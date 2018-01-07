DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Soylu: Biz dünyayı değiştirdik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa, bunun sebebinin milletin yaptığı tercih olduğunu belirtti, \"Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik\" dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir\'in cenaze törenine katıldı. Tören sonrası Vakfıkebir ilçesinde giden Bakan Soylu, burada partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı.

Kongrede gençlere seslenerek tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, 16 Nisan\'daki referandumun ardından Türkiye\'de çok önemli bir sürecin yaşadığını ve bundan sonra da adımların planlanarak ve hesaplanarak atılacak bir döneme girdiklerini söyledi.

\'AK PARTİ\'DEN MİLLET RAZIDIR\'

Milletin 15 yıldan beri Ak Parti\'den razı olduğunu sandıkta gösterdiğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki; herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çocuğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah\'ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece Ak Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler Ak Partili oldunuz. Yani Ak Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için Ak Partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan\'ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum.\"\'

\'BİZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİK\'

Darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa bunun sebebinin milletin ortaya koyduğu tercih olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bugün Kudüs\'te birileri eskisi kadar rahat at oynatamıyorsa; belki tarihinde olmamış bir şey, Birleşmiş Milletler Türkiye\'nin yanında, ABD\'ye rest çekebiliyorsa, bugün \'mazlumların sözünün sahibiyiz\' diyen bir lider, bütün dünyaya sesini duyurabiliyorsa, bugün Türkiye\'nin güneyinde 4 bin TIR silah yardımına rağmen, terör koridoru açmaya birilerinin gücü yetmiyorsa, 1960\'tan beri işleyen tezgâh eğer 15 Temmuz\'da işlemediyse, bugün darbelerle, operasyonlarla bu ülke teslim alınamadıysa, işte sizin yaptığınız, aziz milletin yaptığı bu tercihin, ortaya koyduğunuz bu duruşun neticesindedir. İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık. Tamamen ve sadece duruşumuzla, tavrımızla, değerlerimize olan inancımızla yaptık. Ve biz bu topraklarda bin yıldır neyi nasıl başardıysak, tam olarak da bununla yaptık.\"

Tek liste ile gidilen kongrede Onur Yıldırım Ak Parti Vakfıkebir Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Soylu konuşma

- Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Fatih TURAN /TRABZON (DHA)

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CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması

TUNCELİ\'de bugün yapılan CHP İl Olağan Kongresi\'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun çelenginin olmaması ve mesajının okunmaması delegelerin ve partililerin tepkisine neden oldu.

CHP Tunceli İl Başkanlığı\'nın bugün yapılan Olağan Kongresi\'nde mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenginin olmaması tepkilere neden oldu. Kongrede konuşan Şükrü Kılıç, Kılıçdaroğlu\'nun mesajının okunmaması ve çelenginin olmamasını eleştirdi. Kılıç, \"Tunceli il örgütü, Genel Başkan\'a karşı bir tavir sergilemektedir. Bütün salonu iyice kontrol edin. Genel Başkanımızın çelengi var mı? Ben bulamadım, siz bulduysanız söyleyin. Sayın Genel Başkanımızın mesajı bile okunmadı\" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise CHP örgütlerinin 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini belirterek, \"Örgütümüz topyekün seferber olmalı. 2019 seçimlerinde en başarılı sonucu almak, belediye başkanlıklarını kazanmak için çabalamalıyız. Bazı kişiler delege hesabı içinde, bazıları kongreye müdahale etmek niyetinde. Biz buna müsaade etmeyiz\" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, Ali Rıza Güder ise 37 oyda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan görüntü

- İl Başkan adayı Şükrü Kılıç\'ın konuşması

- Milletvekili Gürsel Erol\'un konuşması

- Kongreden detaylar

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) -

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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars\'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inen JAK timi, varış noktasında hazırlanan \'Sarıkamış 103\'üncü yılı\' yazısını meşaleler ile yaktı. Anma etkinliğine gelen bakanlar ve vatandaşlar yanan ateş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kardan asker heykellerinin gece görüntüsü

-Bakanların alana gelişi

-Meşaleli kayak görüntüsü

-Meşalelerle Sarıkamış 103 yazısının ateşlenmesi

-Bakanlar ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Osmanlı\'nın Bafeus Savaşı\'nı kazandığı Çobankale gün yüzüne çıkarılacak



MERHUM Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın \"Osmanlı Devleti 1302\'de Yalova\'da kuruldu\" iddialarıyla gündeme gelen, Osmanlı\'nın Bizans\'a karşı kazandığı Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova\'daki Çobankale, kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılacak ve restore edilecek.

