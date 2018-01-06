DHA YURT BÜLTENİ-18

Japonlar kadınlar iğne oyası öğreniyor

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine gelen Japonya uyruklu 3 kadın, \'çiti\' adı verilen iğne oyası yapımını öğreniyor.

Antalya\'da yaşayan Ikumi Nonaka, Japonya\'dan Türkiye\'ye turist olarak gelen Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte Tepecik beldesinde oturan Hatice Kaymaz\'ın evine konuk oldu. Tepecik beldesinde kadınların \'Çiti\' adını verdiği iğne oyası işlemesinin yapımını öğrenmek istediklerini belirten Ikumi Nonaka, bu işi öğrenmek ve yerinde görmek amacıyla Hatice Kaymaz ile iletişim kurduklarını anlattı. Kaymaz\'ın daveti üzerine Tepecik beldesine Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte geldiğini söyleyen Ikumi Nonaka şöyle devam eti:

\"Buranın iğne oyasının özelliği, has ipekten oluştuğu için çok özel. Japonya\'dan iki arkadaş da bu çitilerin yapımını öğrenmek, Türk iğne oyası hakkında bilgi edinmek için benimle geldiler. İğne oyaları Türkiye\'de farklı şehirlerde gördük, ancak çiti oya dediğimiz el emeği bu oyaların başka yerde pek örneği yok.\"

Akiko Kawasaki de, \"Tavşanlı\'nın iğne oyalarını daha önceleri görmüştüm, üçüncü kez gelerek bunların yapımını öğrenmeye çalışıyorum. Bir hafta burada kalacağım ve kaldığım süre içerisinde burada Türkçe de öğreniyorum\" dedi.

Türkiye\'ye daha önce düzenlenen bir tur ile geldiğini söyleyen Riko Tokoro ise, \"İkinci kez Tavşanlı\'ya geldim. Geçtiğimiz yaz tur ile gelmiştim ve çok güzel bir gezi turu olmuştu. Daha önce gördüğüm çiti iğne oyalarını bu sefer yapımını öğrenmek ve buradaki yöresel lezzetleri tatmak için geldim\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kadınların iğne oyası yapması

-Ikumi Nonaka\'nın konuşması

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI / (Kütahya), (DHA)

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Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

SARIKAMIŞ Harekatı’nın 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen binlerce vatandaş, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.

Sarıkamış\'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kars Valiliği\'nin organize ettiği etkinler bugün akşam saatlerinde başladı. Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi\'nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede ellerinde bayraklar ve meşalelerle 3 kilometre uzaklıktaki Yukarı Sarıkamış Şehitliği\'ne yürüdü.

Yürüyüşe, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Türkiye\'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Beyribey\'in Sarıkamış için yazdığı şiiri okuduğu gecede, Vali Rahmi Doğan ise konuşma yaptı. Vali Doğan, \"Sarıkamış\'ı ve Çanakkale\'yi bilmeyen bir nesil bu ülkeyi ileriye taşıyamaz. Sarıkamış bu ülkenin beyaz destandır\" dedi.

Tekbir getirip \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atan kalabalık edilen duaların ardından bir ağızdan, \"Amin\" demesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meşaleli yürüyüş

-Kuran-ı Kerim okunması

Haber-Kamera KARS (DHA)

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Yaralı halde hastane bahçesine bırakılan travesti öldü



ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde tabancayla vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan travesti İlhan Y. (26), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devrek\'te, geçen 5 Aralık günü Ertan P., tartıştığı İlhan Y.\'yi tabancayla karnından vurdu. Yaralanan İlhan Y., Gökçebey Devlet Hastanesi\'nin acil servisinin önüne bırakıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İlhan Yiğit, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ertan P. ise tutuklandı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören İlhan Y., bugün hayatını kaybetti. İlhan Y\'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının acile getirilmesi (arşiv)

-Hastaneden detaylar(arşiv)

-Adliyeden detay(arşiv)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)