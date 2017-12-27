DHA YURT BÜLTENİ-18

CHP\'li Özel: Önce kendi adalarına sahip çık /EK



CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN BAHÇELİ\'YE ELEŞTİRİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, son KHK ile düzenlenen sivillere yargı muafiyeti konusunda partisinin açıklamalarını eleştiren MHP Genel Devlet Bahçeli\'yi eleştirdi. Bahçeli\'nin 19 Temmuz 2016\'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Özel, şunları söyledi:

\"Devlet Bahçeli televizyonlara yansıyan konuşmasında sivillere ceza muafiyeti getiren yasayı savunup, \'Bundan rahatsız oldu\' diye CHP\'ye dünya kadar hakarette bulundu. Linç edilmiş askerin başında Bozkurt işareti yapana, \'Bu şerefsizi bulun, darbecilerle birlikte yargılayın\' diyen Bahçeli. Darbecilerin emirleriyle sokağa çıkmış günahsız askerlere saldıranlar için 15 Temmuz\'dan 4 gün sonra ne diyordu Bahçeli, \'Hayatını kaybetmiş bir Mehmetçiğin başında Bozkurt işaretiyle fotoğraf çektiren iblis uşağı, yaratık darbecilerle cezalandırılmalı.\' Dünkü, \'iblis uşağı, yaratık\' dediği o kişiye şimdi cezasızlık getiriyor. Bahçeli, bunu 15 Temmuz\'dan sonra söyleyince MHP salonu birden ayağı kalkıyor, hep birlikte alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey de \'Askere el kaldıranlar cezalandırılmalıdır\'. Bahçeli\'ye cevabı Bahçeli veriyor. 15 Temmuz\'dan 4 gün sonra grup toplantı salonunda Mehmetçiğe saldıranlara tepki gösteriyor. \'En ağır cezayı çekmeleri gerekiyor, darbeciler gibi suç işlemişlerdir\' diyor. \'Vaka-i Hayriye\' diye anılan askerlerin linç edildiği olaya gidiyor ve \'Ondan beridir böyle utanç yaşanmadı\' diyor. \'Devletle millet karşı karşıya gelmedi, halk birbirine düşürülmedi\' diyor ve kınıyor. Biz, aynı yerdeyiz, Bahçeli\'nin o gün söylediklerini daha düşük tondan söylüyoruz. \'Sivillere cezasızlık olmaz, Mehmetçiği linç eden, ona işkence edenler ceza alsın\' diyoruz. Dönüyor ve diyor ki \'CHP ve yancıları buna neden üzülüyor?\' Sen 19 Temmuz günü aynı olaya neden üzüldüysen, salondaki MHP\'lileri neden ayağa kaldırdıysan, biz o sebepten dolayı üzülüyoruz. O gün senin söylediğinle aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Ama ne oldu da sana kim ne yaptı da o gün Mehmetçiğe el kaldırana \'iblis\' derken bugün o iblis cezasız kalacak ve buna da sen sessiz kalacaksın. Akıl alır gibi değil. Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor ve bunun millete vatana ne faydası vardır, gerçekten merak içindeyiz.\" Bahçeli\'ye eleştirilerini sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \"Devlet Bahçeli CHP\'ye diyor ki \'Bu düzenlemeyi savunanlar FETÖ\'nün kurşun askeridir\'. Biz FETÖ\'nün kurşun askeri falan değiliz. FETÖ\'cülerin de Allah belasını versin, askere el kaldıranlar da cezasını çeksin. Ama 15 Temmuz\'da öldürülen asker aynı asker, öldüren adam aynı adam. 19 Temmuz\'da tepki gösterip, iblis dediğine bugün \'ceza almasın\' diyenler kusura bakmasınlar ama sarayın kurşun askeri olmuşlar\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in Devlet Bahçeli\'nin konuşmasını dinletmesi

-CHP\'li Özgür Özel\'in açıklamaları

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

===========================================

Sivas\'ta yoğun sis etkili oldu



Sivas\'ta, akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşları. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti.. Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Karpostallık görüntürin oluştuğu kent meydanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kent merkezinden görüntüler

-Oluşan sis tabakası

-Detaylar

(126 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

==============================================

BDDK Başkanı Akben: 2018\'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben faiz oranlarını değerlendirerek, \"Hem Merkez Bankamızın, hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru 2018\'de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz\" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası\'ndaki (KMTSO) Türk Eximbank\'ın bürosu törenle açıldı. Törende konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye\'de kredi büyüklüğünde 9\'uncu, aktif büyüklükte ise 10\'uncu büyük banka olduklarını söyledi.