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın Osmanlı Beyliği\'nin \'devlet\' statüsünü kazandığını iddia ettiği, Bizans\'a karşı 1302 yılında zaferle sonuçlanan Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova Çobankale\'deki çalışmalar, geçen yıl nisan ayında başladı. Çalışmalar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile kalenin bulunduğu Altınova ilçesi Karadere köyündeki temizlik faaliyetine Bursa Müze Müdürü Sinan Özbey\'in başkanlığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin\'in bilimsel danışmanlığında, Altınova Belediyesi\'nin de maddi katkılarıyla başlandı. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen kale, Çevre ve Orman Bakanlığı\'ndan Altınova Belediyesi\'ne tahsis edildi.

Geçen yıldan bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunulması amacıyla Altınova Belediyesi\'nde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral\'ın yanı sıra Altınova Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Bursa Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin katıldı.

KAZI ÇALIŞMALARI 5 YIL SÜRECEK

Çobankale\'nin Yalova\'nın ve Türkiye\'nin bir değeri olduğunu söyleyen Altınova Beledıye Baskanı Metın Oral, \"Bu değeri gün yüzüne çıkarıp turizme ve ülkemize kazandırmamız lazım. Güzel bir çalışma yapılıyor. Bunu paylaşmak istedik. Yapılacak kazı çalışmalarıyla hem elimizde güzel bir bilgi olacak hem de turizme kazandıracağımız bir alan ortaya çıkacak\" dedi.

Bursa Müze Müdürü ve Çobankale Kazı Başkanı Ali Sinan Özbey ise \"Müzecilik anlamında 8 aylık süre içerisinde çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. Çobankale\'de kazı çalışmaları uzunca bir zamana yayılacak. Bunun hepimiz bilincindeyiz ancak arkeoloji camiasında kısa sayılabilecek 5 yıllık süreçte Çobankale\'nin gezilebilir, dolaşılabilir, sürdürülebilir turizm destinasyonu içerisinde yer almasını istiyoruz. Geçen sene içerisinde büyük oranda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise temizliklerle birlikte ortaya çıkan kalıntıların açığa çıkması ve korunmasına yönelik projeleri yürüteceğiz\" diye konuştu.

1087 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

Kazı çalışmalarını yürütecek olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, bugüne kadarki faaliyetlerle ilgili bilgi vererek Çobankale\'nin önemine değindi. Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"İstanbul ile Batı Anadolu\'yu birbirine bağlayan vadi Yalakdere Vadisi\'dir. Bu vadi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hep popüler bir yer olmuş. Roma Dönemi\'nde \'Haçlı yolu\' olmuş, Osmanlı Dönemi\'nde de \'Hac yolu\' olmuş. Çobankale de bu vadinin düğümü. Çobankale kimin elindeyse bu vadi ve yol onun elinde olmuş. Çobankale\'nin stratejik önemi her dönem var olmuş. Kalenin kaynaklarda İmparator Alexius tarafından 1087 yılında yapıldığı belirtiliyor\" dedi.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞMENİN KAHRAMANI

Çobankale\'nin tarihsel süreçte Türk ve dünya tarihinde iki önemli gelişmenin kahramanı olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, şunları kaydetti:

\"Bunlardan birincisi 1. Haçlı Seferleri. Papa II. Urbanus\'un çağrısıyla başlayan 1. Haçlı Seferleri, 1. Kılıç Arslan\'ın Çobankale\'yi geri alması ve Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratmasıyla, Çobankale sayesinde oldu. İkinci önemli olay ise Osmanlı güçlerini buradan söküp atmak isteyen Bizans güçlerini, Osman Gazi komutasındaki Türk gücü haber alarak, gizlice 27 Temmuz 1302\'de Çobankale\'nin etrafından geçerek sahil boyuna inmiş ve Bizans askerinin çıkacağı noktalara pusu kurarak onları bozguna uğratmıştır. Osmanlılar\'ın Bizans\'a karşı kazandığı ve Bafeus Muharebesi olarak bilinen zafer Osmanlı Beyliği\'nin tescili niteliğini de taşımaktadır. Bu zafer de Çobankale\'nin önemini ve savaştaki rolünü açıkça göstermiştir. Bu zafer İslam dünyasında çok sevinçle karşılanıyor. Küçük bir beyliğin koskoca Bizans\'ı dize getirmiş olduğu düşünülüyor. Rahmetli Halil İnalcık da Osmanlı\'nın kuruluşunun gerçek tarihinin 1299 değil 1302 Bafeus Savaşı olduğunu söylüyor ama 1299 tarihi daha çok kabul görmüş\" diye konuştu.

30 KAÇAK KAZI YAPILMIŞ

Bölgede ilk yıl ağaç ve bitki temizliği yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, temizlik ve yüzey çalışmalarında bulunan Bizans seramik örneklerini gösterdi. Alanda 30\'a yakın kaçak kazının yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Maalesef çok sayıda kaçak kazı var. Ben 30\'a yakın kaçak kazı saydım. Bu temizlik çalışması sonrası kamera sistemi ve uyarı sistemleriyle tahribat da giderilecek\" dedi.

