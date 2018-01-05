DHA YURT BÜLTENİ-18

Şanlıurfa\'da DBP\'li eski belediye başkanlarına tahliye



Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve 13 aydır cezaevinde bulunan DBP\'li Bozova Belediyesi eski Eş Başkanı Fatma Doğan ile Suruç\'un mahalle olan Aligor Beldesi eski belediye başkanı İbrahim Halil Parıldar\'ın da aralarında bulunan 3 kişi tahliye edildi.

İstanbul Beşiktaş\'ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıdan sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediyesi\'nin DBP’li eski eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eski eş başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan\'ın da bulunduğu 52 kişiden 17 kişi tutuklanmıştı. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 2\'nci duruşmasında 17\'si tutuklu, 5\'i tutuksuz sanığı 30 avukat savundu. Tutuklu bulunan 17 kişinin mahkemede kimlik tespitiyle duruşma başladı.Sanıkların ve avukatların savunmasından sonra tutuklu bulunan 17 kişiden Bozova Belediye eski Eş Başkanı Fatma Doğan, Suruç Aligor eski Belde Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar ve Şefika Kandar tahliye edildi. Mahkeme diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)

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TIR\'ın kupası koptu, burnu bile kanamadı

Karaman\'da kontrolden çıkan TIR\'ın kupası kopup devrildi, sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Durmaz yönetimindeki 27 V 4423 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Bu sırada TIR\'ın, kupa bölümü kopup devrildi. Kazayı gören vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Durmaz\'ı, kopan kupanın içinden çıkardı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Çekici ve olay yerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Muğla\'da kimliği belirsiz ceset bulundu

Muğla\'da, mantar toplamaya giden bir köylü tarafından, sağanak yağış sebebiyle oluşan su birkintisinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Menteşe ilçesinin Salihpaşalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinden ormanlık alana mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin sürekli havladığı bölgeye yöneldi. Sağanak yağış sonrası oluşan su birkintisindeki sazlıklarda erkek cesedi gören Kara, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve Muğla AFAD ekipleri sevk edildi.

Arazi şartlarının olumsuz ve alanın sulak olması nedeniyle AFAD görevlileri, cesedin olduğu bölgeye Zodyak bot ile ulaştı. Savcının incelemelerinin ardından botla karaya çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Cesedi bulan Kara, \"Mantar toplamak için evden çıktım. Cesedi köpeğim buldu. İlk ne olduğunu bilemedim, sonra farkına vardım ve ihbarda bulundum\" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden genel ve detay görüntü

- İbrahim Kara ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Balıkesir\'de intihar girişimini polis önledi

Balıkesir\'de 7 katlı Karesi Belediyesi binasının çatısına çıkarak intihar etmek istediği ileri sürülen 24 yaşındaki M.G., polisler tarafından ikna ederek aşağıya indirdi.

Vasıf Çınar Caddesi üzerindeki Karesi Belediyesi\'nde bugün hareketli saatler yaşandı. Saat 16.45 sıralarında belediyeye gelen M.G., asansöre binip çatıya çıktı. Terasın duvarında oturan M.G.\'yi görenler intihar girişimi olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis etkipleri gelerek tedbir aldı. Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de şişme yatak açtı. 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekledi. Çatı katında M.G. ile görüşen polisler genç adamı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 112 acil sağlık ekiplerinin kontrolden geçirdiği M.G. ardından sorgusunu yapmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. M.G.\'nin işsiz ve parasız olduğu, yardıma ihtiyacı bulunduğu ve bu nedenle dikkat çekmek için çatıya çıktığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-M.G.\'nin çatıda duvarda oturken görüntüsü.

-Açılan şişme yatak toplanırken görüntü.

-Ambulans ve itfaiyeden görüntü.

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Eskişehir\'de \'Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi\' açıldı



Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel başkanı olan ve 13 Aralık 2009 tarihinde 73 yaşındayken vefat eden Prof. Dr.Türkan Saylan anısına Eskişehir\'de yaptırılan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi\'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman ile çok sayıda kişi katıldı.Belediye Başkanı Ahmet Ataç törende yaptığı konuşmada, \"Çocuk denilince aklıma gelen isimlerin başında rahmetli Türkan Saylan hoca geliyor. Gerçekten kız çocuklarına olan o sevgisi, o kardelenler diye nitelendirdiği o çocuklarımızı, tüm gücüyle eğitime destek vererek onları yetiştirdi. Bugün Türkiye\'de daha çok Türkan Saylanlara ihtiyaç var\" dedi. Ataç, merkezin kreş özelliğinde olduğunu da belirterek, \"Belediyemizin tek noksanı kreş olmamasıydı. Şimdi erken çocukluk eğitim merkezi diye geçiyor ama biz yine kestirmeden kreş diye tabir ediyoruz. Böyle bir merkezi burayı hedefleyerek hazırladık. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Burası 24 ila 54 aylık çocukları kapsıyor\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın merkezdeki çocuklarla birlikte,

-Ataç\'ın konuşması,

-Ataç ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri

Haber-Kamera:Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