2016 yılı sonundaki 33 milyar dolarlık işlem hacmini bu sene sonunda 40 milyar dolar olarak hedeflediklerini ve bugün itibariyle 39 milyarın üzerinde olduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

\"2017\'de Türkiye ekonomisi kabaca yüzde 6.5-7 gibi büyürken, Türkiye ihracatı yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye Eximbank da 2017\'de desteğini yüzde 16-17 artırarak 40 milyar dolarak yaklaşmış oluyor, 33 milyar doları 40 milyar dolara çıkarmış oluyor. Biz, 2016 sonu itibariyle Türkiye ihracatına yüzde 23 destek veriyorduk. Şimdi geldiğimiz 39 milyar dolarlık bir destekle Türkiye ihracatının yüzde 25\'ini destekler hale geldik ve önümüzdeki yıl için kendimize 46 milyar dolarlık ve ihracatta Türkiye\'nin yüzde 27\'sine destek verecek bir hedef koyduk. İnşallah o hedefi hep beraber yakalayacağız. 2017 yılında biz Türk Eximbank\'ı tamamen dönüştürdük. Daha önce sadece bankalardan teminat mektubu getirilerek çalışan bir Eximbank, sadece eline teminat mektubu alanların girebildiği Eximbank artık ihracatçılarımızla doğrudan çalışabilir bir banka haline gelmiştir Haziran 2017\'den bu yana.\"

AKBEN: 2018\'DEN ÇOK UMUTLUYUZ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise BDDK\'nın denetlediği 52 bankadan biri olan Türk Eximbank\'ın son dönemlerde ihracatın gelişmesinde çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Akben, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin ihracat rakamları 150 milyar doların üzerinde gerçekleşecek bu sene inşallah. Bankacılıktaki kredi hacmi yüzde 22\'ler civarında belki biraz daha yukarıda gerçekleşecek. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi boyutlara geldi. 2018\'den de bu yüzden çok umutluyuz, 2018 Türkiye açısından çok önemli olacak. Şimdi hazine destekli KGF kredileri önemli biliyorsunuz, bu sene camsuyu şeklinde demeyelim de çok önemli katkı sağladı. 2018\'de de inşallah bunların devamını göreceğiz.\"

FAİZ ORANLARINI DEĞERLENDİRDİ

Açılıştan sonra gazetecilerin sorularını değerlendiren BDDK başkanı Mehmet Ali Akben, faiz oranlarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

\"Maliyet tabii ki önemli bir husus. Enflasyon, biliyorsunuz faiz oranları, bunların yüksekliği yeni yatırımlar açısından önemli hususlar. İnşallah buralarda da hem Merkez Bankamızın hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru bir 2018\'de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz. Kurlarda inşallah daha istikrarlı bir seviye. Bu üçlü bizim için, ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. İnşallah bunlarda da aşağıya doğru bir ivmeyle daha da iyi bir atılım, yüzde 11\'ler çıktı biliyorsunuz büyüme. İnşallah 2018\'de de böyle dünya ölçeğinde önemli büyüme gösteren ülkelerden biri olacağız.\"

KMTSO\'daki Türk Eximbank\'ın irtibat bürosunun açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, siyasi parti temsilcileri, banka müdürleri ve iş adamları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Adnan Yıldırım\'ın konuşması

- Mehmet Ali Akben\'in konuşması

- Serdar Zabun ile Adnan Yıldırım arasında protokol imzalanması

- Zabun ve Yıldırım\'ın tokalaşması

- Kurdelenin kesilmesi

- Akben\'in faiz oranlarını değerlendirmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 315 MB

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)