RÖNTGENİ ÇIKARILACAK

2018 yılı içerisinde jeoradar çalışması yapacaklarını da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Yapılacak olan jeoradar çalışmasıyla kalenin röntgeni çekilecek. Kazılacak yerler de ortaya çıkacak. Bir de alanın haritalanması yapılacak. İlk etapta 5 yılda restorasyon yapılmaya müsait hale gelecek. Şu an belli bir periyotta çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Altınova Belediye Başkanı açıklama

-Bursa Müze Müdürü konuşması

-Mimar Sinan Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Tunceli\'de İYİ Parti Lideri Akşener\'e yoğun ilgi (2)

\'İYİ PARTİ, GENÇLERİMİZİN UMUDU OLACAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Tunceli\'deki temaslarının ardından Elazığ\'a geçti. Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılan Meral Akşener, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış öncesi partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti\'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade ederek, ’’Batı’da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sıkışmış, tercihe zorlanan seçmen, Güneydoğu’da ise HDP ile Ak Parti arasına sıkışmış ve onun dışında bir seçenek bulunmayan seçmenlerin talebi ile ortaya çıkmış bir partiyiz. İyi Parti Türkiye’ye iyi gelecektir. Şırnak’tan Edirne’ye, Edirne’den Tunceli’ye, Tunceli’den Mardin’e, Mardin’den Artvin’e pek çok şehir dolaştık. Doğu ile Batı’nın, Elazığ’da dahil ortak bir sorunları var. Bu sorun genç işsizliğidir. Yani 4 yıllık üniversite mezunu olmuş ya da 2 yıllık üniversite mezunu olmuş, iş bulamayan genç işsizler var. İnşallah iktidarımızda üreten bir Türkiye’yi, üreten bir ekonomiyi, üreten bir sanayi sistemini birinci tercihimiz yapacağız. Gittiğimiz her şehirde kocaman binalar var. Bu binalar, devlet binaları. Bu binaların yanına 300 ya da 500 kişi çalıştıran fabrikalar niye açmıyorsunuz, olanları da niye kapattınız?İnşallah İyi Parti gençlerimizin umudu olacaktır’’ dedi.

\'UTANMIYOR MUSUN KUL HAKKI ALMAYA\'

KPSS sorularının çalınmasına da değinen Meral Akşener, \"KPPS sorularını FETÖ’cülerin çaldığını öğrendik. Tamam ama FETÖ’cüler çaldı, sen çaldırdın. Hesabını sormadın. FETÖ’cülerin çaldığı sorular ile FETÖ’cüler girdi de, senin yakınların kağıt götürerek ne yaptı? Utanmıyor musunuz kul hakkı almaya, sıkılmıyor musunuz haram lokma yemeye?’’ diye konuştu.

\'ELİNDE AK PARTİ KAĞIDI OLMAYAN İŞE GİREMİYOR\'

Elinde Ak Parti’den kağıt getirmeyenlerin hiçbir yerde iş bulamadığını öne süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Onun için bizler İYİ Parti olarak liyakatı öne alacağız. Gençlerin işe layık olanları istedikleri işte çalışabilecek. Liyakat tercihini öne koyacak bir yönetim anlayışını Türkiye’nin gündemine getireceğiz. Amerika’ya \'eytt\' yapıyorlar. Bekliyorsunuz ne olacak, acaba İncirlik kapatılır mı? Acaba Amerika çiftçisinin zengin edilmesini sağlayan mısır ithalatı durdurulur mu? Bizim pancar yetiştiricilerinin kurban edildiği o mısır ithalatını durdururlar mı? Derken öğrendik ki, 11 milyar dolara uçak almışlar .Şimdi Rusya’ya da ayıp olur. Ne yapmak lazım, S-400’ü de Rusya’dan almak lazım. Bildiğim kadarıyla 2,5 milyar dolar oraya verildi. Şimdi Fransa’ya gidildi. 5 bin 700 ton parça et ithal etmiş. Ağanın eli tutulmaz ya. Gittiği her yerden alıyor. Haksız kazançların, haksız işe alımlarının ve pek çok insanın umudunun çalınmasına dur diyeceğiz. Bunların hesabını da tek tek soracağız. Eskiden padişahın yanında bağırırlarmış, \'Mağrur olma padihaşım, senden büyük Allah var\' İşte bu bağıran ses biziz. \'Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Allah var, senden büyük Millet var.’ Türkiye gerçekten mutsuz ve huzursuz. Bütün araştırmalar da birinci problemin işsizlik, ikinci problemin huzur talebi olduğu ortaya çıkıyor.\"

Akşener, konuşmasının ardından dualar eşliğinde İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı\'nın açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşların davul ve zurna ile oynaması

- Meral Akşener\'in gelişi

- Akşener\'in konuşması

- İl Başkanlığı\'nın açılışı

Haber - Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)