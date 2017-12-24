DHA YURT BÜLTENİ-18

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANI\'NA TACİZ SUÇLAMASI



İzmir\'in Dikili İlçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan G.K., Belediye Başkanı Mustafa Tosun\'un kendisini taciz ettiğini öne sürekek suç duyurusunda bulundu.

Çandarlı Mahallesi\'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi\'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan 24 yaşındaki G.K., geçen 17 Temmuz akşamı işyerinde Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun\'un kendisini taciz ettiğini öne sürdü. G.K. kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia ettiği Başkan Tosun hakkında, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Tosun, 25 Aralık Pazartesi günü avukatlarının açıklama yapacağını belirterek \"İfade etmek isterim ki; bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzünün yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum\" dedi.

BAŞKA BİR ÇALIŞAN DA AYNI TARİHTE TACİZ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Dikili Belediyesi\'nde taşeron kadroda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Canpolat da Dikili Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun\'un, 17 Temmuz günü belediyenin Çandarlı Ek Hizmet Binası\'ndaki odasında kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olmuş, ancak bir süre sonra şikayetini geri çekmişti. Canpolat, kardeşiyle birlikte 27 Kasım\'da işten çıkarılınca, avukatı aracılığıyla Belediye Başkanı Tosun hakkında Dikili Kaymakamlığı\'na, İzmir Valiliği\'ne ve İçişleri Bakanlığı\'na başvurup, yasal süreç başlatmıştı.

Haber: İZMİR, (DHA)

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Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis (2)

DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU TEK YÖNLÜ KAPANDI

Denizli\'yi, Antalya ve Muğla\'ya bağlayan karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı. Özellikle Cankurtaran mevkii ile Kazık Beli Geçidi\'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı otomobil sürücüleri karlı yolda ilerleyebilmek için uzun süre patinaj yaptı, ancak yokuşu çıkamayınca şehir merkezine geri dönmek zorunda kaldı.

Trafik polisleri, Kazıkbeli geçidinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR\'lar nedeniyle karayolunun Denizli istikamitini, Serinhisar İlçesi\'nden itibaren ulaşıma kapattı. Denizli şehir çıkışı olan Bağbaşı Mahallesi ile Serinhisar İlçesi Çaylıhanı Kavşağı\'ndan itibaren oluşturulan kontrol noktalarından TIR ve çekiciler ile zincirsiz yola çıkan araçlara izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmasını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çekici yardımıyla çekiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolda kalan araçlardan görüntüler

- Patinaj yapan araçlardan görüntüler

- Tırlardan görüntüler

- Kar ve tipiden görüntü

- Polislerden görüntüler

- Araçların geçişine izin verilmemesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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MEVLANA, ÇANAKKALE\'DE SEMA GÖSTERİSİYLE ANILDI



ÇANAKKALE’de, Mevlana Celaleddin Rumi\'nin 744’üncü vuslat yıldönümü nedeniyle sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesi\'ndeki törene, Vali Orhan Tavlı, Gelibolu Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Karadağ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dzemo Redzematovic, İslam Birliği Gençlik Derneği Başkanı Sadmir Hadzidic, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Jakubi, Slovenya Müslümanları Müftülüğü\'nden İfet Suljic ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, insanlık tarihinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi\'yi, vefatının 744’üncü yıldönümünde rahmetle anmak ve onun bıraktığı sevgi mirasıyla gönülleri tazelemek üzere Gelibolu Mevlevihanesi\'nde bir araya geldiklerini söyledi.

\"Yüzyıllar boyu hakikatin yolunu gösteren istikamet üzere, yaşamak için bize rehberlik eden büyük kılavuzların, ulu zatların izinden gitmeye devam ediyoruz\" diyen Vali Tavlı, şöyle devam etti:

\"Bu zatların en önemlilerinden olan ve 8 asır önce Anadolu’ya gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi, yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları yaradanın birer emaneti kabul ederek, onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir. Mevlana’nın mesajlarında çağırdığı merkez sevgi ve barıştır. Hazreti Mevlana’nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı, akıl ile gönül arasında kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş. Faklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği, tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurları arasında yerini almıştır.ö

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdül Settar Yarar tarafından, Gelibolu Mevlevihanesi\'nin sancağının replikası Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz\'a hediye edildi.

Tören, Gelibolu Mevlevihanesini Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Semazenleri iş birliğinde gerçekleşen sema gösterisi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelibolu Mevlihanesinden görüntü.

-Protokol üyelerinden görüntü.

-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü.

-Gelibolu Mevlihanesi sancağının replikasının hediyesinden görüntü.

-Sema gösterisinden genel ve detay görüntü.

HABER-KAMERA: Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA / GELİBOLU, (DHA)

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ŞANLIURFA’DA KAFEDE KAVGA: 3 YARALI



ŞANLIURFA’da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İpekyolu Mahallesi\'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın yaşandığı kafe

- Kırılan camların temizlenmesi

- Polis ekipleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)