsü istinat duvarına yaslandı. Kazada yaralanan 3 yolcu tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Derince istikametine giderek son seferini yapan İsmail Tatlı idaresindeki 41 J 0377 plakalı özel halk otobüsünün sağ tekerleri, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Otobüs su kanalının içerisinde yaklaşık 50 metre ilerleyerek istinat duvarına yaslandı. Yaşanan sarsıntı sırasında yolcular Canan Kusmaz, Sunay Güvener ve Gürkan Güçbilmez yaralandı. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılardan görüntü

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kaza yapan araçtan görüntü, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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