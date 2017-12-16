DHA YURT BÜLTENİ-18

Düğün salonunda doğalgazdan etkilenen 18 kişi hastanelik oldu

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda sızan doğalgazdan etkilenen, aralarında gelinin de bulunduğu 18 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Yarın dünya evine girecek olan Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda, davetlilerden bazıları fenalaştı. Yaklaşık 400 davetlinin bulunduğu salonda baygınlık geçiren 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bunun üzerine kına gecesi sonlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine giden gelin Özlem Akkuş ile 11 kişi de nefes alamadıkları şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu.

Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 18 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

En mutlu gecelerinde hiç akla gelmeyecek bir olay yaşandığını belirten damat Tayfun Akkuş, \"Bu güzel günümüzde güzelce eğlenmek varken, bir anda gergin bir ortam oldu. Bize ilk önce tuvaletten dolayı kaynaklanan bir şey dediler, ama daha sonra sızan doğalgazın havalandırma yoluyla salonun içine yayıldığı belli oldu. Hiç akla gelmeyecek bir şey oldu. Gelin de şu anda biraz kötü. Kan değerlerini verdik. Midesi de bulanıyor. Tedavi altında\" dedi.

Gelin Özlem Akkuş\'un amcası Emrah Bayraktar ise, \"İçeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet nefes alamaz hale geldi. Sonra dışarı çıktık. İnsanlar baygınlık geçirmeye başladı. Daha sonra ambulanslar geldi. Ambulanslar oradakilere müdahale ettiler. Daha sonra biz oradan kız evine geçtik. Kız evinde de fenalaşanlar oldu\" diye konuştu.

Damadın babası Cafer Akkuş ise olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, \"Ben de etkilendim. Hangi hastaneye kimin gittiği belli değil. Bütün hastanelerde şu anda hastalar var. Benim eşim de şu anda rahatsız. Tedavi görüyor. Gelin çok kötü etkilendi. Damat o kadar değil ama gelin şu anda hastanede yatıyor\" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Damat ile rop

-Gelinin amcası Emrah Bayraktar ile rop

-Damadın babası Cafer Akkuş ile rop

-Hastane önünden detay

-Düğün salonundan detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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İzmit\'te 100 semazenden sema gösterisi

İzmit\'te, Mevlana\'nın 744\'üncü vuslat yılı nedeniyle100 semazen ve 100 sazendenin gösterisi büyük ilgiyle izlenildi.

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği\'nin düzenlediği etkinlik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu\'nda yapıldı. 100 semazen ve 100 sazendenin sema gösterisini binlerce kişi ilgiyle izledi. Mevlana ve vatan sevgisi konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Mehteran takımının gösterileri izleyenleri büyüledi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptığı konuşmada, \"İzmit Belediyesi olarak Şeb-i Arus programımızın 8\'incisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye\'nin en büyük Sema gösterisini Şeb-i Aruz kutlamasını yapıyoruz. Mevlana dünyaya sevgiyi, insanlığı, gönlü genişliği göstermiş bir insan. Aslında onun kişiliğinde bizim inancımız, bizim atalarımızdan gelen değerlerin dünyaya bir anlamda açılımı var. Bizler var olduğumuzdan beri hep yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayıştayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar insanlığa sıcak ve sevgiyle bakıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Semazen gösterileri

-İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan\'ın konuşması

-İzleyenler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Taburcu edilen kız öldü, cesedi 5 saat sonra kaldırıldı



GAZİANTEP\'te 4 gün yattığı hastaneden taburcu edilen Suriye uyruklu 27 yaşındaki Yasmin El Hammud, sokakta düşüp, öldü. Üzerine battaniye örtülen cesedin, olay yerinden 5 saat sonra kaldırılması tepkiye neden oldu.

Olay, bugün öğleden sonra Seferpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Halep\'ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye\'ye gelip, Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ne bağlı Tahtani Mahallesi\'nde kiraladıkları evde yaşayan Yasmin El Hammud, 2 yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı.

Genç kız, yeniden rahatsızlanınca, babası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan muayenenin ardından geçen Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi\'nde tedaviye alınan genç kız, iddiaya göre, bugün \'İyileştin\' denilerek taburcu edildi.

