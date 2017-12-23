DHA YURT BÜLTENİ-18

Aydın\'da hukuk fakültesi öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı (2) -yeniden



Aydın\'ın Germencik ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, önündeki kamyona çarptı. Kazada, 3 öğrenci öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi. İzmir\'den Aydın\'a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin (23) yönetimindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, öğrenciler Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal (23) öldü, sürücü Sefa Şahin ise yaralandı. Durumu ağır olan Sefa Şahin, olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen gençlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna kondu. Kaza sonrası kamyon şoförü Hüseyin Acar gözaltına alındı.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Hayvan gübresinin altından 140 kilo esrar çıktı

Osmaniye\'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 140 kilo 250 gram esrar çıktı. Kamyon şoförü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana E90 Otoyolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine hayvan gübresi yüklü Ramazan A. (26) yönetimindeki 63 EA 614 plakalı kamyonu durdurdu. Şoförün şüpheli hareketleri üzerine araçta narkotik köpeği \'Zoro\' ile arama yapıldı. Köpek tepki verince, kamyon emniyet otoparkına çekildi, kasasındaki gübre, iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Bu sırada boşaltılan gübrenin altından 137 kilo kubar ve 3 kilo 250 gram toz olmak üzere, 140 kilo 250 gram esrar ele geçti. Ramazan A. ile yanındaki Yılmaz A. (27), gözaltına alındı. Uyuşturucunun Diyarbakır\'dan alınıp, Mersin\'e götürülmek istendiği tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonun emniyet otoparkına getirilişi

- Narkotik köpeğin kamyonda arama yapması

- Köpeğin araca zıplaması tepki vermesi

- Kamyon yan kapakları kenarındaki polisler

- Kamyon üzerindeki brandanın açılması

- Kamyonun kasanın açılması

- Gübre altındaki esrar paketlerinin görülmesi

- Esrar paketlerinin yere indirilmesi

- Bir esrar poşetinin kesilmesi, esrarın görülmesi

- Esrar poşetlerinden detay görüntü

- Kasadaki gübrenin iş makinesi yardımıyla yere indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 130 MB SÜRE: 02\'08\"

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

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Yangına giden itfaiye araçları kaza yaptı: 6 yaralı



İZMİT\'te, yangına müdahale etmek için yola çıkan iki itfaiye aracı ile halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 5\'i itfaiye eri, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bir klimanın motorunun tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye giden 41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, aniden yola çıkan 41 R 4022 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Bu sırada arkadan gelen 41 L 0156 plakalı itfaiye aracı da kaza yapan itfaiye aracına çarptı. Kazada, 5 itfaiye eri ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Terminale sevk edilen başka bir itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye araçlarından görüntü

-Otobüsten görüntü, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Çanakkale’de, adalara feribot seferlerine fırtına engeli



ÇANAKKALE’de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında sabah yapılması gereken feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, Bozcaada\'dan Geyikli’ye saat 07.15, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA)

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