Bugün saat 15.30 sıralarında babası Muhammed ile birlikte Nizip İlçesi\'ndeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre mesafede bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Araptarlı Sokak\'taki durağa gelen Yasmin El Hammud, burada başını tutup yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi.

5 SAAT SONRA KALDIRILDI

Geçen bu sürede yerden kaldırılmayan ceset, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler de, acil sağlık görevlilerini yeniden çağırıp olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ile cenaze aracı şoförünün birbirini suçlayıp tartıştığı sokakta üzeri battaniyeyle örtülen kızın cesedi, polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hazırlanan tutanakla, 5 saatin ardından tabuta konulup cenaze aracına taşındı. Bekar olan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Battaniyeyle örtülen ceset

- Polis ve sağlık görevlileri Törene katılanlar

- Cenaze aracı şoförü ile sağlık görevlilerinin tartışması

- Kızın babası

- Tercümanın yaşananı anlatması

- Vatandaşlarla ile röp.

- Mahallelinin tepkisi

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cesedin tabuta konulması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Ölen kızın babasının cenaze aracına binmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

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Bingöl\'de PKK operasyonunda uyuşturucu, mühimmat ve patlayıcı bulundu



BİNGÖL merkez ve Genç ilçesi kırsallarında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 19 kilo 800 gram esrar, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl ve Genç ilçesi kırsallarında güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristlerin kış üstlenmesini engellemek ve etkisiz hale getirmek amacıyla 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde örgüte ait 19 kilo 800 gram esrar, 1 boş M-16 şarjörü, 3 el telsizi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 boş kaleşnikof şarjörü, 50 kaleşnikof mermisi, 100 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 9 kanas mermisi, 1 boş roket sevk fişeği kutusu, 2 akü, 1 telsiz şarj aleti, 15 litre TNT patlayıcı madde, 6 büyük tüp, 1 küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Haber: BİNGÖL,(DHA)

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PKK\'lı terörist, Giresun’da iş makinesi operatörüne teslim oldu (2)

TESLİM OLMA ANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan teröristin teslim olma anına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta teröristin, uzun süre yürümekten bitkin düştüğü görüldü.

Bölgede girdiği bir yayla evinden aldığı elbiseleri giyerek kıllık değiştiren teröristin, kırsalda kar temizlemesi yapan kepçe operatörü önünde durarak güvenlik güçlerine teslim olmak için yardım istediği öğrenildi. Başında kep elinde eldiven bulunan terörist ellerini havaya kaldırarak iş makinesi sürücüsüne \"Ben teslim olmak istiyorum. Yardım edin. 3 gündür yaylada bir eve girdim tek kaldım, karnımı bulgur ile doyurdum. Üstümdeki kıyafetlerimi de evde bulduğum elbiseler ile değiştirdim. Ondan önceki gün teslim olmak istedim, fakat korktum, vazgeçtim. Bugün ise teslim olmak için kırsaldan indim\" dediği belirltildi.

ADINI KÖYLÜLERE SÖYLEDİ

Görevlilere adının Ziya Y. olduğunu söyleyen teröristin, 2 hafta önce ilçe kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada yer aldığını, ardından da çanta ve silahını bırakarak kaçtığını itiraf ettiği öne sürüldü.

OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Teröristin kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdüğü bildirildi. Karla kaplı bölgede operasyona zırhlı araçların da destek verdiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU /YAĞLIDERE(Giresun),(DHA)

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Polisi görünce silahı atıp, kaçtılar



ADANA\'da tabanca ile bir eve saldırı hazırlığındaki kimliği belirsiz 2 kişi, devriye gezen polisleri görünce silahı yola atıp, kaçtı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheliler, silahı da yola atıp, kaçtı. Tabancaya el koyan polis, silahın herhangi bir olayda kullanıp, kullanılmadığını kriminal incelemenin ardından belirleyecek.

Polis, şphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Otomatik tabancadan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin silahı incelemesi

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01 DK 34 SN - BOYUT: 95,8 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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